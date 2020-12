Le président des États-Unis de l’époque, Barack Obama, aux côtés du commandant du Commandement central de l’époque, le général Lloyd Austin III, lors d’un briefing des principaux chefs militaires alors qu’ils étaient au commandement central des États-Unis à la base aérienne MacDill à Tampa, Floride, le 17 septembre 2014. REUTERS / Larry Downing / File Photo

Lloyd Austin, qui a dirigé les troupes américaines dans leur incursion à Bagdad lors de l’invasion de 2003, a été choisi par le président élu Joe Biden pour devenir le premier secrétaire afro-américain à la Défense., ont rapporté ce lundi plusieurs médias locaux.

Vétéran des conflits en Irak et en Afghanistan, le général à la retraite de 67 ans a dépassé le favori jusqu’ici pour le poste, l’ancien sous-secrétaire à la Défense Michele Flournoy, au milieu de la pression croissante sur Biden pour nommer davantage de membres de la minorité à des postes clés. de son cabinet.

Biden pourrait révéler officiellement son nom mardia déclaré Politico, le premier média à faire connaître cette désignation.

Le New York Times, CNN et la chaîne ABC ont par la suite confirmé cette information, citant des sources proches de la décision. L’équipe de Biden est restée silencieuse lundi soir sur cette nouvelle.

Si approuvé par le Sénat, L’ancien général serait le premier afro-américain à diriger la plus grande armée du monde, dans laquelle la communauté noire est fortement représentée.

Ancien directeur du Commandement central de l’armée (Centcom), l’organisme qui supervise les actions militaires au Moyen-Orient, Austin aurait été choisi plutôt que Flournoy, qui semblait devenir la première femme à diriger le Pentagone.

Austin a pris la tête de Centcom à la place de Jim Mattis, qui a été secrétaire à la défense du président républicain Donald Trump entre 2017 et 2019.

Le procureur général de la Californie, Xavier Becerra, lors d’une conférence de presse à Los Angeles, USA, le 2 août 2018. REUTERS / Lucy Nicholson

Il a pris sa retraite en 2016 et s’est lancé dans l’industrie de la défense, comme beaucoup de ses prédécesseurs. Il est membre du conseil d’administration de Raytheon Technologies et ce poste lui a valu les critiques de certains secteurs progressistes.

Dimanche, on a appris que le président élu avait choisi Xavier Becerra, un ancien membre du Congrès qui est maintenant procureur général démocrate de Californie, comme candidat au poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, mettant ainsi fin à une recherche politiquement sensible qui a amené des plaintes du caucus hispanique. Congrès sur le manque de Latinos dans le nouveau cabinet.

Becerra est devenu le choix évident de Biden ces derniers jours, des personnes familières avec les délibérations sur la transition ont confirmé au New York Times, et cela a été une surprise. C’est que Becerra a un profil plus orienté vers les questions de justice pénale, d’immigration et de politique fiscale, et pendant longtemps on a pensé qu’il était candidat au poste de procureur général..

Mais en tant que procureur général de Californie, il a dirigé des efforts juridiques sur les soins de santé, notamment en essayant de protéger la loi sur les soins abordables contre le démantèlement par les procureurs généraux républicains. Elle a également été une des principales voix du Parti démocratique pour la santé des femmes.

