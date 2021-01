Jimena est allé mercredi soir sans trop s’attendre à gagner le spectacle Guido Kaczka. Ses filles l’avaient inscrite pour participer à Le mur de fortune sans son consentement et elle n’avait jamais rien gagné, «pas un sac de bonbons». Cependant, elle a eu sa revanche et grâce à une personne très spéciale pour elle qui est au paradis, il a pu prendre un demi-million de pesos.

Dès qu’il tourna le panneau et vit que le nombre derrière celui-ci était plus grand, ce pour quoi sa réponse était correcte, il se rendit compte qu’il créditait instantanément un demi-million de pesos et ne pouvait pas contenir les larmes de bonheur.

«Merci pour ça, je n’arrive pas à y croire, je jure que ça commence 2021 avec un peu d’espoir. Même si l’argent n’est pas tout mais il aide beaucoup “, dit le participant avec enthousiasme, ce qui est technicien de laboratoire à l’hôpital Magadalena V de Martínez de Pacheco, à Tigre, depuis ledit jeu de Bienvenue à bord Il est exclusif au personnel de santé.

Également excité, le pilote a poursuivi: «Je jure, je vous remercie de m’avoir remercié, mais merci beaucoup. Regardez comment vous nous présentez et comment vous avez participé, et votre famille doit vous regarder, et elle doit être si heureuse pour vous ».

Dans le cycle Nous le matin, Jimena a parlé de sa participation: “Mes filles se sont inscrites pour moi et j’étais totalement incrédule parce que je n’ai jamais gagné un sac de bonbons, je suis allé sans attente.” L’objectif était de gagner un vélo ou de l’argent pour cela, puisque la mère et les filles l’utilisent tous les jours et qu’il s’était cassé, même si elle voulait aller plus loin et prendre de l’argent, car elle a des dettes.

Sur le point de savoir si pendant les coupes il a douté et a changé sa réponse, il a dit: «D’abord j’allais dire mineur et dans la deuxième coupure Je me suis confié à une personne au paradis et lui ai demandé un signe et j’ai dit ‘je vais pour un plus grand’ “. Excitée, elle a dit que cette personne qui est au paradis l’a déjà aidée à d’autres occasions et a dit qui c’était: «J’ai un filleul qui est mort après deux ans noyé dans une piscine, je l’ai fait tatouer et j’ai senti qu’il allait m’aider. Mes grands-parents sont morts, mais j’ai senti qu’il allait m’aider ».

Jimena a dit qu’elle avait vraiment besoin de l’argent: “J’ai toujours été une personne humble qui gagnait tout par moi-même, je travaille depuis mes quinze ans, mais c’était une période difficile, j’ai fermé une entreprise à cause de la pandémie et j’en avais besoin, beaucoup de gens en ont besoin, je le sais” .

L’année qui s’est écoulée a été très difficile pour elle et pour tous ses collègues de l’hôpital depuis Quatre infirmières sont décédées du coronavirus, auquel il a dédié sa participation: «C’est un hommage à elles».

Le participant a gagné 540 mille pesos, car en plus d’un demi-million, il y a d’autres prix en jeu dans le panel. A une autre occasion, un traumatologue de l’hôpital de Pirovano, Bruno Spinassi, en avait pris 560 mille. “Ces yeux mouillés, tu es sensible … Merci,” l’avait félicité le chauffeur à ce moment-là.

