En tant que fière petite-fille de l’homme largement reconnu pour avoir lancé le mouvement évangélique, feu Billy Graham, ces dernières années m’ont amené à réfléchir à tout ce qui a changé au sein de ce mouvement en Amérique.

J’ai passé toute ma vie dans l’église, chaque grande décision étant guidée par ma foi. Mais maintenant je me sens sans abri. Comme tant d’autres, je me sens désorienté en regardant l’église que j’ai toujours servie détourner les yeux de tout ce qu’elle enseigne. J’entends quotidiennement des femmes chrétiennes qui décrivent toutes la même chose: un tiraillement sur leur esprit.

La plupart de ces femmes sont entrées dans un isoloir en 2016, croyant choisir entre deux options difficiles. Ils ont retenu leur souffle, fermé les yeux et ont voté pour Donald Trump, que beaucoup d’entre nous croyaient alors être «le moindre de deux maux», tout en ressentant ce tiraillement.

Jerushah Duford et son grand-père Billy Graham à Montreat, Caroline du Nord, en 2016.

Je le ressens à chaque fois que notre président parle du fait que les logements publics n’ont pas leur place dans les banlieues américaines. Jésus a répété à plusieurs reprises de défendre les pauvres et de faire preuve de bonté et de compassion envers ceux qui en ont besoin. Notre président continue de perpétuer un récit nous contre eux, pourtant presque tous nos dirigeants d’église ne disent rien.

Je ressens ce tiraillement chaque fois que notre président ou ses partisans parlent du mur, conçu pour empêcher les personnes mêmes que l’Écriture nous dit d’accueillir. Dans l’Amérique de Trump, les réfugiés ne sont pas traités comme des «nés dans le pays», comme l’encourage les Écritures. Au lieu de cela, les familles sont séparées, détenues dans des conditions inconcevables et rejetées comme moins de.

L’Église honore Trump devant Dieu

Trump est allé jusqu’à se vanter de ses projets, de ses réalisations et de ses actions impies envers les communautés marginalisées que j’ai vu mon grand-père aimer et servir. Je vois maintenant, à travers le silence des dirigeants d’église, que ces communautés ne sont plus valorisées par des individus qui prétendent défendre les valeurs enseignées par mon grand-père.

Ce léger tiraillement est devenu un coup sec, pour moi, plus tôt cette année, lorsque notre pays a connu une division sous forme d’émeutes, incitée en grande partie par la rhétorique de division de ce président. J’ai regardé notre président traverser Lafayette Square à Washington, D.C., après le gaz lacrymogène de manifestants pacifiques pour une séance de photos.

Il tenait une Bible, quelque chose de si sacré pour nous tous, mais il la traitait avec une insensibilité qui offenserait quiconque connaissait intimement les mots qu’elle contenait. Il croyait que cette action l’honorerait et seulement lui. Cependant, l’église, conçue pour honorer Dieu, n’a rien dit.

Il semble que les seuls dirigeants évangéliques à avoir pris la parole ont loué le président, sans aucune mention de son comportement qui est contraire au Jésus que nous servons. Le monde entier a vu le terme «évangélique» devenir synonyme d’hypocrisie et de manque de sincérité.

L’évangéliste américain Billy Graham fait des gestes alors qu’il prêche à plus d’un demi-million de Sud-Coréens sur une place de l’îlot Yoido à Séoul, le 3 juin 1973, au dernier jour d’une croisade de cinq jours là-bas.

Ma foi et mon église sont devenues une risée, et toute tentative de ses membres de défendre les actions de Trump en ce moment semble creuse et peu sincère.

L’un des versets préférés de mon grand-père était Michée 6: 8, dans lequel on nous dit que le Seigneur exige de son peuple d’agir avec justice, d’aimer la bonté et la miséricorde et de marcher humblement. Ce sont les attributs de notre foi que nous devons présenter au monde. Nous ne pouvons plus permettre à nos dirigeants d’église de représenter notre foi de manière si erronée.

Les femmes de foi savent mieux

Je me suis donné la permission de me pencher sur ce remorqueur à mon esprit et de parler. Je suis peut-être à contre-courant, mais je suis ferme dans ma foi que cette étape est la plus conforme à mon église et à ses enseignements.

Lors d’un récent événement familial important, j’ai été écarté par de nombreuses femmes de la famille qui me remerciaient d’avoir dénoncé une administration avec laquelle elles aussi avaient été mal à l’aise. Les larmes aux yeux, ils ont utilisé un ton feutré, de peur d’être seuls ou de risquer une rétribution imméritée.

Jerushah Duford en mai 2019 en Virginie.

Comment est-ce qu’on est arrivés ici? Comment nous sommes-nous retrouvés, en tant que femmes craignant Dieu, à ignorer le manque de respect et la misogynie manifestés par notre président? Pourquoi nous sentons-nous obligés d’exprimer notre inconfort dans des chuchotements étouffés dans des coins calmes? Ne sommes-nous pas autorisés à nous lever quand nous avons l’impression que tout le monde autour de nous est assis?

Le Dieu que nous servons nous habilite en tant que femmes à le représenter devant nos églises. Nous représentons Dieu avant de représenter un parti politique ou un dirigeant. Lorsque nous ne nous en souvenons pas, nous minimisons le rôle qu’Il a créé pour nous. Jésus aimait les femmes; Il a servi les femmes; Il appréciait les femmes. Nous devons nous donner la permission de nous lever pour faire de même.

Si un avion s’écarte même légèrement de sa route, il n’atteindra jamais sa destination sans une correction de cap. Peut-être que ce voyage pour nous les femmes se ressemble. Peut-être grincez-vous au président suggérant que la «femme au foyer de banlieue» américaine se soucie plus de son statut que de ceux qui en ont besoin, mais essayez de rejeter les commentaires sur l’apparence des femmes comme de fausses nouvelles.

Quand nous regardons nos filles, nos nièces, nos étudiantes et même nous-mêmes, nous ressentons le besoin de nous appuyer sur ce tiraillement de notre esprit. Vous ne l’avez peut-être pas ressenti il ​​y a quatre ans; nous faisons de notre mieux avec ce que nous savons à l’époque. Cependant, si nous continuons à ignorer le tiraillement que nous ressentons maintenant, comment pourrons-nous jamais identifier ce qui est vraiment important pour nous?

J’ai choisi d’écouter mon esprit pour parler. Non pas parce que cela me semble confortable, mais parce que c’est la bonne façon de tirer parti de la voix avec laquelle Dieu m’a donné le pouvoir. Maintenant, je demande à vous tous qui ressentez comme moi, d’embrasser votre tiraillement intérieur et de lui permettre de vous conduire à utiliser le pouvoir de votre voix donnée par Dieu et de ne pas permettre à Trump de diriger ce pays pendant encore quatre ans.

Jerushah Duford est un auteur évangélique, conférencier et membre de Lincoln Women, une coalition de femmes du projet Lincoln. Suivez-la sur Twitter: @jerushahruth

