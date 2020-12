Zambrano a assisté en personne à la signature de l’accord de collaboration politique avec le Metropolitan Youth Collective, où il aurait été en contact avec six autres personnes. (Photo: Twitter / @ Jesus_ZambranoG)

Le Mexique tente de sortir de la pandémie de coronavirus qui est arrivée depuis février et qui a affecté les politiciens de tous les secteurs et de tous les partis. Le plus récent était Jesús Zambrano, président national du Parti de la révolution démocratique (PRD), qui a annoncé qu’il avait été testé positif pour le test de diagnostic.

Grâce à son compte Twitter officiel, le responsable a signalé son état:

Aujourd’hui j’ai été informé que j’ai été testé positif au COVID-19 Je suis stable Suite aux recommandations médicales et à celles de cette situation, je serai en détention à partir de cette date m’occupant de mes responsabilités à distance

Peu de temps avant de faire connaître son diagnostic, Zambrano participé à la signature du manifeste entre l’Institut national électoral et les dix partis politiques qui se sont engagés à garantir la parité hommes-femmes aux élections mexicaines suivantes. Cela a été réalisé virtuellement. Cependant, ce n’était pas le cas événement en personne au cours duquel l’accord de collaboration politique a été signé avec le Metropolitan Youth Collective, où il aurait été en contact avec six autres personnes.

Jésus Zambrano Il est diplômé en sociologie de l’Université ouverte de San Luis Potosí, mais a également une carrière technique en mathématiques. Selon le Système d’information législatif, la carrière de Zambrano a commencé en 1987 alors qu’il faisait partie du groupe fondateur du Parti socialiste mexicain (PMS), il était aussi membre fondateur du Parti de la révolution démocratique (PRD), était un représentant du groupe parlementaire de ce parti, entre autres positions publiques.

Il y a à peine un mois, le dirigeant a annoncé le décès d’un de ses collègues des suites de la maladie. C’était à propos de ancien sénateur et ancien candidat du PRD à la présidence municipale de Pachuca, Isidro Pedraza Chávez.

A cette occasion, il a écrit: «C’est avec tristesse que j’ai appris la mort de notre collègue PRD Isidro Pedraza, toujours dévoué aux causes les plus justes du peuple. J’envoie un câlin de soutien à toute sa famille ».

Un autre cas important au Sénat est celui de Dante Delgado, coordinateur du Movimiento Ciudadano (MC), qui fait de lui le deuxième dirigeant à contracter la maladie après Osorio Chong.

Une source confirmée à Infobae Mexique que Delgado, 69 ans, a donné des résultats positifs lors de l’examen qui est effectué à tous les législateurs avant les réunions plénières, après le décès du sénateur Joel Molina Ramírez de Morena, le parti majoritaire, fin octobre.

En revanche, des sources MC au Sénat ont assuré à ce média que le législateur est chez lui parce qu’il est “malade”, sans toutefois détailler son état. “J’apprécie l’inquiétude, Je suis en plein et franc rétablissement, suivant les indications médicales à la lettre“A déclaré Delgado par l’intermédiaire d’une porte-parole.

Jusqu’à présent, le Mexique a signalé 1 205 229 cas positifs Oui 111655 décès ainsi que 45 528 cas suspects et 1 490 180 autres qui étaient négatifs. La Basse Californie et Zacatecas ont un feu rouge épidémiologique, tandis que 24 autres États sont en orange, trois en jaune et trois autres en vert.

“Souvenons-nous que nous sommes toujours en phase épidémique au Mexique, l’épidémie de COVID-19 n’est pas terminée et dépend de l’effort conjoint, afin de pouvoir à nouveau réduire les infections et réduire la transmission », a déclaré Jose Luis Alomía Zegarra, directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé.

