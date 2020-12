Joe Biden. REUTERS / Jonathan Ernst

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, s’est plaint ce lundi d ‘”obstacles” au processus de transfert de pouvoir par le gouvernement du président sortant, Donald Trump., et en particulier de son désigné dans des postes du Pentagone et du Bureau de la gestion et du budget.

«Nous avons rencontré des obstacles de la part des dirigeants politiques du ministère de la Défense et du Bureau de la gestion et du budget. Et la vérité est que de nombreuses agences vitales pour notre sécurité ont subi d’énormes dégâts, beaucoup d’entre elles ont été vides de personnel et de moral », a déploré Biden dans un discours de Wilmington (Delaware), où il réside.

“En ce moment,” continua-t-il, nous n’obtenons pas toutes les informations dont nous avons besoin de l’administration sortante dans les domaines clés de la sécurité nationale».

“Ce n’est rien de moins, de mon point de vue, qu’irresponsable”, a déclaré le démocrate.

Biden a souligné que son équipe doit se forger une image complète des opérations du pays pour dissuader leurs ennemis. et leurs positions de force.

De plus, “nous avons besoin d’une visibilité totale du plan budgétaire en place au sein du ministère de la Défense et d’autres agences pour éviter toute trace de confusion ou de retard que nos adversaires pourraient exploiter”, a-t-il prévenu.

Moins d’un mois après avoir été investi à la présidence le 20 janvier, Biden a déclaré qu’en dépit de ces problèmes, la plupart des agences gouvernementales ont fait preuve d’une coopération «exemplaire» avec leur équipe de transition et a salué la volonté manifestée par les professionnels de carrière de ces institutions de se faire nommer politiques..

Pour sa part, le secrétaire à la Défense Chris Miller a nié que des obstacles soient placés sur l’équipe de Biden et a assuré que les informations partagées jusqu’à présent dépassaient de loin celles des gouvernements précédents.

“Le ministère de la Défense a mené 164 entretiens avec plus de 400 fonctionnaires, livré plus de 5000 pages de documents, bien plus que ce que l’équipe de transition de Biden avait initialement demandé.Miller, qui a occupé le poste de secrétaire à la Défense à titre intérimaire depuis le 9 novembre, a déclaré dans un communiqué.

“Les efforts du ministère de la Défense dépassent ceux des administrations récentes à trois semaines de la fin”, a ajouté Miller, qui a déclaré que des réunions supplémentaires étaient prévues pour le reste de la transition.

Le Pentagone, a-t-il dit, est prêt à répondre “à chaque demande d’information”. qui sont dans votre «portée».

Cependant, le 18 décembre, Miller a annoncé une suspension des réunions avec l’équipe de Biden jusqu’au 1er janvier, qui de l’environnement du démocrate dénoncé comme une décision qui fait partie de la «résistance» de certains secteurs à la transition.

Trump n’a pas encore reconnu sa défaite face à Biden lors des élections du 3 novembre, et il a fallu plusieurs jours pour que le feu vert commence pour que le processus de transfert de pouvoir commence.

Début décembre, la Maison Blanche a retiré neuf membres du Conseil du commerce de la défense du Pentagone, à caractère consultatif, pour y placer des alliés de Trump, rapportait à cette époque le média Politico.

Le 9 novembre, Trump a rapidement limogé le secrétaire à la Défense Mark Esper, qui s’était opposé l’été dernier à l’envoi d’unités militaires pour réprimer les émeutes raciales, et a remplacé Miller.

Après cette décision, Les dirigeants civils du Pentagone ont démissionné et la Maison Blanche a profité de leur départ pour placer trois de leurs alliés aux postes de secrétaire à la Défense pour la politique, Sous-secrétaire à la défense pour le renseignement et la sécurité et chef d’état-major du ministère de la défense.

