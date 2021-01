Los Alteños sera la quatrième équipe de la carrière de Joao, car dans son histoire de football, il y a déjà les inférieurs de Santos Laguna du Mexique, Porto du Portugal et Séville de l’Espagne. (Photo: Twitter / Santos Laguna)

Joao Maleck, le footballeur qui a été jugé pour le crime de mort injustifiée, pourrait retourner sur le terrain avec une nouvelle équipe intéressée à prendre ses services.

À travers les réseaux sociaux, David Medrano, journaliste pour le journal sportif Récord, a révélé le sort éventuel de l’athlète de l’état de Jalisco. “Joao Maleck jouera pour Alteños de Tepatitlán dans la Ligue d’expansion”, le commentateur a écrit sur son compte Twitter personnel.

Jusqu’à présent, le club Tepatitlán n’a fait aucune publication concernant ce nouveau transfert.

Il faut se rappeler que Maleck Robles a un contrat en cours avec le club Santos Laguna et, après son départ de la prison de Puente Grande, le même athlète a reconnu qu’il était «en forme» et a même déclaré qu’il avait des possibilités d’emploi.

Los Alteños sera la quatrième équipe de la carrière de Joao, car dans son histoire de football, il y a déjà les inférieurs de Santos Laguna du Mexique, Porto du Portugal et Séville de l’Espagne.

Le footballeur, qui avait 20 jours de caution pour la mort de María Fernanda Peña et Alejandro Castro le 23 juin 2019, a trouvé une place dans cette équipe des divisions alternatives de la Liga MX grâce à la direction de Santos Laguna.

Le Mexicain a été libéré après s’être conformé à la condamnation des autorités, qui consistait à payer la réparation du dommage (Photo: Twitter @FCPorto)

Selon les informations du portail MedioTiempo, les personnes proches du joueur Il a cherché d’autres options pour lui de continuer sa carrière sportive et il s’est avéré que l’une des destinations était les Lions noirs de l’Université de Guadalajara et l’Atlas, les deux font partie des ensembles les plus populaires de l’entité.

Maleck Robles Il a été libéré de prison le 15 décembre 2020. Le joueur était au pénitencier depuis le 24 juin 2019, après avoir causé un accident de voiture dans lequel un couple nouvellement marié a été tué.

Le Mexicain a été libéré après s’être conformé à la condamnation des autorités, qui consistait à payer les dommages. C’était grâce à une compagnie d’assurance qui a soutenu l’athlète et payé un peu plus de trois millions de pesos aux familles des victimes.

À QUOI ÉTAIT L’ACCIDENT?

Maria Fernanda Alvarez et Alejandro Castro Ils se sont mariés le samedi 22 juin 2019 dans la cathédrale de Zapopan, à la périphérie de Guadalajara, la capitale de Jalisco. Cependant, quelques heures plus tard ont perdu la vie dans un accident de voiture.

Le dimanche 23 juin le footballeur a causé un accident à l’intersection de l’avenue Tepeyac et de Playa de Hornos dans le quartier Villas de Tepeyac. Après cela, le couple est décédé lorsque la voiture conduite par le footballeur a percuté son propre véhicule.

Fernanda Peña et Alejandro Castro revenaient de leur mariage à leur mort (Photo: Cuartoscuro)

Dans la première vidéo, obtenue par les proches des victimes et présentée au juge comme élément de preuve pour renforcer la thèse contre l’attaquant, Vous pouvez voir comment l’Aveo des jeunes mariés tente de rejoindre une avenue et est choqué par derrière par la Mustang que le joueur conduisait à pleine vitesse.

Des photos des voitures montrent la gravité de l’impact: la voiture du couple a été coupée en deux, compactée par le coup. La Mustang, quant à elle, était inutile à l’avant.

Pour cela, le joueur a été arrêté et placé en détention préventive pendant le déroulement du procès. Au bout d’un certain temps a été condamné en octobre dernier à trois ans, huit mois et 15 jours de prison pour homicide involontaire coupable, selon les informations du magazine Proceso.

PLUS SUR LE SUJET

Fin de l’affaire Joao Malek: le footballeur qui a commis un meurtre injustifié a été libéré après plus d’un an de prison

Joao Maleck, le footballeur qui s’est écrasé et a tué 2 personnes, a déjà payé sa caution et pourrait être libéré

“Venir au Mexique est un grand défi”: l’Argentin Damián Batallini a salué la Liga MX après son arrivée à l’Atlético de San Luis