Après avoir été testé positif au COVID-19, Fernando Beltrán a perdu le titre aux Chivas de Guadalajara (Photo: Francisco Guasco / .)

En dépit d’être l’un des joueurs de football mexicains avec la plus grande projection, Fernando «Nene» Beltrán a eu une saison difficile. Après un test positif à COVID-19[feminine, le joueur a perdu la propriété du Chivas de Guadalajara, quelque chose qu’il avait du mal à assimiler.

“Ça m’a un peu frappé de ne pas jouer comme n’importe quel joueur, mais J’ai essayé de travailler et de faire ma part, à démontrer en formation à l’enseignant (Victor Manuel Vucetich) que je pourrais demander une opportunité », a déclaré le milieu de terrain lors d’une conférence de presse.

Suite à votre détermination, Le roi Midas a ramené le joueur de 22 ans au 11 de départ dans le match contre les Pumas de la UNAM. Maintenant qu’il est revenu à son intrigue au milieu de terrain des rojiblancos, il a assuré qu’il cherchait à remplir plusieurs objectifs, comme le retour en équipe nationale mexicaine.

Beltrán a assuré qu’il cherchait à atteindre plusieurs objectifs, comme le retour dans l’équipe senior mexicaine (Photo: Soobum Im / USA TODAY)

“Je le savais à un moment donné, il allait me donner et je devais être très bien préparé, je ne pouvais pas me détendre et penser que je n’allais plus jouer dans ce tournoi. Au contraire, je voulais continuer à montrer que Je veux revenir à la sélection principale. J’ai de nombreux objectifs clairs et je dois continuer à travailler », a-t-il déclaré.

Malgré sa saison orageuse, Beltrán a été appelé dans l’équipe U23 pour une concentration au Centre de Haute Performance (CAR). Ces joueurs convoqués combattent un endroit pour le tournoi où le Mexique cherchera leur billet pour le Jeux olympiques de Tokyo 2020.

«Ce fut un tournoi un peu compliqué en raison de nombreuses situations personnelles. De nombreux problèmes sont survenus dans ce tournoi pour moi, mais j’ai toujours essayé de travailler, pour retrouver mon meilleur niveau et être à la hauteur de ce que signifie représenter Chivas », a-t-il réitéré.

Le roi Midas a renvoyé le joueur de 22 ans au 11e partant du match contre les Pumas de l’UNAM (Photo: Henry Romero / .)

Maintenant le milieu de terrain se concentre sur Monterrey, le prochain rival du Guadalajara lors de la dernière journée du tournoi régulier. Il a reconnu que les triplés champions (Liga MX, Copa MX et Concacaf) sont une équipe qui “joue très bien”.

«Il a de grandes individualités, de nombreux joueurs qui font la différence, qui vous tuent en un seul jeu. alors c’est un bon paramètre pour savoir de quoi on est fait et donner ces coups aux équipes fortes pour qu’elles sachent que Chivas n’est pas une équipe faible“, Je note.

Et est-ce que les rojiblancos ne pouvaient pas entrer directement en quarts de finale de la Liguilla et devront jouer un playoff. Cependant, le joueur de football de Mexico a assuré que le Flock se qualifiera pour la Big Party et il n’hésite pas à affronter les plus forts du tournoi.

El Nene a assuré que le Flock se qualifierait pour la Big Party et n’a aucun scrupule à affronter les plus forts du tournoi (Photo: .)

«Je (voudrais affronter) qui que ce soit. Pour être un champion, vous devez battre tout le monde. Ce n’est pas que j’ai une rivalité avec quelqu’un, les classiques de Liguilla sont différents, mais qui que ce soit parce que ce sont toutes des équipes fortes », a-t-il déclaré.

Sur les indiscipline et les quatre joueurs qui ont été libérés, le Nene a assuré que dans l’équipe “ça n’a rien affecté”. «Nous ne perdons pas la foi et le désir de vouloir être champions. Contre Pumas, nous sommes sortis et nous l’avons montré sur le terrain », a-t-il noté.

«Nous nous sommes beaucoup concentrés sur le problème qui était Pumas, ce que nous voulions accomplir, ce que nous voulions être et où nous voulions aller. L’équipe a montré un bon visage, malgré tout. Nous faisons preuve d’attitude et voulons mettre Chivas là où il le mérite», A-t-il conclu.

