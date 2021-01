SILVER SPRING, Maryland, États-Unis (AP) – Jeff Bezos, PDG d’Amazon et l’homme le plus riche du monde, a fait le plus grand don de bienfaisance de 2020, un don de 10 milliards de dollars pour aider à lutter changement climatique, selon le rapport d’une publication spécialisée.

Bezos, dont la valeur personnelle s’élève à environ 188 milliards de dollars selon le magazine Forbes, a apporté son énorme contribution au lancement du Bezos Earth Fund, a rapporté la publication spécialisée Chronicle of Philanthropy.

Le Bezos Earth Fund finance des groupes à but non lucratif impliqués dans le plaidoyer pour l’environnement et a jusqu’à présent fait don de 790 millions de dollars à 16 organisations, selon le Chronicle.

Sans compter l’énorme contribution de Bezos, le total des 10 plus gros dons caritatifs de l’année dernière – 2,6 milliards de dollars – était le plus bas depuis 2011, même si de nombreux milliardaires ont augmenté leur richesse grâce au boom boursier qui a particulièrement profité dans le secteur de la technologie l’année dernière. Selon le groupe Americans for Tax Fairness et l’Institute for Policy Studies, entre le 18 mars et le 7 décembre, la richesse de Bezos a augmenté de 63%, passant de 113 milliards de dollars à 184 milliards de dollars.

Phil Knight, qui avec sa femme Penny étaient les auteurs des deuxième et troisième plus gros dons selon la Chronique, a augmenté sa richesse de 77% au cours de la même période de mars à décembre. Knight et son épouse ont fait don de plus de 900 millions de dollars à la Knight Foundation et de 300 millions de dollars à l’Université de l’Oregon.

Fred Kummer, fondateur de l’entreprise de construction HBE Corporation, et son épouse June ont donné 300 millions de dollars pour créer une fondation destinée à soutenir les programmes scientifiques et technologiques de l’Université du Missouri.

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et son épouse Priscilla Chan ont fait le quatrième plus grand don de l’année: 250 millions de dollars au Center for Tech and Civic Life, qui a aidé à superviser la sécurité lors des élections de novembre. La richesse de Zuckerberg a presque doublé pour atteindre 105 milliards de dollars au cours de la période de mars à décembre selon les Américains pour l’équité fiscale et l’Institute for Policy Studies.

Au cinquième rang se trouve Arthur Blank, co-fondateur de Home Depot, qui a fait don de 200 millions de dollars par l’intermédiaire de sa fondation à Children’s Healthcare of Atlanta, pour la construction d’un nouvel hôpital.

Bezos et les Zuckerberg occupaient les échelons suivants, chacun avec des dons de 100 millions de dollars: Bezos les a donnés à Feeding America, une organisation qui aide les banques alimentaires à travers le pays, et les Zuckerberg à l’organisation de sécurité électorale elle-même.

Ensuite, il y a Stephen Ross, fondateur de la société immobilière Related Companies; David Roux, co-fondateur de la société financière Silver Lake Partners, et son épouse Barbara; George et Renee Karfunkel, investisseurs immobiliers; Bernard Marcus, co-fondateur de Home Depot et Charles Schwab, fondateur de la société financière Schwab Financial Services, et son épouse Helen.

Deux milliardaires qui ont fait des dons importants l’année dernière – MacKenzie Scott, l’ex-épouse de Bezos, et Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter – n’ont pas été inclus sur la liste Chronicle car aucun de leurs dons individuels n’était assez important. En février, la Chronique publiera sa liste des 50 plus grands donateurs, qui tient compte des dons totaux et non des contributions individuelles.