MADRID, 3 (CHANCE)

Jesús Vázquez s’est récemment assis dans “ Ma maison est la tienne ” avec Bertín Osborne, où il a parlé sans hacher de mots sur les aspects les plus intimes de sa vie: l’affaire Arny, son mariage, ses amis, sa mère … La vérité est que le présentateur nous avait déjà conquis, mais avec ses déclarations, il nous a fait tomber encore plus amoureux quand nous avons vu non seulement à quel point il était professionnel dans son travail, mais à quel point il avait été mauvais dans le passé.

Aujourd’hui, 15 ans se sont écoulés depuis ce jour merveilleux au cours duquel Jesús Vázquez et son partenaire de l’époque, Roberto Cortés, ont dit «Oui, je le veux». Les deux étaient déjà inscrits en tant que couple de fait au registre de la capitale madrilène, mais cela ne suffisait pas. La cérémonie de liaison a été présidée par le conseiller et membre de l’exécutif fédéral socialiste Trinidad Jiménez et elle n’a été suivie que par les parties contractantes, deux amis proches qui ont agi en tant que témoins et également conseiller du conseil municipal de la capitale et un membre de l’exécutif socialiste Pedro Zerolo.

Un amour qui a su rester en arrière-plan puisque Roberto a été très peu d’occasions où nous avons pu le voir publiquement, elle a toujours respecté le travail de son mari, mais n’a pas voulu s’exposer. De plus, les années ont servi à renforcer la relation puisqu’ils sont tout aussi amoureux que le premier jour.

Il faut dire que c’était l’un des premiers mariages homosexuels à avoir eu lieu en Espagne, étant le premier en termes de personnalités publiques. Un avant et un après cela a été un exemple pour beaucoup et surtout la motivation pour beaucoup qui ont par la suite franchi le pas de dire «Oui, je fais» comme nos tourtereaux l’ont fait.