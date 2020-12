Tatiana Clouthier a accepté le poste de secrétaire à l’économie du gouvernement fédéral (Photo: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

Dans le cadre d’une série de changements au sein du cabinet fédéral, le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé que Tatiana Clouthier Carrillo sera à la tête du ministère de l’Économie (SE), bien Graciela Marquez, qui occupait le poste, serait proposé d’intégrer le Conseil d’administration de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi).

Pendant 24 heures, le fonctionnaire n’a publié aucune déclaration sur les réseaux; Pourtant, ce mardi, il a accepté le défi que lui avait confié le président mexicain.

«Avec plaisir et surtout engagement, je relèverai le défi de la mission à laquelle le Président de la République m’invite. Nous travaillerons pour être un espace qui résout par le dialogue, les idées et l’innovation en faveur du pays “il a écrit sur son compte Twitter.

Tatiana Clouthier a déclaré qu’elle travaillerait dans un espace qui résout par le dialogue (Photo: Twitter)

Selon le chef de l’exécutif fédéral, les cinq femmes qu’il a élues ont un trait commun: l’honnêteté.

“Tatiana Clouthier est une femme avec des principes intègre, honnête et elle nous aidera à continuer à promouvoir l’activité économique”, a déclaré López Obrador.

Avant d’occuper un siège à la législature LXIV du Congrès de l’Union, Clouthier Carrillo était le coordinateur de la campagne AMLO en 2018. À ce poste, a imprimé son tampon personnel, remportant le vote de certains secteurs indécis déterminants pour l’élection.

Avec un large avantage, le 1er juillet 2018, le candidat du parti National Regeneration Movement (Morena) a remporté la course présidentielle.

Avant d’occuper un siège à l’Assemblée législative LXIV du Congrès de l’Union, Clouthier Carrillo était le coordinateur de la campagne AMLO en 2018 (Photo: . / Sáshenka Gutiérrez)

Tatiana Clouthier a été répertoriée comme une éventuelle candidate Morena au poste de gouverneur de l’État de Nuevo León lors du processus électoral 2020-2021. Cependant, cette possibilité a été refusée par le même fonctionnaire fin octobre.

“Ce que je dis, c’est que Je dois rester pour travailler dans le système nationalC’est là que je contribue le plus au pays, c’est là que je contribue le plus à Nuevo León, et je continue à travailler dans le cadre du programme national “Il a déclaré dans une interview avec Milenio Televisión.

Lors de la conférence de presse du matin de lundi, le chef de l’exécutif fédéral a déclaré qu’il espérait que Tatiana Clouthier “Continuer à promouvoir l’activité économique dans le pays et entretenir de bonnes relations avec le secteur des affaires, avec les travailleurs, pour continuer à renforcer le commerce extérieur”, dans votre nouveau poste.

<< Aujourd'hui, j'envoie au Sénat la nomination de Graciela Márquez Colín, qui sera membre du Conseil d'administration de l'Institut national de statistique et de géographie, Inegi, actuellement secrétaire à l'économie, Tatiana Clouthier Carrillo va la remplacer», A informé le président.

MEXICO CITY, 8 DÉCEMBRE 2020 – Tatiana Clouthier, adjointe de Morena, a tenu une conférence de presse pour rendre compte de sa récente nomination pour assumer le poste de secrétaire à l’économie. PHOTO: MARIO JASSO / CUARTOSCURO.COM

Avant la nomination, différents politiciens, fonctionnaires et personnes du milieu public ont exprimé leur opinion. Cependant, la déclaration de Manuel Clouthier Carrillo, frère du fonctionnaire.

Après avoir fait l’éloge de sa lignée, il a souligné que Tatiana courait certains risques dans le nouveau poste.

“T @tatclouthier Elle est très travailleuse, très honnête, très exécutive, stimulante et aime beaucoup le Mexique, ce sont ses vertus; les risques sont que la puissance monte, qu’elle devienne aiguisée et polarisée au lieu de s’unir, qu’elle n’écoute pas IP, qu’elle ne soit pas entendue par AMLO et ne l’utilise que!“

Un autre commentaire qui a enflammé les esprits sur Twitter est celui de la politologue Denise Dresser, car malgré la célébration de l’arrivée plus de femmes au Cabinet fédéral, il a averti qu’ils devront démontrer leur indépendance par rapport aux intérêts du président.

«Accueillez favorablement une plus grande égalité des sexes en politique. Que toutes les femmes nommées fassent preuve d’indépendance, de professionnalisme et de service à l’État; pas seulement la loyauté envers le président. Espérons que ce mouvement est plus que montrer et placer des vases pour calmer le féminisme», étaient les mots de l’écrivain.

