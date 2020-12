Après la relation entre Bonne pipe et Jessica Cediel, ses fans ne pouvaient s’empêcher de s’identifier constamment à eux et beaucoup espéraient encore qu’un jour ils reviendraient, cependant, tout cela s’est terminé après que le chanteur ait confirmé qu’il était en couple avec Luisa Fernanda W.

En fait, ces derniers jours, Cediel a répondu à plusieurs des questions de ses abonnés à travers ses histoires sur Instagram et dans l’une d’entre elles, on lui a demandé s’il parlait toujours à Pipe Bueno et s’il l’avait félicité pour la naissance de son fils.

Le mannequin a répondu en assurant qu’elle s’entendait très bien avec Pipe et Luisa et a déclaré qu’elle les avait en effet félicités pour l’arrivée de Máximo, son premier enfant.

«J’ai de bonnes relations avec Pipe et avec Luisa. Et bien sûr je les ai félicités pour l’arrivée du bébé “, A assuré Jessica à travers ses histoires sur Instagram.

Il faut se rappeler que le fils du chanteur de musique populaire et du youtubeur est né fin octobre dernier et ils l’ont appelé Máximo.

De même, la présentatrice colombienne a parlé de son état sentimental actuel, assurant que: “Je ne veux rien avec personne, alors je me sens bien seule (pour l’instant).

De son côté, la vie sentimentale de Cédiel a pris de nombreux virages ces dernières années. Tout d’abord, à la mi-2019, elle a annoncé ses fiançailles avec l’homme d’affaires Leo Sarria, mais la relation a pris fin peu de temps après.

Plus tard, le mannequin a de nouveau cru en l’amour et en janvier 2020, elle s’est fiancée à l’athlète, Mack Roesch, qu’elle a rencontré dans l’émission de téléréalité Exatlón United States, où elle était présentatrice, mais les choses se sont terminées après quelques mois. , et de la pire façon, parce que l’Américain lui a demandé la bague et selon lui il ne l’a pas rendue.

