L’entraîneur Antonio “Turco” Mohamed s’est dit fier d’appartenir à l’institution de Monterrey (Photo: Miguel Sierra / .)

Rayados de Monterrey champion de la Coupe MX Au dessus de Xolos de Tijuana par marqueur global (2-1). Après la réalisation obtenue, le technicien Antonio “Turco” Mohamed Il s’est dit fier d’appartenir à l’institution de Monterrey.

«Un merci spécial aux joueurs, sans eux, je n’obtiendrai rien. Je suis fier d’appartenir à ce club “, a commenté l’Argentin lors d’une conférence de presse, après la finale retour.

Et c’est que La Gang a clôturé une saison marquée par l’épidémie de COVID-19. Après plusieurs mois, la famille royale ils restent champions de la MX League, de la Concacaf Champions League et maintenant de la MX Cup.

Rayados de Monterrey a été sacré champion de la MX Cup sur les Xolos de Tijuana par score global (Photo: Twitter @Rayados)

En même temps, ce titre est le premier à être célébré cette année, en raison de l’urgence sanitaire du COVID-19. Il convient de rappeler que cette finale a été reportée et que le tournoi Clausura 2020 a été définitivement suspendu sans champion.

«Il y a eu des situations qui ne sont entre les mains de personne, comme la suspension du dernier tournoi. Nous sommes les champions actuels de la Ligue, de la Coupe et de la Concacaf; il n’est pas facile d’accéder à cette instance “dit l’Américain du Sud.

A propos du championnat, l’entraîneur a remercié toutes les personnes impliquées dans le club du nord du Mexique. De plus, il a ajouté les joueurs qui n’ont pas pu jouer la finale car ils ont quitté l’équipe.

L’entraîneur a remercié toutes les personnes impliquées dans le club du nord du Mexique (Photo: Courtesy / Xolos de Tijuana)

«Très heureux pour l’institution, pour les personnes qui nous soutiennent, ce titre est pour les fans qui ne peuvent pas être en présence physique et pour les garçons qui n’ont pas pu jouer cette finale », a-t-il souligné.

Le Turco a mis l’accent sur les fans, qui malgré les circonstances et les mauvais moments se sont soutenus jusqu’au bout. «C’est pour eux. Ils sont le pilier et la partie la plus importante de cette institution. Les joueurs et les managers sont là, mais les fans sont inconditionnels “, at-il détaillé.

Le stratège a souligné que ce soir sera pour célébrer la Copa MX, mais que demain, ils devront penser au dernier match de la saison contre Chivas de Guadalajara. “Vous devez célébrer aujourd’hui et penser à ce qui vous attend demain”, a-t-il déclaré.

El Turco a parlé de son match contre le Sacred Flock, où il a souligné que la victoire était nécessaire (Photo: Courtesy / Xolos de Tijuana)

Enfin, il a parlé de son match contre le Sacré Troupeau, où il a souligné que la victoire est nécessaire. «Nous comptons sur nous pour nous qualifier directement pour la Liguilla. Gagner samedi n’empêchera pas les éliminatoires », a-t-il conclu.

Los Rayados sont en cinquième position au tableau général de Liga MX avec 29 points. S’ils gagnent ce week-end, ils pourront se hisser dans les quatre premiers du tableau et éviter les barrages.

Le match entre Monterrey et Chivas ce samedi à 17h00 (heure du centre du Mexique). Les rojiblancos accueilleront les champions au stade Akron et la diffusion télévisée sera sur la chaîne Afizzizados.

