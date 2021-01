Joe Biden, président des États-Unis. REUTERS / Tom Brenner

Le gouvernement Joe Biden a annoncé ce mercredi soir une suspension de 100 jours des expulsions d’immigrants, bien qu’à quelques exceptions près, selon une déclaration du Département de la sécurité intérieure (DHS).

«Pendant 100 jours, à compter du 22 janvier 2021, le DHS suspendra les expulsions de certains non-ressortissants dont l’expulsion a été ordonnée», a détaillé le secrétaire par intérim David Pekoske, nouvellement nommé par Biden.

La raison, a déclaré Pekoske, est de «garantir» que les États-Unis disposent d’un «système d’immigration juste et efficace axé sur la protection de la sécurité nationale, la sécurité des frontières et la sécurité publique.», Il a donc ordonné de« revoir et redémarrer »les protocoles.

Le DHS n’a pas fourni de détails dans la déclaration sur ceux qui sont exclus de la mesure des 100 jours.

Pendant la campagne, Biden s’est déjà engagé à cette suspension des expulsions, bien qu’à l’époque il l’ait fait sans exception.

Biden a pris cet engagement après avoir reçu de vives critiques lors des primaires démocrates pour les expulsions massives du gouvernement de Barack Obama, dont il était vice-président.

Des centaines de personnes, dont la communauté latino-américaine, célèbrent la victoire de Joe Biden à Miami, en Floride (USA). . / Giorgio Viera

Sous la présidence d’Obama, trois millions d’immigrants ont été expulsés.il l’est, plus qu’avec tout autre gouvernement américain, y compris celui de Donald Trump.

La pause de 100 jours des expulsions rejoint une autre mesure annoncée mercredi par le DHS: la suspension des inscriptions du programme «Stay in Mexico», qui a permis à Trump de renvoyer les demandeurs d’asile dans le pays voisin.

En outre, Biden a approuvé une série de mesures d’immigration dans le paquet avec 17 décrets qu’il a signés après s’être installé à la Maison Blanche, comme le renforcement du programme pour les jeunes sans papiers dits «rêveurs» ou «rêveurs» ou la révision des priorités lors des arrestations d’immigrants sans papiers.

Il a également présenté un plan d’immigration qui prévoit de régulariser 11 millions de sans-papiers, bien que ce projet dépende de l’Assemblée législative.

D’autre part, Biden a signé mercredi des décrets pour ramener les États-Unis à l’Accord de Paris contre le changement climatique et empêcher leur départ de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui implique la révocation de deux des mesures les plus controversées de son prédécesseur, Donald Trump.

Le président américain Joe Biden signe des documents sur le Capitole ce 20 janvier 2021. . / Jim Lo Scalzo

En présence de la presse et assis dans le bureau ovale tout en portant un masque, Biden a signé les 3 premiers décrets sur 17: le premier à demander aux Américains de porter des masques sur toutes les propriétés fédérales, le second à aider les communautés mal desservies et le troisième à ramener les États-Unis à l’Accord de Paris.

“Ce troisième que je vais signer pendant que tout le monde est ici, c’est l’engagement que nous allons rejoindre l’accord de Paris sur le climat dès aujourd’hui”A déclaré Biden aux journalistes.

Ce décret sert à réaffirmer l’attachement de Washington à l’Accord de Paris, dont les États-Unis se sont officiellement retirés le 4 novembre de l’année dernière, juste un jour après les élections présidentielles et on ne sait pas encore si le vainqueur C’était Biden ou Trump.

Avec des informations d’.

PLUS SUR CE SUJET:

Joe Biden n’a pas révélé le contenu de la lettre que Donald Trump lui a laissée mais l’a définie comme “très généreuse”

Pourquoi l’absence de Donald Trump lors de l’inauguration de Joe Biden a contraint à modifier la livraison des codes nucléaires

Sans audience due à la pandémie et en pleine opération de sécurité d’envergure contre d’éventuelles perturbations: c’est ainsi qu’a été vécue la cérémonie d’inauguration atypique de Joe Biden

Les cinq points forts du discours d’ouverture de Joe Biden