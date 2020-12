En 2020, María Fernanda a fait ses débuts en tant qu’animatrice radio, un grand défi dans sa carrière

A 54 ans, Maria Fernanda Callejon a une carrière dans la série qui dépasse trois décennies, en tant que star et actrice. Elle a obtenu le titre de «la brune argentine» et était une icône sexuelle des années 90. Ce 2020 a été difficile: elle avait une grave intoxication au monoxyde de carbone et a dû se réinventer sur le lieu de travail, car presque aucune fiction ou film n’a été réalisé par le pandémie. Femme aux multiples facettes, Callejón a développé son rôle de communicatrice à la télévision, avec une participation au cycle Polémique au bar. Et il a été encouragé à répondre à un sujet en suspens: animez une émission de radio.

«La radio m’a toujours attiré, j’ai toujours aimé. J’ai joué en tant que fille quand j’avais la vocation de jouer et avec un voisin nous faisions la radio “, raconte-t-elle. Télé-exposition rire, se souvenir de cette enfance. Il le fait lors d’une conversation téléphonique depuis sa maison de Pilar où il vit avec Giovanna, sa fille de cinq ans et son mari, Ricky Diotto. «Ma mère a commencé comme actrice de théâtre radiophonique et ma sœur fait la radio à Carlos Paz depuis cinq ans. J’ai fait mes débuts en Del Plata, une gare historique qu’ils ont traversée (Hector) Larrea, (Chevaine) Fontana, (Juan Alberto) Badía… Je suis très heureux”.

“Comment avez-vous rejoint la radio?”

– Me convoque Alejandro Verzello. Il m’a invité à son spectacle, Le baby show gâté, un format qui explose au Mexique et qu’il avait acheté. Le lendemain, il m’a dit qu’il avait parlé avec les autorités de la radio et qu’ils aimaient le duo. Il m’a invité à diriger ce cycle qui ne se concentre pas sur le présent, il est plus décontracté, car il se déroule les jeudis et vendredis de 22h à minuit. Nous invitons les auditeurs de tout le pays à se détendre, à se déconnecter de l’actualité, du covid, de la pandémie. Je fais aussi des entretiens avec des amis de la profession et d’autres qui ne le sont pas. Je me sens à l’aise. Et en attendant, j’apprends. C’est un nouveau défi dans ma carrière et dans ma vie.

Callejón dirige “Le spectacle du bébé gâté” avec Alejandro Verzello

—Quelles différences remarquez-vous entre la radio et Polémique au bar?

– Avec la controverse, j’apprenais déjà. Je suis très reconnaissant à Mariano Iúdica et Gustavo Sofovich. Ils m’ont convoqué pour être à cette table mythique qui variait un peu, elle est devenue aggiornados, intégrant la table des femmes. J’ai dit à Gustavo que je n’étais pas panéliste et il a répondu: «Je ne vous aime pas en tant que panéliste mais en tant que professionnelle, en tant que femme avec votre expérience, en tant que citoyenne et mère. Ici, vous avez toute la liberté d’exprimer votre opinion ». En raison de la pandémie, tant d’acteurs ont été au chômage … et pour moi, c’était prospère parce que j’ai relevé ce défi. Mais je pense que pour tout, il faut s’entraîner et se préparer.

“Comment vous sentez-vous en parlant de politique?” Avez-vous peur des critiques ou essayez-vous d’être authentique?

– J’essaye d’être honnête avec moi-même et avec mes convictions, avec mes yeux. Je suis une femme de 54 ans, j’ai le droit d’avoir une opinion. Je suis une fille du Processus, et je suis aussi de la transition parce que la première fois que j’ai dû voter, c’était avec la démocratie d’Alfonsín. En ce sens, j’ai une autorité en tant que citoyen. Mais je n’ai pas peur de donner un avis. Je n’ai aucune connotation politique, je ne réponds à aucun parti politique, je ne suis ni d’un côté ni de l’autre. Il y a une fissure très profonde dans notre pays et ce sera loin.

—Cette fissure a été observée entre les acteurs pendant la pandémie: des différences idéologiques ont été relevées par l’Association argentine des acteurs, par exemple.

– C’est du retard: avec tout ce qui nous est arrivé, il y a des choses qui ne devraient pas être politisées. Le dilemme entre la santé et le travail, la santé et l’économie n’a jamais existé. Mettez une teinture politique dessus ou continuez à vous battre pour certaines choses qui n’ont vraiment pas de sens … Il y a des intérêts derrière tout cela, dans certains secteurs, sans aucun doute. Je suis membre de l’Association argentine des acteurs depuis 38 ans et cela me fait mal qu’il y ait tant d’iniquités. Combien d’acteurs sont au chômage, sans protection, avec un travail social très vulnérable? Ce n’est pas le cas, mais la pandémie s’aggrave et révèle de nombreuses lacunes et lacunes en tant qu’État et gouvernement, en tant que pays et société. La pandémie nous a tous mis dans une situation extrême, pas seulement financièrement. Au-delà de cela, je donnerai toujours mon avis du lieu le plus honnête en tant que citoyen. En fait, nous faisons tous de la politique, mais je veux dire les partis politiques; En réalité, Je n’accepterais jamais d’avoir un poste politique, ou d’être dans un parti politique, je ne suis pas intéressé. Je respecte celui qui le fait. Bien que les gens n’aiment pas que les artistes s’expriment politiquement, je ne suis pas intéressé.

L’actrice fait partie de la table féminine du programme classique “Polémica en el bar”

Une nouvelle opportunité

En juillet dernier, María Fernanda, sa fille et son mari ont été empoisonnés au monoxyde de carbone par un poêle à tirage équilibré défectueux dans leur maison. Lorsque la petite fille a vomi et s’est évanouie, ils ont réagi rapidement et sont allés voir le garde du Sanatorio de la Trinidad. Là, ils ont découvert que tous les trois étaient gravement intoxiqués. Ils ont récupéré, mais tout cela aurait pu se terminer en tragédie.

– Quelle réflexion faites-vous après cet épisode grave?

—Je suis María Fernanda Callejón Resiliencia; il m’a appelé comme ça. Ce que nous avons vécu a été tragique, mais je ne m’en tiens pas à cela: je fais un autre type de lecture. J’ai la chance d’avoir la vie, que ma fille nous a sauvés. Je bénis la chambre hyperbare, qui nous a sauvés de cette grande ivresse. C’était tout un combo car c’était une pandémie complète, on ne savait toujours pas comment ce virus se comportait. Je sauve de pouvoir dire aux gens: “Nous allons obtenir la loi.” Parce qu’il ne peut pas y avoir beaucoup de gens qui m’ont écrit pour me dire que la fin n’était pas celle que j’avais. Nous avons besoin de la loi pour le disjoncteur différentiel. Dans quelle maison le gaz n’est-il pas transporté? C’est peut-être une façon de faire de la politique, mais de la politique sociale des questions qui comptent vraiment pour nous. Dans le Conicet, il y a deux ou trois projets fondamentaux qui présentent la loi. Je n’avais aucune idée qu’il y avait un détecteur de monoxyde. Ce serait bien si cet appareil non seulement détecte ou annonce, mais coupe le gaz et est obligatoire. Quiconque achète un appareil fonctionnant au gaz ou un échappement, comme c’est le cas avec l’électricité, devrait pouvoir apporter l’appareil, qui est optionnel et bon marché. Pour cela, nous avons besoin d’une loi. Cela m’a aidé à prendre conscience que de nombreuses personnes meurent chaque hiver, surtout les jours les plus froids de l’année.

“Je vais changer de sujet.” Vous avez réalisé votre rêve d’être maman et maintenant vous essayez une nouvelle facette en tant que communicatrice, mais vous n’exploitez plus le côté sexy avec lequel nous vous avons rencontré. Comment vous sentez-vous maintenant?

– Le côté sexy m’accompagne toujours: je suis une femme fondamentalement sensuelle et ça ne s’en va pas. Mais une chose n’enlève rien à l’autre. J’ai toujours des démonstrations d’amour de la part des femmes, qui sont les plus critiques. Instagram est comme un testeur: je suis très active dans les réseaux, je montre toutes mes facettes en tant que femme de 54 ans, la professionnelle, la mère, celle qui prend soin d’elle-même, celle qui est en bonne santé … je ne veux être une référence pour rien car je suis une femme ordinaire qui aime sa profession. Je vois de l’autre côté que les femmes soutiennent cette attitude, que je l’aurai toujours et que cela ne me dérange pas. Je suis la Callejón, la sensuelle, la brune argentine. Mais je ne suis pas seulement un joli corps. Je n’y crois pas non plus et je fais ce que je peux. J’aime prendre soin de moi et bien paraître.

María Fernanda avec sa fille, Giovanna

“Voudriez-vous que Giovanna soit actrice?”

“Je voudrais qu’elle soit ce qu’elle veut.” Ma fille est une artiste autodidacte: elle adore chanter, danser, suivre des cours de tissu, à cinq ans elle me demande de m’entraîner. Il est né avec une personnalité super marquée: son père est musicien et je suis actrice. De plus, il y a des choses que vous portez dans vos gènes …

– Quand tu as posté des photos de ta fille en filet, je me souviens que tu as reçu des critiques.

– Je ne force jamais ma fille à poser dans les réseaux, ni à la commercialiser, ni à la sexualiser. Beaucoup me disent que je la sexualise, mais non: la sexualisation commence par le regard des gens. C’est une fille qui montre un décolleté en résille. Je lui ai dit: “Tourne-toi, je veux voir ce magnifique décolleté.” Il se retourna et fit le visage qu’il avait fait. Il ne m’est jamais venu à l’esprit de sexualiser ma fille, elle n’existe pas dans ma tête. Je comprends et je sais où je suis, je ne suis pas stupide, je suis une femme de cette époque et je connais les médias mieux que quiconque. Mais ils ne m’apprendront pas comment je pars ou exposer ma fille. A part ça je ne l’expose pas, je suis une mère de plus qui montre sa fille, mais comme on a ça en plus qu’on a un compte ouvert, les gens peuvent commenter. Et avec celui qui pense différemment, tout va bien aussi. Parfois, je supprime des commentaires parce que je n’aime pas qu’ils lancent des idées ou qu’ils éduquent en ligne. Chacun sait ce qu’il fait de son enfant et en est responsable.

La photo que Callejón a prise de Giovanna et a suscité la controverse. “Il ne m’est jamais venu à l’esprit de sexualiser ma fille, elle n’existe pas dans ma tête”, prévient l’actrice

“Est-ce que la critique vous dérange?”

“Ce qu’ils pensent de moi à ce stade de ma vie m’importe peu.” Le réseau est à moi, mon image est à moi, je supprime le commentaire que je veux, supprime, télécharge et abaisse ce que je pense. Avec moi, ils peuvent dire ce qu’ils veulent. Maintenant … ne touchez pas ma fille. Une photo ne définit pas une personne, elle ne définit pas un état. Instagram est un réseau blanc… Je n’ai pas autant de haters, j’ai un million de followers très aimants. Mais je réponds avec tout le respect aux femmes professionnelles, aux grands-mères, aux mères avec enfants, car il faut parfois les localiser … J’ai aussi un public masculin qui ne me quitte jamais, et ils ont du respect. Les hommes ont beaucoup retracé et désappris.

“Comment vous êtes-vous senti quand vous avez appris la mort de Diego Maradona?”

– J’ai beaucoup pleuré avec Diego … J’ai beaucoup pleuré, je n’arrivais pas à y croire. En fait, je ne réalise toujours pas qu’il est parti. Après 10 ans à côté de Guillermo Coppola, qui était son manager et était mon partenaire … Diego est une famille. Et j’ai même vécu ensemble. J’ai une amitié forte et étroite, et beaucoup d’appréciation, pour Claudia et ses filles.

“Cet été, tu vas faire du théâtre?”

– Je ne veux pas monter sur scène cette année, j’évalue d’autres propositions. J’adore que la machinerie commence à bouger, mais il faut faire très attention aux lieux touristiques et aux ouvertures. Tout le monde n’a pas accès aux protocoles, qui sont très chers. En ce moment, je suis toujours à la radio pendant l’été. Nous devons essayer de naviguer dans ce nouveau monde, en nous réinventant comme tout le monde. Nous allons revoir la lumière, nous devons avoir beaucoup de foi. Cette année a été révélatrice à tous égards. La vie passe vite et il faut en profiter avec ses proches.

