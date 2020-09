Par Joseph White

DETROIT (.) – Fiat Chrysler Automobiles NV jeudi, a dévoilé sa nouvelle famille de véhicules utilitaires sport Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer, et le chef de la marque Jeep a déclaré à . qu’il souhaitait égaler ou battre les ventes de modèles concurrents fabriqués par General Motors Co .

Du point de vue de l’image de luxe, « nous voulons battre le Range Rover », a déclaré le président de la marque Jeep, Christian Meunier, dans une interview. « D’un point de vue commercial, nous voulons battre GMC et Cadillac. »

Les gammes de modèles GM GMC Yukon et Cadillac Escalade sont les principaux vendeurs dans le segment des grands VUS de luxe en Amérique du Nord. L’année dernière, GMC a vendu près de 75 000 Yukons. Cadillac a vendu 35424 Escalades, tandis que la marque Lincoln de Ford a vendu 18656 Navigateurs en 2019.

Les utilitaires de sport de luxe construits sur les fondements de grosses camionnettes représentent l’un des segments les plus rentables de l’industrie automobile mondiale. Les prix de Wagoneer et Grand Wagoneer pourraient varier de 60 000 $ à 100 000 $, a déclaré Meunier. C’est comparable aux files d’attente de l’Escalade et du Yukon.

La plupart de ces véhicules sont vendus en Amérique du Nord et sur certains marchés du Moyen-Orient. La marque Jeep de Fiat Chrysler n’a pas eu d’entrée dans ce segment depuis des décennies. En l’absence de Jeep, les modèles Cadillac Escalade et GMC Yukon de GM et Expedition et Lincoln Navigator de Ford ont dominé le segment en Amérique du Nord.

Les modèles Range Rover de Jaguar Land Rover ont défini le segment haut de gamme du grand marché des SUV de luxe en Amérique du Nord et sur d’autres marchés.

Les véhicules aussi gros que le Grand Wagoneer, qui est dérivé d’une camionnette Ram, sont rares en Chine, le plus grand marché du monde. Le Wagoneer et le Grand Wagoneer seront construits dans une usine de la banlieue de Detroit – un handicap pour vendre en Chine.

Cependant, Meunier a déclaré « il y a une opportunité pour la Chine que nous testerons dans les prochaines semaines ».

