Joe Biden, président élu des États-Unis (REUTERS / Leah Millis)

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a affirmé ce vendredi que eL’avenir de l’emploi pourrait être «sombre» dans le pays si l’économie, frappée par la pandémie de coronavirus, ne reçoit pas “d’aide maintenant”, pour laquelle il a exhorté le Congrès à approuver un nouveau paquet d’assistance.

«Si nous n’agissons pas maintenant, l’avenir sera très sombre. Les Américains ont besoin d’aide maintenant », Biden a déclaré dans un communiqué de sa base à Wilmington, Delaware, après la publication du rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis.

La pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis plus durement que partout ailleurs dans le monde. Jusqu’à ce vendredi, 14 282 494 infections et 277 958 décès ont été confirmés dans le pays, avec des infections en hausse et battant des records quotidiens.

Bien qu’une quarantaine fédérale n’ait pas été appliquée et que chaque État ait décrété des restrictions et des critères différents pour lutter contre le coronavirus, La pandémie a gravement affecté l’activité économique, en particulier la consommation et la circulation des personnes.

La récupération ralentit

La masse salariale non agricole a augmenté de 245 000 emplois en novembre, la plus faible croissance en six mois, après avoir augmenté de 610 000 en octobre, a rapporté le département américain du Travail.

Les économistes interrogés par . avaient prédit que la masse salariale augmenterait de 469 000 emplois en novembre. Le taux de chômage est tombé à 6,7% contre 6,9% en octobre.

«Les mauvaises nouvelles sont à nouveau de bonnes nouvelles», a déclaré Collin Martin, stratège obligataire au Schwab Center for Financial Research à New York. “Si ce rapport peut pousser le Congrès à adopter une aide, cela devrait être bon pour l’économie dans son ensemble, ce qui devrait augmenter légèrement les rendements.”

UNE plan d’aide bipartisan de 908 milliards de dollars contre les coronavirus, évoqué par Biden, s’est accéléré jeudi au Congrès américain.

Guy LeBas, stratège en chef des titres à revenu fixe chez Janney Capital Management à Philadelphie, a déclaré que plus de relance signifierait plus d’offre sur le marché du Trésor.

“J’espère que cette augmentation de la courbe que nous voyons se poursuivra dans les enchères ce mois-ci, si elle n’est pas plus grande”, a-t-il déclaré.

Le Trésor américain proposera 56 milliards de dollars d’obligations à trois ans, 38 milliards de dollars de bons à 10 ans et 24 milliards de dollars d’obligations à 30 ans aux enchères la semaine prochaine.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui suit généralement le rythme des anticipations de taux d’intérêt, a baissé de moins d’un point de base à 0,1527%.

Avec des informations d’AP et de .

