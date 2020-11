MADRID, 7 (CHANCE)

Hier, nous avons pu voir comment Kiko Rivera et Irene Rosales ont félicité le fils du DJ, Francisco, à travers les réseaux sociaux. Et on se souvient qu’après être passé par Survivors, le fils d’Isabel Pantoja est tombé follement amoureux de Jessica Bueno et que cet amour a abouti à avoir son premier enfant, qui lui a donné le nom de Paquirri.

Ce vendredi, Francisco a eu 8 ans et la vérité est qu’il le fait avec des parents qui ont su avoir une bonne relation pour que l’enfant ne manque absolument de rien. Et c’est que le mannequin et le dj ont mis fin à leur relation, mais ils continuent d’avoir une cordialité pour que leur fils ne ressente le vide nulle part.

Aujourd’hui, Jessica Bueno a tenu à féliciter son fils avec une lettre émouvante qui nous a laissé très surpris. Et le mannequin n’a pas l’habitude d’utiliser ses réseaux sociaux pour exposer tous ses sentiments, mais cette fois, elle a écrit de beaux mots pour lui:

“Sur cette photo, maman avait 22 ans et tu n’étais qu’un bébé de 6 mois. Je me souviens de ces moments avec toi et de tant d’aventures que nous avons vécues ensemble comme si elles s’étaient déroulées hier. Mais la vérité est que 8 ans se sont déjà écoulés, 8 ans dans le que vous êtes devenu un enfant aussi bien qu’extrêmement beau (je devais le dire) en un enfant très courageux, sociable, ami de ses amis, protecteur, souriant, drôle, responsable, sensible et avec un grand cœur. Vous avez aussi vos petites choses. Nous n’allons pas nous tromper, mais maman vous aime follement même dans les moments où je me fâche, vous le savez. Nous sommes passés de l’étreinte et des baisers, des berceuses dans le fauteuil à bascule … à des discussions entre mère et fils, aux explications, donner un sens à la vie et me rejeter quand je suis lourd de baisers. Être mère peut parfois être difficile mais mon plus grand but est toujours que vous vous sentiez choyé et très aimé. Que vous soyez un enfant heureux, que pouvoir choisir et se sentir libre. Puissiez-vous devenir une personne formidable sona. Mais maintenant je suis convaincu que vous devenez un bon enfant, éduqué quand vous devriez l’être et que vous savez comment vous comporter car à la maison à certains moments vous êtes de vraies bêtes qui vous remuent toute la maison. Vous me montrez que même si certains moments vous semblent difficiles, vous parvenez à le faire parce que vous savez que vous devez le faire, comme le temps douteux des devoirs, des tables de multiplication, des divisions, etc. que nous vivons en ce moment, mais nous avons réussi à surmonter la lecture et l’écriture et maintenant aussi vous pouvez gérer cela. Je t’aime infiniment et je suis très fier de toi chérie. Joyeux anniversaire mon précieux. Je t’aime”.