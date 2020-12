Fernando Reyna Iglesias a nié avoir trompé l’animateur de “Hoy” et avoir eu un enfant hors mariage (IG: reinaiglesias)

Galilea Montijo et Fernando Reyna Iglesias Ils ont formé un couple solide qui a réussi à surmonter différents obstacles, principalement causés par de fausses nouvelles. L’amour et le rapport avec lesquels ils ont réussi depuis le début de leur relation, les aident maintenant à faire face aux rumeurs d’une prétendue infidélité commise par lui et même d’une paternité non reconnue.

Le politicien et athlète a utilisé son compte Instagram pour démentir le journaliste Jorge Carbajal, qui sur sa chaîne YouTube a parlé de l’infidélité présumée de Reyna avec une femme mariée et même du fait qu’elle avait un enfant hors mariage.

“J’ai reçu des informations sensibles, ils me disent que Fernando a trompé Galilea Montijo, mais depuis un certain temps maintenant, il la trompait constamment … Elle voyageait beaucoup pour le travail, donc il était dans d’autres rôles, je ne savais même pas sur quoi il travaillait, ce que je savais, c’est qu’il marchait beaucoup la question des sports extrêmes », a-t-il commenté sur sa plateforme web.

«Le fait est que depuis longtemps chacun fait les choses de son propre chef, puis ils nous disent que – soi-disant – Fernando Reyna Il avait trompé Galilea Montijo et à cause de ces cornes, il avait eu un fils, manifestement hors mariage, le petit garçon était très petit”, A spécifié le communicateur.

(Photo: Instagram Fernando Reyna Iglesias)

Après ces commentaires, Fernando Reyna Iglesias lui-même a décidé de briser le silence et d’utiliser ses réseaux sociaux pour tout clarifier et nier qu’il ait un enfant en dehors du mariage, en plus d’exclure la tromperie envers le présentateur de Hoy.

Selon Reyna Iglesias, Ces informations proviennent de divers groupes WhatsApp à Atizapán de Zaragoza et maintenant, il est repris par le journaliste Jorge Carbajal, ainsi que par un autre portail d’information sur le Web.

“Ce qu’on dit de moi là-bas est absolument faux”, Le mari de Galilea Montijo a commenté avec force dans une déclaration publiée depuis son compte Instagram.

“Ses paroles sont très délicates pour attaquer ma famille sans preuve ni soutien”, a ajouté le politicien, l’athlète et l’homme d’affaires.

Reyna Iglesias a souligné que la diffusion de ces informations vise à nuire à lui et à sa famille, car ses proches connaissent l’importance qu’il accorde à sa femme et à ses enfants.

Galilea Montijo a exclu tout problème avec Fernando Reina (IG: galileamontijo)

«Ceux qui me connaissent savent que mes journées passent entre la famille et le travail, le premier étant ma priorité absolue. Pour lui, Je nie catégoriquement les infusions sur moi-même, notre entourage est un témoin de l’amour, du dévouement et de l’engagement que j’ai pour ma famille et mon travail », lit le communiqué publié sur les réseaux sociaux

«C’est très triste de lire et d’écouter avec la légèreté que des déclarations sont aussi absurdes que de dire que “ j’ai un enfant hors mariage ou que je trompe ma femme depuis longtemps ”, Quelles preuves avez-vous? D’où vient un tel mensonge? Pourquoi le répandre? Que gagnez-vous en portant atteinte à mon honneur? ”A demandé Fernando Reyna Iglesias.

Il a assuré que ces “accusations infondées” provenaient de “mal, de lâcheté et d’intrigues” qui cherchent à nuire à son image et à nuire à sa famille.

“Ma vie est transparente et entièrement dédiée à ma femme et à mes trois enfants, qui sont mon moteur de vie et que je vois dans les yeux en disant: «Qu’il vaut mille fois mieux de subir une injustice que de la commettre», a conclu le mari du célèbre chauffeur.

Galilea Montijo a été parmi les premières à répondre à la publication de son mari et elle l’a fait avec un message bref mais fidèle à leur relation: “Je t’aime”.

Galilea et Fernando ont montré que leur amour et leur engagement envers l’autre sont plus forts, car ils Ils ont fait face à la tentative d’extorsion avec des photos intimes présumées qu’ils ont vécues il y a quelques mois.

