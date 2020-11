L’actrice a choisi le silence depuis juillet dernier

Jimena Baron Avant, elle était très active sur les réseaux sociaux: elle a publié de nombreuses vidéos et photos de sa vie personnelle et de son travail. Mais au cours des trois derniers mois, elle est restée à l’écart de tout, sans faire aucune publication, ce qui a suscité une grande inquiétude de la part de ses followers.

Récemment, la chanteuse est réapparue via son compte Instagram officiel et a publié une vidéo dans ses histoires dans laquelle elle est apparue montrant ses abdos et faisant le V pour la victoire. De plus, il était protégé par une jugulaire. Cependant, peu de temps après, il s’est repenti et a supprimé la publication.

Au-delà du fait que son apparition a été de courte durée, il n’est pas passé inaperçu. Vicky Braier, plus connue comme Juariu, Il a capturé l’enregistrement et l’a partagé sur son compte. “Cela me donne la paix”, le panéliste de Bendita a écrit sur la vidéo de Jimena. Mais la question demeure de savoir pourquoi vous avez décidé de supprimer cette vidéo.

La chanteuse est réapparue sur Instagram avec une courte vidéo, bien qu’après un certain temps, elle ait supprimé la publication (Infobae)

Le 13 juillet, l’actrice a publié une photographie dans laquelle elle est apparue montrant son abdomen marqué. «Je laisse cette dernière (image) plus belle», écrivait la jeune femme qui vivait à l’époque dans la maison de Daniel Osvaldo, avec le fils qu’ils ont en commun, Momo. Au cours de ces semaines de quarantaine, les deux sont revenus vivre une intense romance. La relation n’a pas fonctionné et elle est retournée dans son appartement.

Le dernier message de Jimena sur Instagram date du 13 juillet

Pendant plusieurs mois, il a été absent des réseaux sociaux. En août dernier, il a choisi de partager une photo sur son compte Snapchat (@baronjimena), celle qui a ouvert en mai 2016, lorsque l’application faisait fureur parmi les célébrités qui ont ensuite préféré Instagram.

L’interprète de «La Tonta» a publié un selfie portant un T-shirt de sa chanson populaire “Le Cobra”. Sans dire un mot ni écrire quoi que ce soit sur la publication, Jimena a une fois de plus attiré l’attention avec son attitude en relançant le compte Snapchat, une application qui a perdu des utilisateurs lorsque Instagram a commencé à se développer.

Ce n’est pas la première fois que la jeune femme est “supprimée” des réseaux sociaux. Même à d’autres occasions, il a directement annulé ses comptes puis les a rouverts. Pour le moment, la seule chose que l’on sait de sa vie est qu’il a de nouveau parié sur l’amour de la part de Tucu López. La romance s’est transcendée dans les médias lorsque des images d’eux ont été divulguées en marchant dans les rues.

Jimena est en couple avec Tucu López

«C’est un génie absolu. Tout le monde sait qu’elle est une chose cool. Je vais bien, je passe un bon moment de ma vie », L’acteur a répondu lorsqu’il a été interrogé sur sa nouvelle relation, sans l’intention de fouiller dans les détails, dans une interview avec l’émission Relentless, qui mène Susana roccasalvo par l’écran de The Nine.

En ce qui concerne la façon dont sa vie a changé, avec une plus grande exposition publique après la confirmation de la romance, López a déclaré: «Tout va bien… C’est un peu étrange d’avoir quelqu’un cloué à votre porte pour prendre des photos de vous et vous ne le découvrez même pas. Ce n’est pas quelque chose qui m’est arrivé beaucoup dans ma vie. Mais rien ne se passe, je comprends le travail de chacun et c’est parfait ».

JE CONTINUE DE LIRE

Alessandra Ambrosio a profité de la plage, Ariel Winter a marché avec Luke Benward, et Candice Swanepoel et Chris Hemsworth l’ont fait avec leurs enfants: des célébrités en un clic

L’ancien Vilma Palma Claudio Garbolino est décédé des suites d’un coronavirus, son père et son frère jumeau étaient partis quelques jours auparavant

Jujuy Jiménez sortirait ensemble pour la première fois depuis sa séparation d’avec Del Potro: qui est le joueur de polo de 24 ans avec qui elle est liée

Elba Rodríguez, la première lauréate du Masterchef, travaille dans un gardien d’hôpital en pleine pandémie: “J’essaye de faire ma part”