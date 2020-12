Shakira lors de sa représentation à la mi-temps du Super Bowl en février 2020. REUTERS / Shannon Stapleton

La Barranquillera Shakira a lancé sa nouvelle ligne de parfums en Espagne et lors d’un entretien avec le magazine français Marie Claire, elle a donné des détails sur cette entreprise et a révélé sa position sur le féminisme. “Je pense qu’il faut progresser plus vite avec des droits égaux”, a déclaré le chanteur colombien.

Dance Midnight est le nom du parfum que le Colombien lancera sur le marché cette semaine. L’interprète a assuré que lorsqu’on lui a proposé de développer une ligne de parfumerie, cette idée a acquis de la valeur pour elle parce que “J’ai toujours été une personne très olfactive.” Aussi, en riant, il a dit qu’il pouvait “Sentir à de grandes distances” et que créer son propre parfum «était merveilleux».

L’artiste a déclaré aux médias français que pendant la pandémie, elle a dû s’adapter «pour vivre avec la réalité» et a appris à donner la priorité à ce qui est important et à valoriser «ceux qui ne sont pas proches de nous». Il a affirmé qu’il était optimiste que le vaccin contre le coronavirus arrivera bientôt “et je prie pour que les millions de personnes qui en ont besoin puissent l’avoir”, a déclaré la chanteuse de Waka-Waka à Marie Clarie.

Shakira a révélé que la musique était ce qui lui permettait de grandir en tant que «personne et artiste». Elle a souligné qu’elle ne se sentait pas à l’aise avec ce qu’elle appelait des «formules prédéterminées» et c’est pourquoi elle se sent libre. L’interprète a reconnu qu’elle avait commis des erreurs, mais a affirmé qu’elle avait appris d’elles et, en riant, a assuré que, même si elle n’atteint parfois pas ses objectifs, elle essaie toujours «d’être meilleure».

Quand les médias européens lui ont demandé comment il faisait pour être toujours aussi optimiste, le Barranquilla a dit que ce n’est pas toujours comme ça, que c’est un “étrange mélange de femmes »et qui allie positivisme et négativisme. “Je souffre très longtemps, parfois je pense que je dois souffrir pour obtenir ce que je veux”, a déclaré le chanteur.

Sur le féminisme

Le créateur de la Fondation Pies Descalzos Il a assuré que dans des dialogues constants avec son fils aîné, ils parlent du féminisme et de la transformation de la voix des femmes en Occident. “La femme n’avait pas les mêmes droits que l’homme, ses yeux s’écarquillent, elle n’arrive pas à y croire”, raconte l’artiste au magazine français, rappelant la réaction de son fils lorsqu’il lui raconte ces questions.

Lors de son entretien, la Colombienne a également assuré qu’elle considère que «les femmes ont aujourd’hui une place vitale dans la société», prévient-elle cependant, il reste encore beaucoup à travailler sur le rôle des femmes dans la société.

“Oui, je me considère comme féministe, cela m’importe beaucoup que les filles aient les mêmes opportunités et la même éducation que les garçons”, Shakira dans Marie Claire.

La native de La arenosa a continué à évoquer la question du féminisme et a déclaré que les inégalités devraient être «attaquées» dès le plus jeune âge et favoriser la scolarisation des filles, car sinon «il leur est très difficile de surmonter ces inégalités», a déclaré la chanteuse.

Shakira a remis en question la situation dans laquelle les femmes vivent actuellement et a déclaré que cela semblait “incroyable” qu’au milieu de 2020 «la moitié de la population jouit des mêmes droits», Il a terminé cette section en disant que des progrès doivent être réalisés beaucoup plus rapidement dans ce domaine.

Marie Claire a interrogé le Barranquilla sur sa plainte dans le magazine américain Time il y a quelques mois. Shakira a déclaré qu’elle souhaitait utiliser sa voix pour rendre visible la situation des enfants immigrés aux États-Unis parce que «cela semble une situation injuste et absolument terrible».

La chanteuse, qui est également ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, a évoqué le président élu de cette nation nord-américaine et a assuré qu’elle était «soulagée» de savoir que les États-Unis “C’est entre les mains d’une personne plus civile et compatissante”, Par ailleurs, il a souligné que Joe Biden, le prochain président des Américains, est “plus décent” et s’inquiète du changement climatique.

Sur le point de terminer son entretien avec Marie Claire, la chanteuse du récent hit ‘Girl Like Me’ avec The Black Eyed Peas, a déclaré que d’autres questions la préoccupaient Ils sont l’environnement et il a mentionné qu’il était impliqué dans cet aspect “parce que c’est urgent”. D’autre part, il a assuré qu’il éduquait ses enfants et a compris que “cette génération sera celle qui décidera de l’avenir de cette planète”.

Pour aider à cet égard, le Barranquilla a mentionné la campagne pour l’environnement qui est menée avec “le prince William d’Angleterre pour rechercher des solutions innovantes aux défis du changement climatique d’ici 2030”.

Elle a révélé qu’elle avait maintenant des défis en tant que mère, artiste et a déclaré qu’elle avait plusieurs projets pour l’année à venir. De même, il a évoqué à quel point cette année 2020 atypique lui semblait et a déclaré avoir appris à «arrêter et prendre les choses différemment ».