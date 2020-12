Durazo était accompagné de Mario Delgado, président national de Morena; le Secrétaire général, Citlalli Hernández et le sénateur Alejandro Peña Villa (Photo: Twitter / @AlfonsoDurazo)

Alfonso Durazo, nouveau candidat à la fonction de gouverneur de Sonora pour le parti Morena, Il a commencé sa campagne à Magdalena de Kino, la terre qui a donné naissance à l’ancien candidat présidentiel Luis Donaldo Colosio, assassiné le 23 mars 1994 à Lomas Taurinas, dans l’état de Basse-Californie.

Devant sa statue et dans un temple, Durazo a commencé son discours en disant qu’à la Comme Colosio, il a le «rêve de changer le pays vers une vie plus démocratique» et une façon de le faire sera de commencer à Sonora.

“Il y a une dette en suspens avec Colosio et ses idéaux”, a déclaré le nouveau candidat, qui a assuré que honorer sa mémoire et son héritage en vertu des principes de la quatrième transformation, projet qui a débuté avec le président Andrés Manuel López Obrador.

De là, je promets de satisfaire les gens de Sonora, et vous, Luis Donaldo, je ne vais pas vous décevoir ami.

Durazo a été sincère et a expliqué qu’il avait une vaste expérience dans l’administration publique, c’est pourquoi il mettra toutes ses connaissances dans l’une des «tâches les plus importantes de sa vie»: être un candidat pour gouverner l’état de Sonora. “Je veux être quelqu’un d’utile et que les rêves des Sonorans se réalisent”, a-t-il ajouté.

L’ancien chef du ministère de la Sécurité publique a déclaré qu’il profiterait de son temps pour renforcer les liens avec les militants, les partisans et tous les citoyens qui veulent connaître son projet politique. Selon les informations fournies par votre équipe de campagne, de Magdalena de Kino, Durazo aura des événements à Agua Prieta, Caborca ​​et Bavispe, où les événements contre la famille LeBarón ont été enregistrés.

Au début de sa campagne, tant à Hermosillo qu’à Magdalena de Kino, Durazo était accompagné de Mario Delgado, président national de Morena; le secrétaire général, Citlalli Hernández et le sénateur Alejandro Peña Villa.

DURAZO ET SON HISTOIRE AVEC COLOSIO

Ce n’est pas un hasard si Durazo a décidé de débuter sa tournée de campagne dans un pays des PRI par excellence, car il y a des lignes politiques qui le lient directement avec le candidat Luis Donaldo Colosio, qui se proposait d’être le successeur de Carlos Salinas de Gortari.

Sa carrière politique dans le parti tricolor a commencé en 1973, date à partir de laquelle il est passé par divers postes gouvernementaux dans les agences fédérales et dans le département alors du District fédéral.

L’homme de 66 ans de Sonora a été nommé secrétaire privé de Luis Donaldo Colosio en 1989, l’année au cours de laquelle Luis Donaldo il avait atteint la direction nationale du PRI. Plus tard, en 1992, il a accompagné Colosio à la propriété de la Secrétariat au développement social et l’a accompagné jusqu’à son assassinat en 1994.

Le 21 octobre Au cours de la conférence de presse du matin, dirigée par le président López Obrador, Durazo Montaño a rendu public sa démission du SSPC, car son intention est d’être élu gouverneur de son État natal, Sonora.

“Je démissionne du cabinet, mais non au projet politique dirigé historiquement par le Président de la République, j’abandonne encore moins le respect, la reconnaissance de son leadership politique, la cohérence indéniable qu’il a eue dans son mandat de gouverneur », a-t-il déclaré.

