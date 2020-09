OROVILLE, Californie – Des incendies de forêt provoqués par des vents violents se sont abattus sur plus d’une douzaine d’États de l’Ouest jeudi, faisant des morts, incinérant des maisons et marquant une bande de terre plus grande que tout l’État du Connecticut.

Au moins 16 personnes sont mortes et des centaines de maisons ont été détruites par plus de 100 incendies majeurs qui ont consommé près de 7 000 miles carrés. Les autorités disent qu’elles ne savent pas encore combien de dégâts les enfers ont causés.

« Des conditions météorologiques sans précédent ont créé des situations d’urgence près des incendies de forêt dans toute la Californie, l’Oregon, Washington et d’autres États », a averti le National Fire Information Center. « Près de la moitié des grands incendies signalés aujourd’hui ont des ordres d’évacuation en place. »

Douze décès ont été signalés en Californie, trois dans l’Oregon et un dans l’État de Washington. Dans le comté de Butte, dans le nord de la Californie, le shérif Kory Honea a déclaré qu’au moins trois personnes étaient mortes, 12 étaient portées disparues et des centaines de maisons auraient été détruites par une série d’incendies à 200 km au nord-est de San Francisco, appelés incendies du complexe nord.

Plusieurs personnes ont été gravement brûlées et des milliers d’autres maisons ont été menacées. Au moins 20 000 personnes faisaient l’objet d’ordres d’évacuation ou d’avertissements dans les comtés de Plumas, Yuba et Butte.

John Sykes, un résident de 50 ans, s’est enfui avec sa voiture et quelques vêtements. Il a regardé la ville de Berry Creek brûler à environ un kilomètre.

« L’école est partie, les pompiers sont partis, le bar est parti, la laverie est partie, le magasin général est parti », a déclaré Sykes au Sacramento Bee. «Je n’y retournerai jamais. … je ne veux plus jamais revoir la Californie.

L’incendie a également menacé Paradise, une ville dévastée en 2018 par l’enfer le plus meurtrier de l’histoire de l’État, le feu de camp. Plus de 80 résidents sont morts et près de 20 000 bâtiments ont été détruits dans cet incendie.

Californie en feu: Des images satellite frappantes montrent comment les incendies se déroulent

L’histoire continue

Dans la forêt nationale de la Sierra, les autorités disent qu’il faudra probablement au moins une semaine, voire un mois, avant que l’incendie du ruisseau ne soit suffisamment maîtrisé pour permettre aux résidents de revenir. L’incendie a déplacé des dizaines de milliers de Californiens et la Croix-Rouge aidait les évacués à trouver des chambres d’hôtel car les abris de groupe sont interdits pendant l’épidémie de coronavirus.

Les responsables des incendies n’ont pas encore publié de cartes détaillées des dégâts causés par le feu, mais disent qu’au moins 60 maisons et 278 structures commerciales et résidentielles ont été détruites. Rocky Alec, 22 ans, et Kristen Kipp, 21 ans, ont dû abandonner leur caravane près de Mammoth.

« Vous ne pouviez vraiment rien voir. Il y avait de la fumée partout. Nous étions dans trop de fumée pour voir des flammes », a déclaré Alec. «Au début, nous étions comme si c’était juste un autre incendie. Ensuite, c’est devenu réel.

Dans le sud de la Californie, des incendies ont brûlé dans les comtés de Los Angeles, San Bernardino et San Diego. Mais les vents violents de Santa Ana prévus pour la région étaient plus faibles que prévu.

L’incendie d’El Dorado, qui a brûlé environ 20 miles carrés dans le comté de San Bernardino, a été répertorié comme 23% contenu jeudi. Près de 1 000 pompiers étaient « activement engagés dans la protection des structures et ont défendu avec succès plusieurs structures », a déclaré Cal Fire.

Cependant, des maisons ont été perdues et les équipes d’évaluation des dommages s’efforçaient de confirmer le nombre de maisons et d’entreprises et leur emplacement. Les responsables des pompiers ont déclaré que l’incendie avait été déclenché par un dispositif pyrotechnique utilisé lors d’un événement de « révélation du genre » samedi.

Les vents peuvent s’éteindre, mais la fumée et la menace d’incendie persisteront

Les vents forts et en rafales sur l’Ouest se sont affaiblis jeudi et devraient continuer de le faire au cours du week-end, a déclaré le National Weather Service.

«Nous sommes encouragés par le fait que l’activité éolienne semble en voie de disparition», a déclaré le gouverneur Gavin Newsom. «Le reste de la semaine semble un peu plus favorable.»

C’est une bonne nouvelle pour un État où 14 000 pompiers restent en ligne avec 29 feux de forêt majeurs. Les dernières semaines ont été exténuantes, tout comme une grande partie de l’année au cours de laquelle la Californie a déjà subi six des 20 plus grands incendies de forêt de son histoire, dont trois des quatre premiers.

Depuis janvier, les incendies de forêt ont brûlé près de 5000 miles carrés en Californie, un record pour l’État. Il y a eu 12 morts et plus de 3 900 structures ont été détruites.

Au moins sept semaines restent dans la saison des incendies, et une faible humidité combinée à des températures plus chaudes prévues dans les prochains jours suffira pour que les problèmes d’incendie élevés persistent, selon le service météorologique.

En outre, une masse d’air stagnante maintiendra probablement des zones de fumée en place dans le nord-ouest, dans le Grand Bassin, en Californie et dans d’autres régions de l’Ouest face aux incendies de forêt, ce qui entraînera une mauvaise qualité de l’air, a déclaré AccuWeather.

Un soulagement plus substantiel pourrait être en route pour le nord-ouest au début de la semaine prochaine alors qu’un système de tempêtes s’approche de la côte, apportant potentiellement des précipitations bienvenues, selon AccuWeather.

«On pouvait entendre les arbres exploser»: Au moins 7 morts alors que les incendies de forêt font rage dans l’Ouest

L’Oregon et l’État de Washington ont également été aux prises avec des incendies historiques, et des incendies causés par le vent brûlaient également en Alaska, en Arizona, au Colorado, en Idaho, au Montana, au Nevada, au Nouveau-Mexique, en Oregon, au Texas, en Utah, à Washington et au Wyoming.

La plus grande quantité de feu non confiné

Dans l’Oregon, une série d’incendies a tué trois personnes et contraint les habitants à fuir les flammes, la fumée et la destruction. La gouverneure Kate Brown a déclaré que des centaines de résidences avaient été détruites. Elle a déclaré que les intervenants d’urgence étaient «inondés» et a exhorté les résidents à ne pas appeler le 911 pour signaler de la fumée ou des nuages ​​de cendres. Les évacués ont afflué dans la foire de l’État dans la capitale de Salem, beaucoup apportant leurs animaux.

Brown a déclaré que plus de 900 000 acres avaient brûlé dans l’État au cours des derniers jours, soit près du double de la quantité de terrain brûlé au cours d’une année typique. Plus de 80 000 personnes ont dû fuir leurs maisons et le nombre pourrait augmenter, a-t-elle déclaré.

«Nous n’avons jamais vu une telle quantité d’incendies non confinés dans tout l’État», a déclaré Brown.

Le Bureau de la gestion des urgences de l’Oregon a déclaré que 39 incendies de forêt brûlaient dans l’État jeudi matin, un nombre qui a choqué les responsables.

Jonathan Weir a défié les ordres d’évacuation alors que des flammes de 9 mètres de haut tiraient des arbres à Phoenix, une ville de 4000 habitants près de la frontière californienne. Sa maison a été détruite.

«Il y avait des flammes en face de moi, des flammes à droite de moi, des flammes à gauche de moi. J’ai juste regardé tout brûler », a déclaré Weir.

« Ressemblait à une zone de guerre » le long de l’Interstate 5

Des incendies brûlaient dans sept comtés de l’Oregon, et l’incendie d’Almeda Drive dans le sud de l’Oregon a incité des ordres d’évacuation dans une grande partie de Medford, une ville d’environ 80 000 habitants.

Le chauffeur de camion Troy Wood a déclaré qu’il conduisait vers le nord sur la I-5 et a vu un chemin de destruction alors qu’il s’approchait d’Ashland, à quelques kilomètres au sud-est de Medford.

« Cela ressemblait à une … zone de guerre », a déclaré Wood. « Vous pouviez voir des stations-service incendiées et des bâtiments en feu. »

Dans l’État de Washington, le gouverneur Jay Inslee a visité la ville agricole dévastée de Malden, à environ 35 miles au sud de Spokane, et a déclaré que les incendies de forêt avaient carbonisé près de 937 miles carrés de terrain.

«Nous avons eu ce traumatisme partout à Washington», a déclaré Inslee, selon KHQ-TV. « Mais c’est l’endroit où tout le cœur de la ville a été déchiré. »

Inslee a imputé la responsabilité de l’éruption d’incendies au changement climatique. Il a promis « des mesures pour vaincre » l’impact du réchauffement climatique.

« Nous n’allons pas abandonner l’avenir de cet État au changement climatique », a-t-il déclaré. « Nous sommes plus forts, plus intelligents et plus résilients que cela. Et je penserai à ces incendies et aux communautés qu’ils affectent lorsque nous prendrons nos prochaines mesures pour vaincre le changement climatique. »

Bacon rapporté d’Arlington, en Virginie. Contribuant: Doyle Rice, USA TODAY; Damon Arthur et David Benda, projecteur Redding Record; The Associated Press

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Wildfires: California, Oregon, Washington parmi les États en feu; 7 morts