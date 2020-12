Alfredo Adame s’est rendu à la jugulaire de Laura Zapata avec ses commentaires (Photo: Spécial)

Après avoir fait savoir qu’Alfredo Adame entre de nouveau en politique – il a participé aux élections de 2018 à la mairie de Tlalpan pour le Parti écologiste vert du Mexique – il part maintenant main dans la main avec le Parti des Réseaux Progressistes (RSP) de la capitale, où il occupe le poste de coordonnateur de district du bureau du maire de Tlalpan, et apparemment il sera candidat à cette démarcation le 5 juin 2021. En outre, L’acteur a également déclaré son intérêt à occuper un siège à San Lázaro en tant que député, une intention qui Cela n’a cessé d’en surprendre plus d’un.

Son travail en tant que membre du RSP est chargé de diriger les lignes de travail du nouveau parti, ainsi que la réactivation du militantisme dans le groupe politique dirigé par Fernando González Sánchez au niveau national.

À cette nouvelle, dans les jours passés L’actrice Laura Zapata a assuré qu’Adame ne cherche pas à entrer en politique au profit des citoyens mais pour le désir de devenir riche. Alors il a dit:

“Il y a des gens qui ne recherchent pas le bien commun, tu viens de me le dire (en entendant le nom d’Adame). Je veux dire, vraiment préparez-vous! Ne dites pas “ il y a un petit trou par ici que je traîne ”, préparez-vous vraiment, travaillez pour un syndicat, travaillez pour un pays, travaillez pour un idéal, non, laissez-les être utilisés, à utiliser “, exprimé dans le programme Sale el sol.

Laura Zapata a appelé à rencontrer les acteurs politiques et à en apprendre davantage sur leur trajectoire et leur préparation (Photo: Cuartoscuro)

L’interprète a estimé qu’il n’était pas juste pour ses collègues de la guilde par intérim d’utiliser la branche politique à leurs fins personnelles: «Cette façon de me laisser utiliser parce que je suis une personne publique, car moi aussi j’utilise et je suis là où … je ne sais pas, où je peux grimper à l’échelle, où puis-je obtenir de l’argent, où puis-je obtenir quelque chose. Vous devez également connaître les histoires des gens et voir ce qu’ils ont fait, et ce n’est qu’en les voyant et en les connaissant que vous savez quel est leur intérêt

Face à ces déclarations dures contre lui, Alfredo Adame n’est plus resté silencieux et s’en est pris à l’actrice, connue principalement pour ses rôles crapuleux: «Je suis son ennemie parce que je l’ai exposée pour ce qu’elle est: une femme perverse et mauvaise. Je veux vous dire une chose: je n’en ai pas besoin; J’ai 62 ans, ma vie amoureuse est résolue, ma vie financière est résolue, ma santé, mon intelligence, mes facultés mentales sont résolues. Donc, je ne sais pas d’où vient cette fille stupide que je suis entrée en politique, parce que j’étais déjà candidate à la mairie et je l’ai gagnée, et ils me l’ont volée “, exprimé pour le programme First hand.

L’acteur a révélé qu’il perçoit une quantité remarquable pour son travail (Photo: Instagram @alfredoadameoficial)

Plus tard, Alfredo s’est vanté de son style de vie: «J’ai 4 entreprises, j’ai des contrats, je vis dans une maison de 2 millions de dollars, j’ai mon argent et j’ai un travail. De plus, faire de la politique ne vous rapporte pas d’argent. Savez-vous combien gagne un député fédéral? 74 mille pesos est le salaire; Je n’ai jamais été habitué à ce salaire, je suis habitué à bien plus. Je ne sais d’où, cette fille idiote, à qui j’ai déjà donné 50 leçons de tout, peut faire une telle affirmation imprudente que je vais chercher de l’argent », conclut-il hors de son esprit.

Et c’est qu’avant l’acteur avait déclaré qu’il cherchait à faire une carrière politique pour se lancer prochainement en tant que député, il a également assuré qu’il y était préparé:

“Une carrière politique qui m’intéresse beaucoup, surtout de ne pas favoriser toute cette classe politique corrompue qui ne fait que se recycler et ne jamais penser aux citoyens»A-t-il commenté. L’acteur controversé a mentionné qu’il considère qu’il possède les caractéristiques nécessaires pour briguer un poste politique. “J’ai le courage, j’ai les compétences, les capacités et les connaissances pour réaliser quelque chose de très bien.”

