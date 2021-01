IMAGE DE FICHIER. Une femme tient une seringue médicale et un flacon étiqueté «Vaccin contre le coronavirus COVID-19» sur cette illustration prise le 30 octobre 2020. REUTERS / Dado Ruvic

Un juge de Cali a rejeté la demande d’Óscar Alfredo Zúñiga Caicedo, le premier Colombien qui s’est rendu en tutelle pour le faire vacciner contre le covid 19.

Face à la demande, le juge a décidé de refuser l’amparo pour infraction au droit à l’égalité des autres Colombiens qui attendent la phase qui leur correspond. Selon le ministre de la Santé, Fernando Ruiz, Le plaignant fait appel aux souffrances que lui a infligées le covid-19, lesquelles, selon le juge, la Colombie tout entière a également souffert.

Cependant, dans un dialogue avec El Tiempo, Zúñiga a expliqué les raisons pour lesquelles il a déposé la tutela et a également exprimé son mécontentement face aux commentaires qu’il a reçus après le scandale.

Dans un premier temps, le citoyen a clairement indiqué que lui et sa famille faisaient partie du personnel de santé. Il est neuropsychologue, sa femme cardiologue, l’une de ses filles interniste et l’autre médecin généraliste.

De même, le Caleño a souligné qu’il avait présenté la tutelle en décembre dernier et l’avait fait en raison de la situation qu’il voit tous les jours, où des amis et des collègues meurent en accomplissant leur devoir. “Il n’y avait pas d’image claire de la vaccination.”

“Je ne veux sauter aucune ligne comme on dit, je fais partie des services de santé et j’ai plus de 65 ans”, Ajouta Zúñiga.

La décision du citoyen, qui a provoqué le mécontentement des Colombiens, a également exprimé qu’il ne demandait pas un vaccin spécifique comme on le dit et que dans la tutelle il demande qu’il soit ordonné dans les 48 heures que le vaccin lui soit fourni ainsi qu’à son noyau. membre de la famille, mais a également demandé que si le juge l’examinait, prolonger son ordonnance pour vacciner tous les Colombiens.

“Je ne demande pas non plus qu’ils me donnent un vaccin spécifique (…) Je ne prétends pas être le premier à être vacciné, mais je veux ouvrir une porte pour que le personnel de santé ait la priorité et que les vaccins arrivent le plus tôt possible”l’homme de 65 ans a déclaré au journal.

Enfin, il a évoqué la situation actuelle du plan de vaccination dans le pays, qui selon lui, présente des retards et devrait commencer le plus tôt possible, car la vie de nombreuses personnes est en danger, réitérant que la seule chose qu’il recherchait avec la demande était il s’agissait d’ouvrir la porte à des progrès rapides dans le processus.

«Nous perdons de nombreuses vies et nous devons agir plus rapidement. Maintenant, il y a des gens qui me critiquent, m’insultent et même me souhaitent la mort pour avoir présenté la tutelle, qui ne cherchent pas que seule ma famille profite mais que tous les Colombiens puissent être vaccinés », exprimée aux médias.

Au cours du programme “ Prévention et action ”, le ministre de la Santé, Fernando Ruiz, a recommandé aux juges colombiens de ne pas favoriser juridiquement les citoyens qui cherchent à donner la priorité au processus de vaccination sans motif valable. Compte tenu de cela, le chef du portefeuille de la santé a révélé que la première tutelle déposée à cette fin avait été refusée.

«Une tutelle qu’un citoyen a déposé devant le quatrième juge de la famille de Cali. Il a demandé la protection des droits à la vie et Il a demandé au ministère de la Santé de le vacciner immédiatement, ainsi que son environnement familial, quels que soient son âge, son état et ses risques, et de le vacciner avec deux vaccins qu’il mentionne avec un nom précis», Ruiz a expliqué dans le programme quotidien.

La protection a été instituée contre le ministère de la Santé, l’Institut national de surveillance des médicaments et de l’alimentation (Invima) et la présidence de la République.

Pour refuser l’accès privilégié, le ministère a indiqué qu’il n’y avait aucune légitimité dans sa demande de recueillir l’avis de l’ensemble de la population colombienne, «Il n’est donc pas possible de déterminer le nombre de personnes qui font l’objet de l’agence informelle invoquée et en gardant cela à l’esprit, une ambivalence est préconisée, puisque la qualité au moyen de laquelle agit le demandeur est inconnue », dicte la décision.

Dans une précédente édition de «Prévention et action», le président et présentateur, Iván Duque, avait demandé à la population de ne pas sauter l’ordre établi par le Plan national de vaccination. Tout cela, en partant du principe que “Les Colombiens ont tendance à recourir à la tutelle pour obtenir des avantages”, Ruiz a déclaré, et a souligné que de telles actions ne génèrent pas seulement des dommages à la société.

Le message central était “faire respecter ces priorités car le droit collectif doit prévaloir sur le droit individuel aux personnes», Comme réitéré le 19 janvier.

“L’appel s’adresse aux personnes qui ne se trouvent pas du coup dans les lignes prioritaires dans les séquences définies dans le plan de vaccination, ne commencez pas à remplir le système judiciaire de tutelles à la recherche d’un mécanisme pour sauter cet endroit”, a terminé le président des Colombiens.

Tenant compte des récentes controverses entourant le processus de vaccination contre le COVID-19 en Colombie, Le bureau du procureur général de la nation, le bureau de l’ombudsman et le contrôleur général de la nation ont tenu une réunion pour discuter des principaux aspects de la stratégie de vaccination du gouvernement. Il s’agissait de la première réunion de ce que les entités ont appelé la Table de travail permanente pour le suivi du plan national de vaccination.

«Depuis le Bureau du Médiateur, nous avons organisé, en collaboration avec le procureur général de la nation, Margarita Cabello, et le contrôleur général de la République, Carlos Felipe Córdoba, pour surveiller en permanence et informer le pays de toute l’évolution du processus du Plan national. de la vaccination. L’intérêt de tous les organes de contrôle de cette table de suivi et d’accompagnement est de préserver et de sauvegarder les droits de tous les Colombiens », Carlos Camargo Assis, médiateur, a assuré par un communiqué de presse.

Lors de cette première réunion, les entités ont analysé les principaux aspects du Plan National de Vaccination liés aux risques, aux ressources et aux besoins pour sa mise en œuvre. En touchant ces points, Il a été convenu qu’il est nécessaire de suivre de près le processus d’information pour qu’une pédagogie adéquate de ces questions soit menée.

