Voici les lancements du 3 au 6 novembre – #Gaming

Malgré le retard le plus récent de Cyberpunk 2077Le mois de novembre est toujours le mois le plus chargé de l’année pour l’actualité des jeux vidéo. D’une part, les nouvelles consoles, Xbox Series X / S Oui Playstation 5 arrivera sur le marché. De l’autre, certains des titres les plus attendus de 2020 se diront présents dans les prochaines semaines pour rejoindre la compétition féroce pour être le meilleur de l’année. Bien qu’il faille attendre pour voir ces chars en action, la première semaine du mois propose une offre intéressante pour les utilisateurs de différentes plateformes.

La franchise anime Bakugan revient dans le monde des jeux vidéo après presque dix ans sans activité. Bakugan: Champions de Vestroia est un titre exclusif de Commutateur Nintendo qui promet de capturer l’essence de la saga et de proposer des combats visuellement époustouflants pour un ou plusieurs joueurs. Il sera lancé ce 3 novembre.

Évolution du monde jurassique Il débarquera également sur Nintendo Switch ce mardi 3 novembre. Le jeu vidéo basé sur la populaire franchise de films a déjà fait son chemin sur d’autres plates-formes, mais cette semaine, il rattrape les utilisateurs du grand N.Le titre propose aux joueurs de créer leur propre parc jurassique, ainsi que de nouvelles courses. des dinosaures et bien plus encore.

Faeria est un autre jeu qui a fait son chemin sur d’autres plates-formes, mais cette fois, il rattrape les utilisateurs de Playstation 4. C’est un jeu vidéo de stratégie avec des cartes qui propose des situations difficiles à résoudre avec beaucoup de planification. Tout cela, avec une histoire fantastique pleine de créatures et de personnages. Il arrive également ce 3 novembre.

Söldner-X 2: prototype final C’est un titre qui dit présent dans toutes les consoles de Sony au cours des 11 dernières années et qu’il arrivera enfin avec son édition définitive sur Playstation 4 ce mercredi 4 novembre.

Souffle quitte sa phase d’accès anticipé sur Steam et se lance officiellement pour les utilisateurs de PC du monde entier. Le jeu a une dose importante d’humour et invite les joueurs à explorer, collecter des ressources et essayer de survivre dans l’espace aux mains d’un personnage entouré de dangers et de routes à parcourir. Il arrivera le 5 novembre.

Pour les amateurs de plates-formes et de puzzles, le 5 novembre sera également publié YesterMorrow pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. L’histoire est centrée sur Yui, une fille qui doit voyager dans le temps pour sauver sa famille et ses amis du règne des ténèbres.

Police de poulet est un policier noir mettant en vedette des animaux qui débarquera sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 5 novembre. Les joueurs auront l’occasion de parler avec un grand nombre de personnages pour collecter des preuves et résoudre le cas proposé par l’intrigue particulière.

Descendeurs est un autre jeu vidéo qui rattrape les utilisateurs de Nintendo Switch. Le titre de moto a un grand nombre de pistes et de modes pour les amateurs de courses, de cascades et plus encore. Il sera disponible sur la console Nintendo le 6 novembre.

Le lancement de la semaine est Saleté 5, dont vous pouvez déjà lire les premières impressions. La franchise de Codemasters revient sur le ring avec une multitude de contenus, de circuits, de voitures et d’options de personnalisation. Le titre sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 6 novembre et arrivera sur de nouvelles consoles la semaine prochaine.

Need For Speed: Hot Pursuit Remasterisé Il vient également cette semaine pour répondre aux besoins des fans de courses. La nouvelle version du classique de la saga débarquera sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 6 novembre.

Pour les plus petits ce 6 novembre sera également lancé PAW Patrol: Les puissants chiots sauvent Adventure Bay. Le nouveau jeu vidéo basé sur l’émission animée maintient la formule des autres titres de la franchise et présente tous les personnages que les fans s’attendent à voir. Il sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

La dernière version de cette semaine est un autre jeu qui rattrape le Switch. Tropico 6 Il arrivera sur la console Nintendo le 6 novembre avec tout son contenu disponible dès le premier jour et des commandes adaptées à la console pour profiter de l’expérience à la fois sur un ordinateur portable et à la télévision.

J’ai continué à lire:

Pour ces 10 jeux vidéo, novembre est le mois de lancement le plus important de l’année

Assassin’s Creed: Valhalla fonctionnera à 4K sur PlayStation 5

Tous les jeux à venir sur PlayStation 5 via le catalogue PS Plus Collection

Les éléments ont sécurisé 75 colis, d’environ un kilogramme chacun, dans une voiture de Candelaria, Campeche, à destination de Minatitlán, Veracruz

Les éléments ont sécurisé 75 colis, d’environ un kilogramme chacun, dans une voiture de Candelaria, Campeche, à destination de Minatitlán, Veracruz

Les éléments ont sécurisé 75 colis, d’environ un kilogramme chacun, dans une voiture de Candelaria, Campeche, à destination de Minatitlán, Veracruz

Les éléments ont sécurisé 75 colis, d’environ un kilogramme chacun, dans une voiture de Candelaria, Campeche, à destination de Minatitlán, Veracruz

PLUS DE NOUVELLES