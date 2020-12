Susana Zabaleta pleure la mort d’Armando Manzanero

Enseignant, ami, complice, ça et plus était pour Susana zabaleta, Armando Manzanero. Le chanteur qui a partagé la scène pendant des années avec l’auteur de “We Are Boyfriends”, s’est dit au revoir avec des larmes et très ému.

Susana a écrit sur les réseaux sociaux ses adieux à l’artiste légendaire décédée tôt lundi à 85 ans en raison de complications du COVID-19.

“Je suis resté avec le désir, mon cher Maître Manzanero …

Revenir ensemble visiter ces endroits merveilleux, rire aux éclats, manger jusqu’à ce qu’on ne puisse plus et regretter au milieu du concert.

Cela me manquera de continuer à écouter vos histoires, de connaître l’inspiration de chacune de vos chansons ou du moins le souvenir que vous en gardez.

Je me retrouve avec l’éclat de ses yeux quand je vois combien il aimait ses petits-enfants, ses enfants.

Je savoure ces heures dans sa cuisine ou la mienne, pendant qu’il préparait de délicieuses choses et partageait ses secrets avec moi pour que la nourriture ait meilleur goût.

Chanter ensemble et courir comme des fous sur scène me manqueront toujours, dans cet endroit où nous n’avions pas de limites.

J’avais envie de parler et de parler d’amour, de nos amours qui étaient si nombreuses.

Savez-vous quoi, Maître? La musique sans vous ne sera plus la même car l’amour a perdu sa plus grande inspiration aujourd’hui.

Bon voyage, nous nous reverrons, je vous assure ».

Armando Manzanero est mort du COVID-19

En 1965, inspiré de la valse péruvienne de Chabuca Granda et Luis Abanto Morales, qu’il a rencontré lors d’une visite dans le pays andin, Armando Manzanero a composé «Adoro», l’une de ses chansons les plus mémorables et une étape importante de sa carrière qui lui a valu une renommée mondiale.

Le compositeur l’a initialement créée en suivant le son de la valse créole, mais quand il l’a enregistrée, il en a fait une ballade. Des mois plus tard, RCA Victor, l’une des maisons de disques les plus importantes au monde, l’emmena en Europe, permettant à l’œuvre de se faire connaître dans des pays comme le Japon, la Corée et l’Italie et consacrant Manzanero en tant que prodigieux auteur-compositeur-interprète.

«J’ai eu la chance que le mien dure encore», a déclaré l’artiste début 2019 dans une interview au magazine de l’Association américaine des retraités (AARP, pour son acronyme en anglais).

«J’avais encore cette chance, cette époque où les chansons avaient une longue vie. Pas maintenant, maintenant tout est très vertigineux, très rapide. Une chanson sort, elle disparaît, il faut en avoir une autre », a-t-il déploré.

Le “professeur”, comme on l’appelait par affection, est décédé à 85 ans après avoir contracté un coronavirus. Il avait pris sa retraite pour vivre pendant quelques années à Aguascalientes, une ville située au centre du Mexique, car il disait se sentir «très à l’aise».

“J’aime” Il a été interprété par des voix telles que Juan Gabriel et Bronco au Mexique, Graciela Susana en Argentine, David Bisbal, Alejandro Sanz et Plácido Domingo en Espagne, Mina Mazzini en Italie et Simone au Brésil. Manzanero l’a même chanté en maya, la langue ancestrale de son état natal de Mérida.

La pièce était l’une des plus de 50 chansons de Manzanero qui ont atteint une renommée internationale, mais seulement une poignée des 400 qu’il a écrites tout au long de ses près de 70 ans de carrière ininterrompue qui l’ont conduit à être décrit comme «le compositeur vivant le plus important. de la musique mexicaine ».

FILE PHOTO: Le chanteur mexicain Armando Manzanero montre son nouvel album lors d’une conférence de presse à Mexico le 26 août 2008. REUTERS / Henry Romero / File Photo

Même son ami, le prix Nobel de littérature Gabriel García Márquez, a assuré au milieu des années 1980 que Manzanero était «l’un des plus grands poètes actuels de la langue espagnole» après avoir échoué à écrire un boléro: «c’est le plus difficile il y a », a avoué le Colombien.

«Nous sommes petits amis», «Avec toi j’ai appris», «Cet après-midi j’ai vu pleuvoir» et «Ma copine» Ils font partie de son répertoire qui, abordant les facettes les plus variées de l’amour, a gagné une place privilégiée parmi la musique romantique en espagnol.

L’Espagnol Raphael et Rocío Durcal, l’Américain Vikki Carr, Britney Spears et Christina Aguilera, l’Italienne Laura Pausini, la Cubaine Celia Cruz et son compatriote et ami, également décédé, José José, ont interprété leurs chansons.

MOZART, CHOPIN ET TCHAIKOVSKY

Fils de Juana Canché et de Santiago Manzanero, musicien, le “professeur” est né dans la capitale de l’état du Yucatán le 7 décembre 1935, l’année de la mort de Carlos Gardel. “Dieu n’a pas tort”, disaient ses fans.

Son lien avec la musique a commencé très jeune: à l’âge de huit ans, il a commencé à l’étudier à l’école des Beaux-Arts de sa ville. Plus tard, il déménagerait à Mexico pour terminer sa formation.

A 15 ans, en 1950, il compose sa première mélodie intitulée “Jamais au monde” et un an plus tard, il commence son activité professionnelle de pianiste. Cette première mélodie a été suivie par 400 autres que des figures de la stature de Frank Sinatra, Tony Bennett et Elvis Presley ont insisté pour chanter.

En 1965, il a remporté la première place au Miami Song Festival avec son “Quand je suis avec toi”. Deux ans plus tard, encouragé par un cadre de la filiale mexicaine du label RCA Victor, il enregistre son premier album “My First Recording”, où se détache le romantisme qui le caractérisera plus tard.

“J’adore” Armando Manzanero

Et lors de sa première tournée en Espagne, en 1968, le journal ABC lui a consacré une page entière, le qualifiant de “colosse de petite taille mais incontestable de la chanson mélodique”. Cette présentation a été suivie d’un torrent de succès qui l’ont emmené à travers le monde en chantant pour aimer.

“Le meilleur langage pour l’amour, ce sont les chansons (…) Tout comme les poumons ont besoin d’air, la romance a besoin d’une chanson”, a-t-il déclaré dans plusieurs des interviews qu’il a données. Mais il a également dénoncé le reggaeton: “Je ne pense pas que quiconque puisse faire l’amour avec une chanson de Maluma.”

En 2014, Manzanero est devenu le premier Mexicain à recevoir un Grammy honorifique. Un an plus tard, le prestigieux magazine Billboard a placé deux de ses compositions –«Cet après-midi j’ai vu pleuvoir» et «Nous sommes des petits amis»– dans sa liste des 50 meilleures chansons de l’histoire de la musique latine.

Bien qu’il ait consacré sa vie au boléro, le musicien a demandé à ne pas être classé en tant que joueur de boléro: il a produit pour le aussi mexicain Luis Miguel, a remporté un Grammy Latin avec Olga Tañón et d’autres artistes internationaux, il a été président de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM) et a eu une émission de radio pendant près de deux décennies consécutives.

«Je suis musicien, j’étais musicien et je vais mourir musicien. Je ne spécifie pas les rythmes ou quoi que ce soit du genre », a-t-il déclaré en 2019.

«Tous mes endroits où j’écoute de la musique sont imprégnés de la musique que j’ai étudiée; Je suis de Mozart, je suis de Chopin, je suis de Tchaïkovski, je suis de tous ces compositeurs qui ont écrit la mélodie », a-t-il ajouté.

En 2014, il a épousé Laura Elena Villa, sa cinquième et dernière épouse. Il a eu sept enfants et n’a jamais cessé de composer: «Je ne le quitterai jamais de ma vie», a-t-il récemment assuré.

Manzanero laisse un vide irremplaçable. Comme le disait le regretté écrivain mexicain Carlos Monsivais en 1997: «Le site de Manzanero ne peut être occupé que par Manzanero».

