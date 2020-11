L’Équatorien Jimmy Montenegro a été sacré ce samedi champion du XXXVII Cycling Tour de son pays, tandis que le Mexicain Efrén Santos a remporté la dernière étape du concours.

Le Monténégro, de l’équipe nationale équatorienne, a terminé l’ensemble du circuit de 800 km en 19 heures, 15 minutes et 26 secondes, suivi de son compatriote Joel Burbano, qui a fait la course en 19 heures, 15 minutes et 30 secondes.

Santos a conquis la sixième et dernière étape de 100 km avec un temps de 2 heures, 4 minutes et 37 secondes. Le Monténégro a suivi, terminant la phase en 2 heures, 5 minutes et 12 secondes.

La deuxième place de l’étape a permis au Monténégro de garder une différence suffisante par rapport au reste des concurrents. Le cycliste avait grimpé la veille à la première place de la qualification générale.

La dernière étape de la compétition s’est déroulée dans un circuit dans la ville touristique de Middle of the World, à la périphérie de Quito.

Le Tour de l’Équateur distribue des points pour le classement de l’Union cycliste internationale et des prix de 20 000 $.

La Vuelta a débuté lundi avec la participation d’une centaine de cyclistes, dont les équipes étrangères Canel’s du Mexique et Nariño de Colombie et les équipes nationales du Pérou, du Guatemala et de l’Équateur.

– Classement de la sixième étape du Tour de l’Équateur 2020:

1. Efren Santos (MEX / Canel’s) à 2h04: 37

2. Jimmy Montenegro (ECU / Equateur) 2h05: 12

3. Joel Burbano (ECU / Sin Fronteras) 2h05: 14

…

8. Cristian Toro (ECU / Movistar) 2:05:21

9. Sergio Chumil (GUA / Guatemala) 2h05: 25

10. Royner Navarro (PER / Pérou) mt

11. Esdras Morales (GUA / Guatemala) mt

14. Leonardo Gonzales (GUA / Guatemala) 2h05: 27

– Classement général:

1. Jimmy Montenegro (ECU / Equateur) 19:15:26

2. Joel Burbano (ECU / Sin Fronteras) 19h15: 30

3. Harold López (ECU / Meilleur PC Toscana) 19h15: 47

…

6. Esdras Morales (GUA / Guatemala) 19h17h13

7. Sergio Chumil (GUA / Guatemala) 19h18: 02

8. Bayron Guamá (ECU / Best PC Toscana) 19h18: 54

9. Wilson Haro (ECU / Equateur) 19h20:10

12. Santiago Ordóñez (COL / Canel’s) 19h21: 01

– Classement général des prix de la montagne:

1. Joel Burbano (ECU / Sin Fronteras) 42 points

2. Jimmy Montenegro (Écu / Équateur) 37

3. Harold López (ECU / Meilleur PC Toscana) 19

