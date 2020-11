Le bureau du procureur général de Mexico (FGJCDMX) analyse également les appels passés depuis le téléphone portable d’Héctor Efraín (Photo: Cuartoscuro)

Cinq jours avant de disparaître, Héctor Efraín, 14 ans, l’un des deux adolescents assassinés et cantonné dans les rues du centre historique, a publié une dernière phrase dans son statut WhatsApp: “Je t’aime maman, tu es l’amour de ma vie …”, écrit-il.

Accompagné de différents emojis, le nom Laura et la date 16/09/20, il a mis à jour son statut le jeudi 22 octobre dernier à 01h33. Selon le journaliste Carlos Jiménez, Sa dernière connexion a eu lieu le 27 octobre à 21 h 39..

Le dossier CI-E-FDMDFDBP / C / UI-1 C / D / 00755 / 10-2020, consulté par Excelsior, affirme que rien de plus n’a été entendu de sa part depuis. Le bureau du procureur général de Mexico (FGJCDMX) analyse les appels passés depuis le téléphone portable d’Héctor Efraín.

Le point de vente a rapporté que lorsque sa mère l’a appelé au téléphone un homme a répondu, mais a immédiatement raccroché puis a éteint l’équipement. Tous les appels ultérieurs sont allés directement à la boîte aux lettres.

Concernant l’autre mineur, Alan Yair, sa mère a déclaré que Je n’avais pas de téléphone.

Les mineurs vieux a disparu après avoir prétendument assisté célébrer San Judas Tadeo. Ils ont été identifiés comme les victimes démembré porter un homme dans un petit diable à travers les rues de Centre historique de la ville de Mexico.

Les mineurs, Alan Yahir, 12 ans, et Héctor Efraín, 14 ans, ont été assassinés dans la nuit du 27 octobre.

Les victimes ils vivaient au centre Historique, où ils auraient fait des affaires avec leurs parents, selon le bureau du procureur général de la capitale. Alan Yahir et Héctor Efraín fréquenté l’église de San Hipólito et plus tard, selon Excelsior, Héctor a demandé à Alan de l’accompagner pour voir sa petite amie. Depuis, on ne savait pas rien d’eux.

La mariée a assuré, selon les médias, que Hector n’est jamais arrivé, puisque j’attendais qu’il assiste à certains dragons de motos dans le maire d’Iztapalapa. Les autorités présument que tous deux ont été assassinés et démembré dans un quartier de la rue República de Chile, lieu où les tueurs de l’organisation criminelle La syndicat Tepito.

Ce jeudi, des agents de la police d’investigation (PDI) ils ont fouillé une maison Situé dans le le numéro 86 de la rue República de Cuba, dans la colonie centre, de la mairie de Cuauhtémoc, où ils ont trouvé taches de sang et des vêtements.

Les éléments aussi ils ont arrêté un homme cela peut-être Il a participé dans le transfert des restes humains du assassiner deux adolescents d’origine Mazahua le 27 octobre dernier à Mexico.

Les autorités de la capitale découvrent si c’est dans cette propriété où Alan Yair «N», 12 ans et Hector Efraín «N», 14 ans, étaient torturé, assassiné et démembré, après avoir été vus pour la dernière fois dans les rues de Centre historique 27 octobre dernier.

Ulises Lara, un porte-parole du FGJCDMX, a déclaré que lors de la perquisition, effectuée sur ordre d’un juge pénal, différents signes ont été enregistrés dans les escaliers et à l’intérieur de la maison: parmi eux, vêtements et taches de sang, qui sont analysés par des experts de la Coordination générale des enquêtes médico-légales et des services d’experts pour déterminer s’ils appartiennent aux deux adolescents.

Par vidéoconférence, dans laquelle les questions de la presse n’étaient pas autorisées, il a ajouté que dans la recherche Baltazar “N” a été arrêté, 25 ans, pour le crime de trafic de drogue.

L’autorité a également noté que leurs caractéristiques physiques sont “très similaires” qui peut être vu dans images capturé par le parquet d’un premier homme qui, au petit matin du 1er novembre, transfert «Initialement» les cadavres des victimes dans un petit diable de la propriété aujourd’hui recherchée sur la rue República de Cuba.

Pourtant quand je marchais dans la rue la République du Chili ils sont tombés et retourné à la propriété. C’était là quand un autre sujet, identifié comme Édgar «Z», s’est approché pour tenter de récupérer les boîtes: la police a remarqué et s’est rendu compte plus tard qu’il portait les corps démembrés de deux personnes, pour lesquels il était arrêté.

Quelques heures plus tôt, dans un message vidéo adressé aux médias, le chef du FGJCDMX, Ernestina Godoy, a décrit le crime commis contre les deux mineurs comme “Honteux et abominable … C’est une manifestation inadmissible du mal”.

Dans une visioconférence de presse, le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a détaillé ce mercredi que apparemment, les homicides étaient liés à une affaire de trafic de drogue.

