Johnny Dwight Whited il ne pouvait plus cacher son secret le mieux gardé depuis 25 ans: “Je veux avouer un crime que j’ai commis il y a des années»A déclaré la semaine dernière au détective Sean Mukaddam, spécialiste des affaires anciennes pour la police de Decatur, en Alabama, selon le New York Times.

Profitant de sa situation de maladie en phase terminale – on lui a récemment diagnostiqué une maladie sans remède – le meurtrier a offert son «aide» pour résoudre l’affaire qui remonte à près de trois décennies. Il aurait téléphoné au détective pour lui avouer qu’il avait «a appuyé sur la gâchette».

Au début, la police ne savait pas à quoi il faisait référence: «Nous avons eu du mal à comprendre de quoi il parlait».

Cependant, bien que Whited ait oublié la date exacte à laquelle il avait commis le crime, il se rappelait où il l’avait commis: dans une zone boisée proche de la ville.

Fouillant dans d’anciens dossiers, le détective Mukaddam a finalement découvert qu’il faisait référence au meurtre de Christopher Alvin Dailey, atteint d’une balle dans la tête le 26 avril 1995. Sa voiture avait été retrouvée dans la rivière Tennessee.

“Malgré une enquête approfondie, il n’y a jamais eu un seul suspect dans l’affaire. Dans les années qui ont suivi, l’affaire a été examinée à plusieurs reprises à la recherche d’indices, mais aucun coupable n’avait jamais été trouvé.», A précisé la police dans un communiqué.

Après avoir vérifié la plausibilité du compte de Whited, il a été arrêté, accusé de meurtre et interné dans une prison d’État.

Il est actuellement détenu sous caution de 15 000 $ et le rapport d’arrestation ne mentionne pas le mobile possible du meurtre.

“Je n’ai jamais eu une situation comme celle-ci où je prends juste le téléphone et reçois un appel comme ça, où le suspect m’appelle à l’improviste et veut avouer“, A déclaré le détective Mukaddam, toujours surpris par l’issue de l’affaire.

Dailey était de Huntsville. Alabama. Son corps a été découvert par un adolescent et une fille qui exploraient la forêt à cette époque. Ils sont tombés accidentellement sur les restes de Dailey. Son corps a été retrouvé à environ 20 mètres d’une route forestière importante.

Après avoir fait la sombre découverte, les adolescents ont alerté une équipe des services publics qui a convoqué la police de la région. Les enquêteurs n’ont jamais été en mesure d’identifier des suspects potentiels dans l’affaire, malgré avoir été révisé plusieurs fois au cours du dernier quart de siècle. Ils n’avaient pas la moindre idée.

Mukaddam, qui a peu après informé la famille de la victime que le meurtrier avait été arrêté, a déclaré au journal de New York que Whited “j’étais désolé“Et qu’avant de mourir il voulait”se débarrasser de ce poids». Le détective a minimisé son rôle et a célébré que finalement “pourrait lui donner une fermetureÀ la famille de Dailey après 25 ans.

Selon Fairfield Citizen, Whited attendait déjà son procès en mai pour une accusation de méthamphétamine.

