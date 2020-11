Le président élu des États-Unis, Joe Biden. (. / Etienne Laurent)

Joe Biden a affirmé ce lundi que l’économie américaine a besoin d’une relance «rapidement» pour faire face aux effets de la crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus.

Le président élu, dont la victoire aux élections nord-américaines n’a pas encore été reconnue par le président républicain Donald Trump, s’est exprimé après avoir rencontré virtuellement des dirigeants syndicaux et des hauts dirigeants d’entreprise, y compris le chef de General Motors, Mary Barra, et le PDG de Microsoft, Satya Nadella. C’était la première intervention du leader démocrate sur l’économie, une de ses priorités dans le contexte de la crise sanitaire due au coronavirus.

“Nous avons discuté de l’opportunité d’être (économiquement) plus forts, plus résilients que nous ne l’étions” avant la pandémie, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Biden a exhorté le Congrès à voter “rapidement” sur un plan de “soutien immédiat” à l’économie, à un moment où les Américains sont confrontés à une résurgence du coronavirus à travers le pays, forçant certaines autorités locales, comme celles de New York, à resserrer les mesures pour contenir la pandémie.

Mais le vote sur un plan d’aide comme celui que souhaite le président élu, similaire à celui adopté en urgence en mars (plus de 2,2 billions de dollars), pourrait faire l’objet d’un veto du Sénat, s’il reste entre les mains du républicains.

Le contrôle de la Chambre haute sera décidé le 5 janvier lors d’une élection partielle dans l’État de Géorgie, où deux sièges sont à gagner. Aucune loi ne peut être votée sans l’approbation du Sénat.

“Notre plan est de créer des millions d’emplois bien rémunérés dans l’industrie, la construction automobile, les produits et la technologie, dont nous aurons besoin à l’avenir pour être compétitifs avec le reste du monde”Dit Biden.

Un nouveau plan de relance est essentiel pour aider l’économie dans un contexte d’augmentation des infections au COVID-19, a-t-il déclaré, car les choses «vont devenir plus difficiles».

Il a également réaffirmé sa volonté de mettre en place un «système fiscal équitable» qui consistera à faire payer aux grandes entreprises et aux plus riches «leur juste part», position opposée à celle de l’administration Trump, qui a réduit l’impôt sur les sociétés de 35% à 21%et ceux des ménages les plus riches.

Il a également déclaré qu’il augmentera le salaire minimum à 15 dollars de l’heure, une vieille revendication syndicale, alors que de nombreux emplois, notamment dans le secteur de la restauration, ont des salaires fixes misérables, pour lesquels ils dépendent principalement des pourboires pour obtenir une rémunération décente.

Avant la réunion, les conseillers de Biden avaient déclaré que l’objectif de la réunion était, malgré «des perspectives différentes», de trouver des moyens de «travailler ensemble» et d’atteindre des «objectifs communs».

Ils ont ajouté que l’intention est de «garantir» que les travailleurs et les entreprises peuvent opérer en toute sécurité dans le contexte de la pandémie et “Reconstruire l’économie pour qu’elle soit plus résiliente et inclusive.”

Lors de la conférence de presse, le démocrate a rappelé que la santé de l’économie est étroitement liée à l’évolution du virus et que, pour revitaliser l’économie, la pandémie doit être maîtrisée, avis partagé par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Sa décision de rencontrer certaines personnalités de l’entreprise comme Mary Barra marque sa volonté de rétablir une bonne relation avec ceux qui ont été la cible des critiques de Donald Trump.

Pendant son mandat, le président républicain a durement critiqué les décisions stratégiques de Barra, critiquant notamment la fermeture d’une usine dans l’Ohio. Trump a également forcé le groupe en mars dernier à produire des respirateurs artificiels pour les patients atteints de COVID-19.

D’autre part, Biden a déclaré que le lendemain de son investiture, il présenterait un plan détaillé du commerce international, ne donnant que quelques indices. “J’ai parlé avec plusieurs dirigeants mondiaux et leur ai dit que, selon la loi, je ne suis pas autorisé à commencer à me disputer avec eux, il n’y a qu’un seul président”. Mais “l’idée de mettre le doigt dans les yeux de nos amis et de serrer les dictateurs dans leurs bras n’a pas de sens pour moi”, a-t-il ajouté.

Il a ajouté qu’il souhaitait redonner aux États-Unis leur place sur la scène du commerce international, vis-à-vis de la Chine en particulier, question sur laquelle ils ont néanmoins rejoint Trump, qui a lancé une guerre commerciale avec Pékin pour rééquilibrer les échanges.

“Nous devons nous aligner sur les autres démocraties … afin que nous puissions imposer nos règles du jeu au lieu de voir comment la Chine et d’autres dictent les leurs parce qu’ils sont les seuls acteurs”, a-t-il déclaré.

