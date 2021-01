Le président américain Joe Biden a annoncé son plan contre le COVID-19 (. / EPA / Doug Mills)

Le président américain Joe Biden a publié une nouvelle stratégie nationale ce jeudi pour répondre à la pandémie de coronavirus et a pris des mesures exécutives visant à faire les tests et les vaccins sont plus abondants, que les écoles et les voyages sont plus sûrs et que les États peuvent mieux faire face à leur rôle dans le long voyage de retour à la normale.

Biden a encadré les actions dans une description sobre des dommages causés par la pandémie. “Le bilan des morts dépassera probablement 500 000 le mois prochain”, m’a dit.

Avec un ton qui concilie sévérité et optimisme, le nouveau président a réitéré que “les choses vont continuer à empirer avant de s’améliorer”. Mais il a ensuite ajouté: «Pour une nation en attente d’action, permettez-moi d’être plus clair sur ce point: l’aide est en route».

Lors de son deuxième jour en fonction, Biden a signé 10 décrets supplémentaires, en plus des mémorandums présidentiels, qui traitent de nombreux aspects de la crise de santé publique, comme le nouveau président a défini comme sa plus haute priorité.

Le président Joe Biden a présenté un nouveau plan de lutte contre le COVID-19, qui traitera la pandémie différemment de l’administration précédente (Photo: Reuteres / Jonathan Ernst)

Comprendre la création d’un conseil de dépistage de pandémie qui peuvent stimuler une «augmentation» de la capacité de dépistage des coronavirus. D’autres ordres encourageront l’enquête sur nouveaux traitements pour le covid-19, la maladie causée par le virus; renforcer la collecte et l’analyse des données pour façonner la réponse du gouvernement à la crise; et en ordonnant à l’agence fédérale de sécurité au travail de publier et d’appliquer des lignes directrices pour protéger les travailleurs contre l’infection.

D’autres aspects du plan visent à diriger plus d’argent vers les États, qui se sont plaints besoin de plus de fonds pour mener à bien les travaux qui ont été affectés pour effectuer des tests, vacciner les résidents et d’autres fonctions.

Le plan dit que La Maison Blanche tentera de persuader le Congrès de couvrir le coût total pour les États de vacciner les résidents à faible revenu avec Medicaid, tout en demandant aux responsables de la santé d’examiner si les taux de paiement du programme pour les vaccins devraient être plus élevés.

Le plan de 198 pages, publié jeudi, est loin d’être une prise de contrôle fédérale des efforts du pays pour faire face à la pire calamité sanitaire depuis un siècle. Cependant, représente un changement prononcé de déférence par rapport à l’administration Trump à chaque État pour concevoir son propre plan de test des coronavirus et mener à bien d’autres éléments de leur réponse.

Le plan de remplacement synthétise de nombreux objectifs et stratégies de lutte contre le coronavirus que Biden a décrits dans les semaines et les jours qui ont précédé son investiture, y compris une demande de 1,9 billion de dollars au Congrès pour ces efforts et accélérer la reprise économique du pays. Beaucoup représentent des promesses dont le succès ou l’échec sera confirmé dans leurs détails et leur exécution.

Le texte de 198 pages a été présenté ce jeudi 21 janvier (Photo: . / Jonathan Ernst)

La stratégie équivaut à “Un travail en temps de guerre”a déclaré Biden, notant que le coronavirus a a fait plus de morts en Amérique au cours de la dernière année que toute la Seconde Guerre mondiale.

Jeff Zients, le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré que le plan était le “point culminant de mois d’efforts […] créer une stratégie globale qui changera fondamentalement le cours de cette pandémie“. Il a déclaré que c’était le produit de conversations avec des experts médicaux et scientifiques et des groupes d’intérêt, ainsi qu’avec des chefs d’État et locaux. De nombreux objectifs, mais pas tous, exigeront du Congrès qu’il fournisse davantage de financement, a déclaré Zients.

Les actions de Biden jeudi ont eu lieu le deuxième jour de sa présidence alors qu’il cherchait à mettre son empreinte sur l’approche du gouvernement pour vaincre la pandémie qui a tué plus de 404000 Américains et infecté plus de 24 millions depuis sa première détection dans le pays il y a un an.

À la fin de son premier après-midi au pouvoir, le président a signé trois autres décrets liés à la pandémie de coronavirus. Ils exigent que les Américains portent des masques faciaux et maintiennent des distances de sécurité sur la propriété fédérale et, dans d’autres circonstances limitées, arrêter le retrait de l’administration Trump de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et recréer une unité de la Maison Blanche sur la sécurité sanitaire mondiale et la biodéfense dissoute il y a quelques années.

La vague d’actions de mercredi et jeudi sert un objectif substantiel et symbolique pour la nouvelle Maison Blanche, illustrant en termes concrets que l’approche de Biden face à la pandémie est différente de celle de son prédécesseur.

Le président Biden combattra également la situation économique américaine (Photo: . / Jonathan Ernst)

Ses décrets du premier jour, tous trois liés à la crise de santé publique et 14 sur d’autres questions, sont comparés à celui que le président Donald Trump signé lors de sa première nuit au pouvoir pour affaiblir la loi sur les soins abordables.

Comme il l’a dit avant son approche pandémique, Biden a qualifié le document de stratégie nationale d’apolitique. En contraste implicite avec la gestion par Trump de la crise sanitaire, il a déclaré que “Il est complet, il est basé sur la science, pas sur la politique, il est basé sur la vérité et non sur le déni”.

Le premier des sept objectifs primordiaux du plan est de «restaurer la confiance avec le peuple américain». Zients a promis que la nouvelle administration tiendra des réunions d’information régulières avec les scientifiques du gouvernement, y compris ceux des Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour ses sigles en anglais). L’administration Trump les a mis à l’écart pendant une grande partie de l’année dernière.

Un autre décret vise à améliorer la collecte de données par les agences fédérales, notamment à garantir que le gouvernement dirige suffisamment d’aide vers les groupes raciaux et ethniques qui ont souffert des conséquences particulièrement graves de la pandémie. Plus de ces données seront partagées publiquement, a déclaré Zients.

L’un de ces ordres apporte une aide supplémentaire aux gouverneurs en ordonnant au Agence fédérale de gestion des urgences payer plus aux États pour utiliser les membres du garde national et pour les fournitures, telles que les équipements de protection pour les écoles et les prestataires de soins aux enfants.

Comme l’a annoncé Biden, dans son plan de vaccination de la semaine dernière, le gouvernement aidera à créer des sites de vaccination de masse, y compris dans les stades, les gymnases et les centres communautaires. De même, le plan fournit un programme de développement de la main-d’œuvre département de la santé pour aider au dépistage, à la recherche des contacts et à la vaccination.

Le président cherchera à appliquer plus rapidement les vaccins COVID-19 (Photo: . / Yves Herman)

La stratégie intègre également l’appel du plan de vaccination pour une plus grande utilisation de la loi sur la production de défense, une loi des décennies précédentes qui donne au gouvernement le pouvoir de stimuler la fabrication pendant les guerres ou d’autres urgences nationales. L’idée est d’aider à produire des fournitures pour accélérer la production de vaccins, comme les flacons en verre, les bouchons, les seringues et les récipients. Les responsables de Trump ont insisté sur le fait qu’ils utilisaient également la loi, et on ne sait pas exactement comment la nouvelle administration changera cela.

Cette stratégie se transforme en une décision que Biden a annoncée ce mois-ci pour distribuer la plupart des doses de vaccins au fur et à mesure de leur production, plutôt que de détenir des réserves importantes pour les secondes doses requises pour les vaccins. Pfizer-BioNTech et Moderne. Ce sont les deux sociétés dont les vaccins contre les coronavirus ont reçu l’autorisation fédérale pour une utilisation d’urgence.

Biden s’est fixé comme objectif d’ouvrir la plupart des écoles K-8 dans les 100 premiers jours, mais ses assistants n’ont pas expliqué comment ils mesurent l’ouverture des écoles ou combien d’écoles sont ouvertes aujourd’hui. Selon certaines estimations, la plupart des écoles sont déjà ouvertes.

Il prévoit de publier une déclaration présidentielle jeudi, permettant à l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA, pour ses sigles en anglais) rembourser les frais de fournitures d’urgence pour rouvrir les écoles, y compris les équipements de protection individuelle ou les produits de nettoyage, ont indiqué les autorités. Ils n’ont pas précisé combien d’argent serait disponible auprès de la FEMA. La semaine dernière, Biden a demandé au Congrès 130 milliards de dollars pour couvrir diverses dépenses de réouverture d’école dans le cadre de son programme d’aide plus large.

Le président a également signé un autre décret ordonnant aux départements de l’éducation et de la santé et des services sociaux d’émettre des directives pour aider les écoles, les prestataires de soins aux enfants et l’enseignement supérieur à fonctionner en toute sécurité. Le plan de la Maison Blanche appelle à l’expansion des tests de coronavirus dans les écoles, pour essayer de donner plus de confiance aux enseignants et aux parents dans la réouverture des bâtiments. Pourtant, ce décret encouragera la Federal Communications Commission à accroître le soutien aux étudiants qui ne disposent pas d’un service Internet fiable à domicile, nécessaire à l’apprentissage à distance.

Pour voyager, le président a signé un décret exigeant que les masques soient portés dans les aéroports et les voyageurs internationaux doivent appliquer un test de coronavirus avec un résultat négatif avant d’embarquer dans les avions pour les États-Unis et de les mettre en quarantaine une fois arrivés. Des masques faciaux seront requis dans les aéroports nationaux.

L’inoculation et les tests seront augmentés par rapport à l’administration précédente (Photo: . / Mike Blake)

D’autres actions ont officialisé la création d’un groupe de travail sur l’équité en santé pour aider à consacrer plus d’aide et de ressources aux communautés mal desservies où les infections et les décès par COVID-19 ont coûté des prix disproportionnés. Une autre directive présidentielle vise à renforcer le travail de la nation avec d’autres pays dans la lutte contre la pandémie et les menaces futures pour la santé mondiale.

La promesse de fournir plus de soutien aux États est une réponse à des mois d’affirmations selon lesquelles ils manquaient de leadership et d’argent du gouvernement. Les responsables de la santé des États et des municipalités ont déclaré qu’ils se félicitaient d’un rôle fédéral renforcé dans la fabrication des vaccins et étaient optimistes que la nouvelle administration communiquerait plus clairement avec eux.

Allison Arwady, commissaire à la santé publique de Chicago, a déclaré que des déclarations contradictoires sur la distribution de vaccins par les administrations sortantes et entrantes l’ont forcée à réduire les attentes quant au nombre de personnes pouvant être vaccinées rapidement.

“Ça a été une lutte ces dernières semaines avec tous les différents messages”Dit Arwady.

Stephen L. Williams, directeur du ministère de la Santé de Houston, a déclaré qu’il était particulièrement encouragé par la promesse de sites de vaccination de masse soutenus par le gouvernement fédéral, qui, selon lui, pourraient ressembler à des sites de test.

