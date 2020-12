Photo de Jean-Baptiste del Amo fournie par les éditions Cabaret Voltaire. . / Julien Benhamou.

Paris, 15 décembre . .- Il a 39 ans et mène une carrière littéraire dans laquelle les prix se multiplient, mais Jean-Baptiste del Amo, écrivain français d’origine espagnole, continue de faire face à chaque nouveau projet comme un défi littéraire, auquel il Maintenant, il ajoute la publication de livres pour enfants, des histoires pour le fils qu’il n’aura pas.

“Je crois que les enfants peuvent être sensibles aux textes littéraires et percevoir la magie et la poésie”, déclare Del Amo dans une interview à . après la publication en espagnol de son livre “Yukio, el niño de las waves”, une histoire inspirée par un séjour dans les îles tropicales du Japon.

Del Amo est le patronyme de la grand-mère de ce jeune écrivain, en fait surnommé García et né à Toulouse en 1981 dans une famille d’immigrants espagnols exilés dans les années d’après-guerre.

Son aventure littéraire a débuté en 2006 avec le livre “Ne rien faire et autres nouvelles”, alors que c’était “Une éducation libertine”, en 2009, traduit en Espagne par le Cabaret Voltaire, qui lui a fait la gloire: le prix Goncourt du premier roman et Prix ​​François Mauriac de l’Académie française, entre autres.

Le style particulier de cet écrivain, qui vit désormais sur les bords de Loire, entouré d’animaux de la ferme – cochons et poulets sont les protagonistes de ses photographies quotidiennes sur Instagram – est apprécié à l’ouverture de ses livres: ses descriptions sont si tangibles qu’on a l’impression de sentir et de ressentir la même chose que leurs personnages.

EXPÉRIENCES SENSORIELLES

Du Paris du 18e siècle à l’histoire d’une famille qui travaille dans l’exploitation des animaux, ses œuvres sont une «expérience sensorielle», comme il le prétend lui-même, marquée par une dureté et une violence parfois difficiles à digérer.

Une dureté qui a été dépeinte avec plus de poésie dans ce livre pour enfants, grâce aussi aux dessins de l’illustratrice Karine Daisay.

«La littérature pour enfants est le moyen le plus immédiat d’essayer de restaurer le langage de l’enfance, et en même temps avec Yukio j’ai voulu que ce soit un livre littéraire exigeant, pour ne pas renoncer à mon identité de romancier», explique l’auteur.

“Yukio, le garçon des vagues” est l’histoire inspirée des légendes japonaises d’un écrivain qui vient sur une île pittoresque du sud de l’archipel en quête d’inspiration. Là, il trouvera une mère qui, chaque après-midi, regarde la mer, où elle cherche son fils, Yukio.

«C’est comme si ce n’était pas vraiment de ce monde, comme s’il se trouvait parmi les hommes par erreur», raconte la mère de Yukio dans son histoire.

MILITANCE ANIMALISTE

Engagé auprès des groupes environnementaux depuis plusieurs années, notamment depuis l’écriture de “Reino Animal” (2016), son dernier roman, Del Amo a publié cette année sur la station France Inter une lettre à son fils qu’il n’aura pas, donc c’est d’autant plus paradoxal qu’il s’intéresse à la littérature jeunesse.

«Je suis très pessimiste quant à notre avenir collectif et il me semble qu’apporter un enfant au monde, donner vie à un être humain, est une responsabilité colossale que je ne me sens pas capable de porter. Je pense que nous avons franchi une ligne rouge et je n’ai pas envie infliger cette réalité à un enfant », dit-il.

Pour lui, entouré des enfants de ses propres amis, l’espoir que les générations futures pourront faire mieux que les générations actuelles est une manière de laisser entre les mains d’autrui la responsabilité que nous n’avons pas pu assumer en tant que société.

«C’est peut-être pour cela que je parle d’enfance dans mes livres et que je leur fais des livres. C’est une façon de reprendre avec l’état de grâce qu’est l’enfance, de transmettre à l’enfant quelque chose que j’ai décidé de ne pas avoir», concède-t-il.

Del Amo dit qu’il ne cherche pas à être un artiste militant et que son idéologie et ses actions se limitent à son engagement civique, bien que sa sensibilité à la nature et au monde animal soit présente dans tout son travail, ainsi que ses racines, en partie représentées dans ses livres.

«Je suis très marqué par la figure du patriarche de mon grand-père, cet Espagnol, dont je ne comprenais pas la langue, qui travaille dans la construction et n’élevait que cinq enfants. Il avait un caractère affable mais sévère à la fois. Il a marqué mon image du père de famille et sa silhouette revient constamment à mes romans », dit-il.

Des conversations avec son père, originaire d’Albaladejo (Ciudad Real), pour tenter de comprendre les mystères de sa famille occupent ses réunions, et il ne cache pas son intention d’écrire sur l’Espagne à l’avenir.

Pour l’instant, il va de l’avant avec son prochain roman, qu’il espère publier l’année prochaine et dont l’écriture lui aura pris quatre ans, temps qu’il attribue à sa demande croissante et à sa recherche de défis.

“Dans chaque livre, j’ai essayé de faire quelque chose de nouveau. Je vais aveuglément jusqu’à ce que j’atteigne ce qui me correspond, mais chaque livre est une étape, un apprentissage continu de qui je suis en tant qu’écrivain”, explique-t-il.

Maria D. Valderrama