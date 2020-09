Une universitaire américaine qui a déclaré avoir menti sur le fait d’être noire n’enseignera pas de cours ce semestre, a confirmé l’Université George Washington.

Jessica Krug, professeure agrégée dont le travail se concentre sur l’Afrique et la diaspora africaine, a admis dans un article de blog qu’elle était en fait une femme «juive blanche» de Kansas City.

Le message disait: « J’ai construit ma vie sur un violent mensonge anti-noir. »

Ses collègues se sont dits « choqués et consternés » par son aveu.

Dans un article de Medium publié jeudi, Mme Krug a déclaré qu’elle avait faussement supposé des identités « que je n’avais pas le droit de revendiquer: d’abord le noir nord-africain, puis le noir enraciné aux États-Unis, puis le bronx enraciné dans les Caraïbes ».

Dans un communiqué, l’Université George Washington a déclaré que Mme Krug n’enseignerait pas de cours et a reconnu que « de nombreux étudiants, professeurs, membres du personnel et anciens élèves souffrent ». Il a dit qu’il «examinait» le cas.

Son statut d’emploi à l’université est inconnu. Mme Krug n’a fait aucun commentaire.

Quelle a été la réaction?

Les collègues de Mme Krug au département d’histoire du GWU ont publié une déclaration commune appelant à sa démission de son poste ou à l’université de retirer son mandat.

« Elle a trahi la confiance d’innombrables étudiants actuels et anciens, d’autres chercheurs en études africaines, des collègues de notre département et de toute la discipline historique, ainsi que des militants communautaires à New York et au-delà », indique le communiqué.

« La discipline de l’histoire se préoccupe de dire la vérité sur le passé. Avec sa conduite, le Dr Krug a soulevé des questions sur la véracité de ses propres recherches et enseignements. »

Un étudiant du GWU qui devait commencer lundi le cours de Mme Krug sur l’histoire de l’Amérique latine a déclaré au Washington Post: « Cela me brise le cœur que ces étudiants soient venus, les yeux brillants et impatients, d’en apprendre davantage sur l’héritage latin et l’histoire. . Nous lui avons tous fait beaucoup confiance. «

Le travail académique de Mme Krug comprend le livre de 2018 « Fugitive Modernities: Kisama and the Politics of Freedom », se concentre sur la politique et la culture des sociétés de la diaspora africaine et africaine.

Son cas présente de forts parallèles avec la militante raciale Rachel Dolezal, une femme blanche qui prétendait être noire. Après que ses parents l’ont sortie en 2015, elle a dit qu’elle « s’identifiait comme noire ».

Qu’a-t-elle dit d’autre dans le post?

Mme Krug a décrit son comportement comme «l’incarnation même de la violence, du vol et de l’appropriation, de la myriade de façons dont les non-Noirs continuent d’utiliser et d’abuser des identités et des cultures noires». Elle a ajouté qu’elle avait continué le semblant même dans ses relations personnelles.

Elle a cité des problèmes de santé mentale et des traumatismes vécus au cours de ses premières années, bien qu’elle ait dit que ce n’était pas une excuse pour ses actes.

Selon les médias, Mme Krug a également utilisé le nom de Jessica La Bombalera en tant que militante. Dans une vidéo publiée plus tôt cette année, elle a réprimandé les New-Yorkais blancs pour ne pas avoir «cédé leur temps aux New-Yorkais autochtones noirs et bruns».

