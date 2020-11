Joe Biden serre le poing lors d’un événement de campagne (REUTERS / Brian Snyder)

Après plus de trois jours de dépouillement complexe, Joe Biden Il a remporté la victoire dans l’état de Pennsylvanie, ce qui lui accorde un minimum de 284 voix électorales, dépassant les 270 nécessaires pour se consacrer comme président élu des États-Unis. Le résultat de la Pennsylvanie a été confirmé par l’agence AP et les médias grand public aux États-Unis, mais le président Donald Trump est loin de reconnaître sa défaite. Au contraire, elle a dénoncé la fraude dans les États les plus contestés et y a engagé des poursuites. Le différend pourrait dégénérer devant la Cour suprême des États-Unis.

Ce fut une élection serrée et bien plus uniforme que les sondages ne l’avaient prévu. Biden a remporté la victoire dans des États décisifs avec très peu de différence de voix. Depuis le début de la campagne, Trump avait soulevé des objections au système de vote par correspondance, qui existe depuis des décennies aux États-Unis mais cette fois, compte tenu des limites du mouvement imposé par la pandémie de coronavirus, a atteint un record de plus de 100 millions de votes anticipé de cette manière. Tous les analystes prévoyaient que ce système était fondamentalement choisi par les électeurs démocrates comme il s’est finalement produit. Par conséquent, au début du décompte des votes en face à face, Trump est apparu en tête dans certains États qu’il a ensuite fini par perdre lorsque les votes reçus par courrier ont été ajoutés.

Désormais, une période d’attente est ouverte aux tribunaux d’État et, éventuellement, à la Cour suprême, pour certifier le résultat des élections.

D’être comme ça, Le 20 janvier, Joseph Robinette Biden prendra ses fonctions avec 78 ans en tant que deuxième président catholique de l’histoire des États-Unis, après John F. Kennedy.

Avec lui, la première femme vice-présidente, l’avocate afro-américaine, ancienne procureure générale de Californie et actuelle sénateur Kamala Harris, assumera.

Kamala Harris, qui sera la première femme vice-présidente des États-Unis, aux côtés de Joe Biden, lors de l’événement au cours duquel la formule démocrate a été présentée

On a beaucoup spéculé que, en raison de son âge, l’ancien vice de Barack Obama il aspirerait à un seul mandat de président, pour céder plus tard la place à Harris.

Mais d’abord Biden a promis pendant sa campagne qu’il essaierait de guérir les blessures et reconstruire un certain consensus social dans une société fortement divisée par le style de leadership de Trump. Également à l’étranger, il a déclaré son intention de reprendre une diplomatie plus classique et la reconstruction des relations avec les organisations multilatérales avec lesquelles le président républicain a pris ses distances.

Biden ne sera pas un étranger à la Maison Blanche, encore moins à Washington DC: le démocrate était le vice-président d’Obama pendant ses deux mandats, 2008-12 et 2012-16, et depuis 1972, lorsqu’il est venu au Sénat pour représenter le Delaware, il a été partie du paysage de la ville.

Biden, pendant son mandat de vice-président de Barack Obama, à la Maison Blanche

Biden devient président après trois tentatives infructueuses aux primaires démocrates: 1984, 1988 et le même 2008 où il rejoint la formule d’Obama pour aider à compenser l’image du candidat, un jeune sénateur énergique de l’Illinois avec peu d’expérience politique.

En tout cas, ce Biden 2008 a apporté une contribution supplémentaire à la candidature d’Obama, qui semblait lui rendre la pareille lors de la dernière campagne – “le meilleur vice-président qui soit aux Etats-Unis”, l’appelait-il -: il l’a emmené dans une petite rue, un ton et une personnalité en rapport avec le travailleur au salaire minimum qui avait besoin d’être convaincu de voter. Biden a grandi dans une ville ouvrière, Scranton, dans le nord-est de la Pennsylvanie, où son père occupait deux emplois: il nettoyait des chaudières et vendait des voitures d’occasion.

En 1972, alors qu’il devait commencer le premier de ses six mandats pour le Delaware au Sénat, sa femme, Neilia Hunter, et leur petite fille, Naomi, ont été tuées dans un accident de voiture, tandis que leurs deux fils, Beau et Hunter, ont été grièvement blessés. Une photo historique a fait les médias ces dernières semaines: À 29 ans, le plus jeune sénateur élu a prêté serment à l’hôpital où il s’est occupé des petits survivants de ce qui avait été sa famille..

Joe Biden avec sa femme Jill pendant la campagne électorale

Depuis lors, il est connu comme le sénateur avec le plus d’heures de train de la caméra: chaque jour, elle faisait des allers-retours entre Wilmington et Washington DC pour pouvoir être avec ses enfants, emmenez-les à l’école le matin et mettez-les dans leur lit le soir. Pendant cinq ans, il les a élevés seul, avec l’aide de sa sœur Valérie et d’autres parents; Après cette période, et après une courte relation nuptiale, il épousa sa femme actuelle, Jill Biden, professeur de l’enseignement supérieur, avec qui il a eu une autre fille, Ashley, en 1981.

Trump devient ainsi le deuxième président républicain des trois dernières décennies à diriger le pays pour un seul mandat.. Le précédent était George HW Bush, qui avait perdu lors de sa réélection en 1993 contre Bill Clinton.

PLUS SUR CE SUJET:

Donald Trump s’est exprimé depuis la Maison Blanche au milieu d’un décompte serré: “Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement.”

Message de Joe Biden après les déclarations de Donald Trump: “Personne ne va nous retirer la démocratie, maintenant ou jamais”

Ils ont rejeté deux poursuites pour fraude intentées par Donald Trump dans des États clés alors que le décompte entre dans la phase finale

Fin dramatique en Géorgie et en Pennsylvanie: Joe Biden continue de réduire l’écart avec Donald Trump