L’actrice a écrit «elle en a assez» du test COVID dans un message en anglais, français et espagnol (Vidéo: Instagram @salmahayek)

La pandémie actuelle de coronavirus a conduit la population à faire preuve de prudence et à adopter les mesures recommandées par des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé, afin de réduire le risque de contagion de la maladie qui a déjà fait des centaines de milliers de morts dans le monde.

Même les stars hollywoodiennes n’ont pas été épargnées par les tests COVID-19Il est bien connu qu’avant de rejoindre un projet ou de lancer une nouvelle campagne, les célébrités passent le test susmentionné pour protéger leur santé et celle de leurs collègues.

Parmi eux se trouve Salma Hayek, qui Il a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux où il montre ces moments où il doit subir un tel examen à différentes occasions. Avec une édition de différents clips, accompagnés d’un thème musical, l’actrice de Son como Niños a utilisé son compte Instagram pour partager avec ses followers ces moments où vous devez vous positionner devant le personnel médical pour être soumis au test sur écouvillon sur le nez et la gorge.

Dans le matériel que l’actrice de Veracruz a partagé, on peut la voir faire des grimaces et des visages de douleur, d’agacement et de désespoir quand elle est obligée de soutenir le long instrument que les infirmières insèrent dans ses narines.

Au bas de la vidéo, l’épouse du milliardaire français François-Henri Pinault a écrit en anglais, français et espagnol: “J’ai fini”

La publication compte déjà environ 80000 likes, plus de 400000 reproductions et de multiples commentaires de ses abonnés, Parmi ceux que certains se demandaient pourquoi elle avait subi une telle quantité de tests, d’autres sympathisaient avec elle et il y avait ceux qui étaient attristés de voir l’étoile de Twilight at Dawn dans cette situation.

“Wow Salma, quelle bravoure, chaque effort en vaut la peine pour la santé”, “C’est tout, Salma, tu dois voir pour la santé de l’un et la santé des autres. Ensemble, nous avancerons »,« Je parie que vous avez déjà perdu le compte du total des tests qu’ils ont déjà effectués, quelle valeur », ne sont que quelques-uns des multiples messages dans la boîte de commentaires.

Salma est l’une des personnalités hollywoodiennes les plus actives sur les réseaux sociaux, où il apparaît fréquemment avec une photo, une vidéo du passé, rejoignant une cause sociale, publiant une image de sa jeunesse ou célébrant un triomphe.

C’est le cas de l’image qu’il a partagée il y a deux jours, où le natif de Coatzacoalcos a rejoint la nouvelle que le démocrate Joe Biden a été élu lors des récentes élections américaines et il a été confirmé qu’il deviendrait le prochain président.

La Mexicaine a célébré avec une image où elle apparaît habillée comme l’emblématique Statue de la Liberté, et un message dans lequel elle a assuré que le peuple sera à nouveau uni et «sans murs», faisant allusion à la politique d’immigration de Donald Trump. Il s’est également positionné à cet égard sur Twitter, où Il a adressé ses félicitations au prochain président et au vice-président nouvellement élu, Kamala Harris.

«Félicitations, président élu, Joe Biden. Il y a quatre ans, nous avons appris l’existence d’un mur qui séparait le Mexique des États-Unis, mais ce qui s’est réellement passé, c’est que nous avons construit un mur invisible qui séparait les Américains des Américains. Personne n’est plus qualifié pour le démolir et faire à nouveau unir les États-Unis », a écrit le réalisateur anglophone, en taguant le politicien en question dans sa publication, qui a fait l’objet d’un grand nombre de likes et de commentaires de certains de ses millions d’abonnés.

