La ressuscitée Jenni Rivera de Tik Tok fait à nouveau son truc lors d’une fête dont la vidéo a retenu notre attention Gracie Monico, le double de Jenni Rivera a chanté pour une femme en pleine ivresse et avec beaucoup de dépit La jeune femme souffrait de mal d’amour et avait l’air désespérée avec le Jenni Rivera ressuscité de Tik Tok

Comme pour soulager sa douleur, une jeune femme ivre et en colère avait besoin de l’aide de la ressuscitée Jenni Rivera de Tik Tok, mieux connue sous le nom de Gracie Monico.

Grâce à une vidéo Instagram où Gracie, l’imitatrice de Jenni Rivera, publie sa coexistence en tant que chanteuse, il était possible de voir la manière dont elle a aidé la jeune femme pauvre et délabrée.

La pauvre jeune femme était à une fête à laquelle la ressuscitée Jenni Rivera de Tik Tok applaudissait quand elle a soudainement commencé à perdre le contrôle avec la boisson.

Et c’est cela dans la chaleur de la nuit et des boissons, combiné avec la douleur des chansons de la Diva du groupe, en plus du cœur brisé que la jeune femme a apporté, car tout était combiné dans un drame qui a été enregistré dans une vidéo.

«Ils lui ont brisé le cœur dimanche soir #sanbernardino #esano # sentimental # gracieasjennifans», a été la description faite par Gracie Monico, imitatrice de Jenni Rivera dans la vidéo.

Les scènes commencent par la ressuscitée Jenni Rivera du chant de Tik Tok: «Je me souviendrai de toi, regarde-moi, car même si tu me demandes de pleurer, de t’implorer et de t’implorer, tu n’iras pas revenir», tandis que le sentiment émerge dans le double de Jenni Rivera, La jeune femme vêtue d’un jean et d’un haut blanc chante avec beaucoup de couleurs et pleure.

Les commentaires de la douleur de la jeune femme ont été immédiats: « Oh mon Dieu, sa douleur, je veux pleurer avec elle », « Oh douleur! », « OMG pauvre nous avons tous traversé ces moments », « Pauvre chose », « Je ressens sa douleur ».

ICI VOUS POUVEZ VOIR LA VIDÉO