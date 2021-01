Sous de strictes mesures de sécurité, Joe Biden prend possession de la présidence des États-Unis d’Amérique après avoir juré allégeance à la Constitution «contre tous les ennemis, étrangers et nationaux», comme l’indique la tradition établie depuis 1844.

Miami World / Diario Las Americas

De cette façon, Biden prend les rênes de la nation démocratique la plus ancienne du monde, depuis 1789, au milieu d’une situation nationale tendue qui a commencé pendant la campagne présidentielle et a éclaté avec l’assaut du Capitole le 6 janvier.

A cette occasion, il n’y a pas eu de grandes festivités pour l’investiture du nouveau président. L’immense promenade qui préside le Capitole national, le National Mall, manque les centaines de milliers d’Américains qui affluent normalement vers la capitale pour l’occasion.

Premièrement, il était déjà empêché que la cérémonie soit atypique en raison du danger de contagion posé par la pandémie de coronavirus et après les événements du Capitole, elle est devenue exclusive pour des raisons de sécurité.

L’inauguration de Biden a été suivie par le vice-président sortant Mike Pence, représentant le gouvernement qui se termine, qui était présidé par Donald Trump, ainsi que les anciens présidents Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush et les dirigeants démocrates et républicains au Congrès, le tout protégé avec des masques, en plus du corps diplomatique étranger accrédité dans la capitale.

Selon la chaîne de télévision FoxNews, le président sortant a laissé une note écrite au président entrant avant de quitter la Maison Blanche.

Bien que Trump n’ait pas choisi de respecter la tradition d’assister à l’inauguration, il a maintenu la tradition de demander au commandant en chef sortant d’écrire une note à l’arrivée.

Le contenu de la lettre est inconnu à ce jour.