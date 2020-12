Archiver

Diego Sinuhe Rodriguez, gouverneur de Guanajuato, a annoncé la mort de Xavier Fox Quesada, frère de l’ancien président du PAN Vicente Fox (2000-2006).

Grâce à son compte Twitter officiel, le président de l’État a regretté la mort de ancien gouverneur de Guanajuato. Les causes et le site du décès sont encore inconnus.

“Je regrette profondément le départ de Xavier Fox Quesada, frère de l’ancien président de la République et ancien gouverneur de Guanajuato, @VicenteFoxQue. J’envoie mes condoléances et un gros câlin à ma famille et mes amis. J’espère qu’ils trouveront bientôt la démission. Repose en paix»A écrit Sinuhe Rodríguez sur le réseau social.

Marko Cortes, président du National Action Party (PAN), a exprimé ses condoléances à Vicente Fox, “pour la mort sensible de son frère. Mes condoléances à la famille et aux amis“, un point.

Marko Cortés Mendoza (Photo: Cuartoscuro)

Vicente Fox n’a pas commenté la question. Cependant, ces derniers jours, il a regretté le meurtre de l’ancien gouverneur de Jalisco Aristote Sandoval, qui a été abattu tôt vendredi dans un restaurant du quartier touristique de Puerto Vallarta

Hier, Diego Sinhue a annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19. Le gouverneur de Guanajuato a publié la nouvelle sur Twitter, ajoutant qu’il était asymptomatique et qu’il continuerait ses fonctions à distance.

“Mes amis, je tiens à vous informer que j’ai testé positif au COVID19, pour le moment, je suis sans symptômes et en isolement. Je continuerai d’assumer mes responsabilités à distance. La pandémie continue et nous devons prendre soin de nous pour avancer ensemble», A-t-il écrit sur le réseau social et ajouté le hashtag #UsaCubrebocas.

Le gouverneur est devenu le 14e président à contracter le virus dans le pays.

Diego Sinhue, gouverneur de Guanajuato (Photo: spéciale)

Dans un article récent Vicente Fox noté qu’ils sont évidents “les très maigres résultats “ de la Quatrième Transformation, et très «de nombreux échecs dans l’atteinte des objectifs».

“Pauvre MX, si loin de Dieu. Si loin de la bonne gouvernance et si proche de l’extrême pauvreté et du déraillement“Ajout du Guanajuato le 9 décembre.

Information en développement …