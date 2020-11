Les cendres de la productrice ont été déposées dans une urne de sa maison de campagne, dans l’État du Mexique (Photo: Instagram)

16 jours se sont écoulés depuis la mort subite de Magda Rodríguez, un fait qui a choqué le public et l’environnement du divertissement, comme la société de production Televisa Il n’avait pas donné l’impression de souffrir d’une sorte de maladie qui compromettait sa santé.

Après le décès du réalisateur à 57 ans, de nombreuses personnalités célèbres ont exprimé leurs condoléances et ils ont envoyé leurs condoléances à sa famille, parmi lesquels sa fille, Andrea Escalona, ​​a été émue et gravement touchée.

Compte tenu de leur relation étroite, ils ont amené les téléviseurs au-delà de l’environnement familial Il y a toujours eu une relation d’amour et de soutien entre les deux femmes, c’est pourquoi l’hôte de Hoy gardera à jamais un beau souvenir de la femme qui a donné sa vie il y a 34 ans.

Les symptômes de votre infection au COVID-19 comprennent une perte d’odeur; Cependant, la célèbre femme a révélé qu’elle pouvait sentir les effets personnels de sa mère (Photo: Fichier)

Andrea a révélé que Il a déposé l’urne avec les cendres de sa mère dans une chapelle de la maison de campagne qu’il possède à Villa del Carbon, État du Mexique, et a déclaré qu’elle avait décidé de garder certains des effets personnels de Magda parce que “c’est ainsi qu’elle se sent plus proche d’elle”, en plus d’admettre qu’elle s’est sentie surprise car, au milieu de sa guérison du COVID-19, la seule odeur qu’il perçoit est celle des vêtements de sa mère.

“Nous l’avons mise sur la cheminée pour qu’elle soit avec nous pendant un moment, et nous venons de la laisser dans la chapelle le 11 du 11 à 11h11, ce qui lui plaisait. La maison est au milieu d’une forêt. Là, nous avons une chapelle où sont mes grands-parents, les parents de Magda, son frère Jorge, sa grand-mère Ada Carrasco, et nous l’avons toujours voulu », a également déclaré la chanteuse au magazine. Télévision et romans.

«Je suis toujours sous le choc. Je vais chez une psychologue et elle me dit qu’il y a des moments où l’on veut comprendre avec notre tête, mais qu’il faut simplement ressentir; lorsque vous avez un choc aussi fort, vous seul vous anesthésiez, vous cessez de ressentir et vous devez vous sentir à nouveau pour vous assimiler. La seule chose que j’aurais aimé, c’est que si un jour Diosito m’envoie des enfants, je les rencontre … Mais il veillera toujours sur eux du ciel. À partir de là, tout allait bien entre elle et moi », a révélé la présentatrice.

Andrea Escalona reprendra bientôt son travail dans le programme qu’Andrea Rodríguez, sa tante va maintenant produire (Photo: Instagram @andy_escalona)

Escalona a déclaré que, pour tenter de garder la mémoire de Magda présente, elle gardera une partie de ses biens sous son pouvoir, afin de se souvenir du célèbre:

J’en prends beaucoup; en fait, elle avait de très jolis foulards qui sentent encore comme elle, c’est la seule chose que je perçois. J’ai perdu mon odorat, mais je ne sais pas pourquoi, quand je mets un foulard de maman, je sens. Je crois beaucoup à la Kabbale, elle dit qu’il faut garder le portefeuille d’un défunt, et plus encore si c’était comme Magda, qui a eu la meilleure chance, ou aussi avec les vêtements; Je ne sais pas pourquoi quand je mets ses pulls, j’ai l’impression qu’elle me serre dans ses bras. J’apporte un collier avec un pendentif en forme de cœur et voici une partie des cendres de ma mère, donc elle est toujours avec moi et m’accompagne toujours. Je le porte sur ma poitrine, près de mon cœur

Il y a quelques jours, Escalona a montré l’autel symbolique qu’il a placé en l’honneur de sa mère (Photo: Instagram @andreaescalona)

Et est-ce que le jeune présentateur a commenté que il n’aurait jamais deviné que sa mère serait morte si jeune, puisqu’il l’a toujours imaginée atteindre un âge avancé avec l’attitude et le caractère jovial qui la caractérisaient:

«Je l’ai vue si forte que sa mort m’a surpris; Je pensais qu’elle mourrait super vieille, comme une grande, comme une diva, qu’elle allait me durer toute une vie », a ajouté la fille unique du producteur dans les mémoires pour ses succès télévisés.

