Mourir de Covid-19 C’est un scénario particulièrement terrible, comme l’illustre un médecin dans une vidéo devenue virale pour sa crudité et son réalisme. Les patients dont les symptômes sont sévères nécessitent des ventilateurs hautement invasifs et inconfortables. En raison du taux élevé d’infection de la maladie, les convalescents sont obligés de s’isoler dans petites chambres d’hôpital à accès strictement restreint pour votre famille, vos amis et vos proches.

Un médecin de Centre médical de l’Université George Washington à Saint-Louis, États-Unis (UCI), dont le nom est Kenneth Remy, a réalisé une vidéo pour sensibiliser à la gravité de Covid-19, simulant les derniers moments d’une personne mourant d’un coronavirus, de la manière la plus grossière et la plus réaliste possible.

Le médecin commence sa vidéo par les mots suivants: “J’espère que les derniers moments de votre vie ne ressembleront pas à ça”, mettant en garde contre l’urgence qui se produit dans les hôpitaux.

“C’est ce que tu verras à la fin de ta vie si on ne commence pas à porter des masques quand on est en public. Quand on ne pratique pas la distanciation sociale ».

Dans le matériel multimédia, il est montré comme un homme vêtu d’un équipement spécial pour éviter la contagion, il s’approche de la caméra avec une lampe de poche et un petit tube en plastique transparent. Cette image ce serait la dernière chose qu’un patient intubé dans un hôpital verrait, parce que quelques instants auparavant, un sédatif lui serait appliqué qui lui ferait perdre connaissance. Dans le cas de ne pas survivre à cette maladie grave, ce seraient les dernières images que vous verriez.

Le personnel médical vérifie la température d’un patient à l’intérieur de l’hôpital militaire de Campo Militar n ° 1, qui soigne les patients présentant des symptômes de maladie à coronavirus (COVID-19) à Mexico, Mexique, le 3 novembre 2020. REUTERS / Henry Romero

Kenneth Remy Il a expliqué qu’il avait réalisé la vidéo pour ces raisons: «J’adore sauver des vies. J’adore prendre soin des gens et Je n’ai pas d’autre moyen de vous sauver la vie si vous êtes hospitalisé. C’est ainsi que le soutien médical est fourni ».

Dans ses derniers mots, il a exhorté la population à prendre au sérieux les mesures de précaution, telles que distance saine, l’utilisation de masques faciaux dans les espaces publics et le lavage des mains. «J’espère franchement que vous n’allez jamais à l’hôpital et que vous ne tomberez pas malade en premier lieu. […]Je vous en supplie, prenez des précautions pour réduire la transmission de Covid-19 afin que nous puissions prévenir efficacement cette maladie pour vous et tous vos proches ».

Cette ressource pédagogique sévère et alarmante est aujourd’hui plus que jamais nécessaire. Eh bien, dans pratiquement tout l’Occident, y compris le Mexique, la société a les mesures de prévention des virus se relâchent et le taux de contagion atteint des niveaux alarmants. Au Mexique, plus de 105 mille personnes sont décédées du coronavirus.

Le jeudi 27 novembre 2020, ils se sont inscrits 12 mille 81 nouvelles transmissions, établissant un nouveau record d’infections en une seule journée au Mexique. Les États ayant enregistré le plus grand nombre de cas enregistrés sont Mexico, l’État du Mexique, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Coahuila et Jalisco.

Photographie montrant l’infirmière Patricia Zavala (à gauche), alors qu’elle prodiguait des soins médicaux à sa mère Angelina (à droite), le 9 novembre 2020 à l’hôpital Juárez, à Mexico (Mexique). . / Sáshenka Gutiérrez

Il est important de ne pas baisser la garde, d’être au courant des recommandations des autorités sanitaires et du restrictions épidémiologiques des feux de signalisation de votre entité et, surtout, continuez à utiliser des masques faciaux dans les espaces publics et réduisez au maximum les contacts avec des tiers.

Le médecin américain Kenneth Remy, espère que ses recommandations ne sont pas vaines et que la perspective que vous ou ceux que vous aimez le plus périssent dans une petite chambre d’hôpital, intubés, inconscients et sans leurs proches à leurs côtés; c’est tout ce dont la population a besoin pour prendre au sérieux les mesures de distanciation.

