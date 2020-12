Jesús Martínez, qui a été président du club, quittera l’équipe pour se concentrer sur Grupo Pachuca (Photo: Twitter / @Tuzos)

Les Tuzos a annoncé un changement majeur en matière administrative. Jésus Martinez, qui a été président du club, quittera l’équipe pour se concentrer sur Grupo Pachuca, société propriétaire de l’équipe Hidalgo.

«Après 25 ans à la tête de notre club consacrés à la victoire, Lic. Jesús Martínez Patiño a décidé d’assumer le poste de président du Grupo Pachuca»A informé l’institution Hidalgo dans un communiqué ce jeudi.

Le club a également révélé de qui il s’agissait son nouveau patron: Armando Martínez Patiño, frère du chef précédent. En outre, Martín Peláez sera le nouveau vice-président de l’équipe “dans ce renouveau de rêves et de projets pour le Mexique”.

“L’engagement à continuer d’avancer avec Pachuca demeure à travers l’identité que notre philosophie a marquée pendant tout ce temps, grâce à nos piliers institutionnels », conclut le texte de l’institution.

Déclaration des Tuzos de Pachuca sur la présidence de l’équipe (Photo: Club Pachuca)

À cet égard, Jésus a donné un bon présage pour l’avenir à l’équipe sous la direction du nouveau président. “Mon frère Armando n’a pas seulement été mon bras droit, mais il est mon âme, ma vie et mon cœur et, soutenus par le vice-président, Martín Peláez, ils continueront sans aucun doute à avancer », a-t-il commenté lors d’une conférence de presse.

Le chef a ajouté que c’était l’une des décisions les plus importantes de sa vie. Il a également expliqué que cette mesure est due au fait que la croissance et l’expansion de Grupo Pachuca ont exigé plus d’attention et plus de temps.

Il vaut la peine de se rappeler que Le Grupo Pachuca a en son pouvoir les clubs León, Tuzos et Everton de Viña del Mar, cette dernière du Chili. Il est également composé du Université de football, le temple de la renommée de la FIFA, le hub interactif Football mondial, entre autres entreprises.

Jesús Martínez a expliqué que cette mesure était due au fait que la croissance et l’expansion du Grupo Pachuca exigeaient plus d’attention et plus de temps (Photo: Twitter / @famasalon)

À son tour, Armando Martínez, qui était un directeur de Mineros de Zacatecas, a reconnu le grand défi auquel il est confronté. «Mon frère est une légende vivante du Grupo Pachuca, laisse entre mes mains non seulement la présidence du club, mais aussi les 3500 employés“, un point.

Assuré que il n’y aura pas de changements immédiats dans l’équipe de Bella Airosa. Il a affirmé qu’ils suivront la même ligne de succès que son frère a laissée comme base des succès de la franchise qui a été championne de la Coupe d’Amérique du Sud.

“La philosophie sera la même, Jesus et Andrés (Fassi) l’ont très bien mis en œuvre dès le début de ce projet, nous avons tous une connaissance de la philosophie. Lorsque nous gagnons, nous devons mettre le maillot et lorsque nous perdons, nous ne devons pas l’enlever », a-t-il déclaré.

Avec cela, de nouveaux visages continuent d’arriver dans l’équipe Hidalgo, après que les renforts pour le prochain tournoi ont commencé à arriver il y a quelques jours (Photo: Twitter / @Tuzos)

Pour cette raison, il a donné un coup de pouce à l’entraîneur uruguayen, Paulo Pezzolano. “Les objectifs ne changent pas, Paulo a un contrat de trois ans, nous sommes très heureux avec lui car l’équipe est passée de moins en plus, il est passionné, méthodique, a fait une équipe très compétitive “, a-t-il assuré.

Enfin, il a noté que le club n’était pas dans sa meilleure forme économique, mais a noté qu’ils chercheront à améliorer l’équipe pour le prochain tournoi (Clausura 2020). “Les finances se sont détériorées, mais nous essayons de maintenir une équipe compétitive et nous essayons d’arrondir », dit-il.

Avec cela, de nouveaux visages continuent d’arriver dans l’équipe Hidalgo. Il y a quelques jours, les nouvelles étapes ont commencé pour le semestre suivant avec le incorporation des Argentins Matías Catalán et Mauro Quiroga, renforts venant de l’Atlético de San Luis.

