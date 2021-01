(Photo: centroprodh.org.mx)

Ce 5 janvier marque le 43e anniversaire de la disparition forcée d’Alicia de los Ríos aux mains des forces policières et militaires regroupées au sein de la soi-disant Brigade Blanche. Jusqu’à aujourd’hui et malgré toutes les initiatives prises par sa famille, le silence sur sa localisation perdure.

Sa fille, du même nom, envoie une lettre à ceux qui ont des informations sur ce qui est arrivé à sa mère, y compris aux proches des auteurs possibles, cherchant à clarifier enfin où elle se trouve.

“Aujourd’hui c’est 5 janvier et demain le rois Mages. Depuis que j’ai appris à écrire, je me souviens avoir écrit de longues lettres avec une liste de souhaits qui changeait chaque année. Il ne restait qu’une seule demande: «Je veux ma mère, amène-la avec toi». Fantaisie, je l’ai toujours imaginée chevauchant l’éléphant qui chevauchait l’étoile de Bethléem jusqu’à ce qu’elle atteigne Chihuahua. Ces nuits du 5 janvier signifiaient que, à son réveil, elle serait à la maison. N’est jamais arrivé.

Les rituels d’enfilage, de lettres et de cadeaux ont changé lorsque j’ai pris conscience que ma mère, Alicia de los Ríos Merino, a été détenu de force-disparu par la police et les corps militaires un 5 janvier 1978 dans le quartier Nueva Vallejo de la Mexico, dans un contexte de contre-insurrection mal nommé Guerre sale. Les rassemblements avant son arrivée prévue ont été transformés en commémorations privées au cours desquelles sa mère, son père, sa fille, son frère et ses sœurs s’interrogent sur son sort.

(Photo: centroprodh.org.mx)

Au cours de ces quarante trois ans il était de notre devoir de prouver aux institutions que la mère existait et qu’en plus elle avait été disparue par des agents de l’Etat.

Aujourd’hui je n’écris plus de lettres à rois Mages, ni au président de la République à son tour ou à un général de l’armée mexicaine, et j’ai compris que ni les agents ni les commandants de la Sécurité fédérale ni le Brigade spéciale, mieux connu comme Brigade blanche, étaient les seuls à connaître les endroits où des centaines d’hommes et de femmes ont été détenus de force et ont disparu dans les années 90. 1970, y compris ma mère. Pour mener à bien cette pratique et éventuellement éliminer les personnes sous leur pouvoir, il a fallu davantage de participants impliqués et, surtout, il doit y avoir eu des témoins qui ont observé, gardé le silence et ne se sont pas opposés. Les disparaître Ils doivent aussi avoir une famille qui les a accueillis et a observé le sang des autres sur leurs vêtements, chaussures ou cheveux.

Aujourd’hui, dans ce contexte de mort et d’incertitude qui nous fait apprécier profondément la vie de ceux que nous aimons le plus, j’en appelle à la bonne volonté, à la conscience et à la citoyenneté de ces parents, voisins et collègues des agents de la Brigade spéciale provenant de la Division des enquêtes pour la prévention du crime (DIPD), la Direction fédérale de la sécurité (DFS), la Direction générale de la police et de la circulation (DGPT), la police judiciaire fédérale (PJF) et la police judiciaire du DF et de l’État du Mexique, ainsi que la police militaire et la police judiciaire militaire fédérale.

(Photo: centroprodh.org.mx)

Si votre père, grand-père, oncle, mari ou voisin patrouillait en escouades de quatre officiers dans des voitures ou des taxis non officiels; s’il était vêtu d’un costume, il ne portait pas d’uniforme officiel et était armé en permanence; s’il entrait dans le quotidien Camp militaire numéro 1 de Mexico ou de voyager vers d’autres États à bord de l’avion DFS, il est alors très probable, presque certainement, que vous sachiez ou saviez ce qui est arrivé à nos pères, mères et collègues. Et les informations dont vous disposez, aussi insignifiantes, personnelles, anecdotiques ou anciennes qu’elles puissent paraître, peuvent signifier beaucoup pour ceux d’entre nous qui continuent à être stupides de savoir où se trouvent nos proches.

Leurs parents, grands-parents, oncles, maris ou voisins ont également été placés dans l’ombre de l’histoire par leurs propres supérieurs policiers et militaires. Certains d’entre eux ont été effacés, mais pas complètement, ni pour toujours. Pour retrouver nos amours, il n’est pas nécessaire qu’ils nous disent le nom de leurs proches s’ils le considèrent comme tel. Donnez-nous simplement les données que vous avez pu entendre: les endroits où chercher, les commandants qui se sont enrichis par la mort, les documents que nous n’avons pas trouvés.

L’histoire récente nous a appris que la violence d’État est mise en œuvre avec légitimité et consentement de différents secteurs de la société. Si aujourd’hui nous vivons dans un pays avec plus de soixante-dix mille personnes disparues, signifie qu’elle est habitée par une société apathique qui s’abstient de participer à la solution des crises humanitaires. Mais ce n’est pas un destin fatal et nous ne devons pas en faire partie. Terminons ces combats du passé, malheureusement en vigueur. Aidez-nous à clarifier le sort de tant de personnes recherchées. Cela dépend de vous et de nous.

Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de contribuer à changer l’avenir d’un Mexique transformé en tombe gigantesque, remplissant des milliers de familles d’un douleur injustifiable qui ne s’arrête pas. Donnez-vous et donnez-nous la possibilité de nous supprimer les ombres: toute information que vous jugez pertinente peut être dirigée en toute confiance vers l’e-mail suivant, car nous la traiterons de la manière la plus sûre possible: alicia.contacto@centroprodh.org.mx

je suis Alicia de los Ríos Merino, fille. M’appeler après ma mère nous unit dans plus d’un sens: dans cette circonstance, les marques que son arrestation-disparition a laissées sur moi, sur nous tous qui le voulons, ont besoin de savoir où sont les nôtres sont résumées.

Je vous remercie le cœur en main pour votre attention et la décision de nous envoyer cette information », conclut la lettre d’Alicia aux Rois Mages.

Entre le 4 et le 5 janvier 1978, la Brigade spéciale a mené une opération au cours de laquelle quatre personnes ont été arrêtées puis disparues: José Hugo González García, Alejandro Mares Montaño, Leticia Galarza Campos et Alicia de los Ríos Merino. Trois jeunes hommes ont également été exécutés: «Esteban», «Pedro» et Antonio Solís Rodríguez.

Alicia de los Ríos Merino, originaire de San José Bachíniva, Chihuahua, mère d’un bébé du même nom et membre de la Ligue communiste 23 de Septiembre, elle a été disparue de force par la police et les corps militaires. Cela s’est produit dans le contexte de la guerre sale mal nommée, une période entre les années 1970 et 1980 caractérisée par le recours constant à la torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires contre des groupes insurgés, des opposants politiques, des membres de mouvements sociaux et même des personnes en dehors des activités politiques.

Alicia a été arrêtée le 5 janvier 1978 dans le quartier de Nueva Vallejo, à Mexico, par des agents de la Division des enquêtes pour la prévention du crime, sous le commandement du colonel Francisco Sahagún Baca, et elle a été vue pour la dernière fois la même année sur une base militaire de Guerrero. Depuis lors, les autorités ont dissimulé ses allées et venues.

Le 24 juin 2002, la famille De los Ríos Merino et le Centro Prodh Ils ont déposé une plainte auprès du Procureur spécial pour les mouvements sociaux et politiques du passé (Femospp) nouvellement créé. Cependant, après la dissolution de cet organe, le bureau du procureur général de l’époque (PGR) a repris l’affaire, sans progrès dans l’enquête et la clarification des faits à ce jour.

