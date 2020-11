Le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a rapporté ce dimanche qu’il avait été testé négatif pour COVID-19, afin que demain vous puissiez reprendre vos activités en personne.

“Bonjour. J’informe que je suis déjà sorti négatif au test COVID et que demain je rejoindrai les activités en face à face “, Sheinbaum a écrit sur son compte Twitter.

Après 12 jours d’isolement et de mise en œuvre de toutes les mesures sanitaires, le fonctionnaire de la capitale pourra reprendre son horaire de travail.

Et c’est que le 27 octobre, Sheinbaum a rapporté qu’il avait été testé positif au COVID-19, Le test avait été effectué la veille et les résultats lui avaient été livrés la nuit.

À l’époque, le président mexicain Il a indiqué qu’il ne présentait pas de symptômes et qu’il continuerait à travailler et à coordonner toutes les activités de son administration à distance.

Quelque temps plus tard, par vidéoconférence, Sheinbaum a indiqué qu’il allait partir de chez lui, où il a été gardé à l’abri pendant environ deux semaines..

Photo: Victoria Valtierra / Cuartoscuro

De la même manière, il a souligné que le test COVID-19 est effectué tous les quinze jours et que dans le test qui a été fait le 12 octobre, il était négatif.

Après avoir pris connaissance de son diagnostic positif, le chef du gouvernement a informé toutes les personnes avec lesquelles elle avait eu des contacts à l’époque, y compris les maires de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa et Venustiano Carranza, Julio César Moreno, ainsi que le personnel de son bureau et ses conseillers Luisa Abreu et Carlos Augusto Morales.

Concernant les rencontres qu’il a avec le cabinet fédéral, dirigé par le président Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Elle a expliqué qu’elle se sentait calme, car à tout moment elle avait une distance de cinq mètres avec le président mexicain.

Rappelé que les cas positifs de COVID-19 enregistrés dans son équipe de travail proche provenaient des secrétaires du développement économique, Fadlala Akabani; et le gouvernement, Alfonso Suárez del Real, ainsi que le directeur du métro du système de transport collectif (STC), Florencia Serranía, et que tous se sont rétablis.

PANORAMA DU COVID-19 AU MEXIQUE

Selon le dernier rapport du ministère de la Santé (Ssa), avec une date limite au 7 novembre, le CDMX enregistre 168 000 444 cas positifs et 15 000 578 décès.

Ce samedi 7 novembre, Mexique a enregistré le chiffre de 961 mille 938 infections au COVID-19, 94 mille 908 décès et 710 mille 940 personnes récupérées.

ALFREDO ESTRELLA / .

A travers une conférence de presse, les autorités sanitaires ont expliqué que le Mexique ajoute 94 908 décès, soit 485 de plus que vendredi, ainsi que 961 000 938 infections, ce qui représente une augmentation de 6 000 810 par rapport à la veille.

José Luis Alomía, directeur de l’épidémiologie, a noté que le taux de positivité est de 40 pour cent, de sorte que la semaine 43 de l’épidémie s’est clôturée avec deux points de pourcentage de moins que la précédente.

Alomía Zegarra a souligné que le pays dispose de 28 881 lits généraux pour soigner les patients atteints de COVID-19, dont 19 297 sont disponibles et 9 584 sont occupés. De même, Chihuahua et Durango ont une occupation de 86% et 75 respectivement, ils sont donc revenus au feu rouge épidémiologique.

