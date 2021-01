Photo: Saul Loeb / Piscine via REUTERS

Le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, a axé le message de son discours inaugural sur la nécessité de surmonter la polarisation politique et de parvenir à une plus grande unité nationale. “Si nous réussissons, nous n’échouerons pas», A déclaré le 46e président du pays nord-américain.

«À tous ceux qui ne nous ont pas soutenus, je fais cette promesse. Je serai le président de tous les américains», A-t-il exprimé depuis le Capitole. «L’histoire, la foi et la raison nous montrent le chemin, qui est celui de l’unité. Il faut voir l’autre non pas comme un adversaire, il faut le voir comme un voisin. Sans unité, il n’y a pas de paix“, Il ajouta.

Biden a déclaré à son tour que cette approche sera essentielle pour faire face à la pandémie. «Nous entrons dans la période la plus dure et la plus meurtrière de la pandémie. Nous devons mettre la politique de côté et y faire face en tant que nation»A-t-il déclaré, avant de demander une minute de silence pour honorer les plus de 400 000 personnes décédées dans ce pays nord-américain.

Il a ensuite lancé un appel à l’action: «Nous avons beaucoup à faire en cet hiver dangereux. Beaucoup à réparer et beaucoup à guérir, beaucoup à construire et beaucoup à gagner », a-t-il déclaré. Et j’ajoute: “Peu de gens dans l’histoire de notre pays ont fait face à plus de défis ou ont vécu des moments plus difficiles et plus difficiles que ceux-ci.».

Biden a observé une minute de silence pour honorer les victimes du COVID-19. Photo: Kevin Dietsch / via REUTERS

Le président a également évoqué l’invasion de partisans de son prédécesseur, Donald Trump, au siège du pouvoir législatif. Il a assuré que “la démocratie a prévalu” et a promis de “vaincre le terrorisme intérieur et le suprémacisme blanc”.. Sur l’assaut du Capitole par les partisans de Trump le 6 janvier, il a promis que cela ne se reproduirait plus «ni aujourd’hui ni demain».

Et dans une référence voilée à ceux qui ont incité la foule, il a dit: «Il y a la vérité et il y a des mensonges. Des mensonges qu’on dit pour gagner du pouvoir et de l’argent ». Par conséquent, dit-il, c’est le devoir des Américains, mais surtout des élus »,défendre la vérité et vaincre les mensonges“.

«La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a prévalu. Nous avons appris à nouveau que la démocratie est précieuse et qu’elle est fragile. En ce moment, il a prévalu. C’est le jour des États-Unis, le jour de la démocratie. Une journée d’histoire et d’espoir, de renouveau et de volonté», A-t-il exprimé.

Tout en reconnaissant que “les forces qui nous divisent sont profondes et réelles”, il a assuré qu ‘”elles ne sont pas nouvelles” et que “L’unité est le moyen” de surmonter “ce moment historique de crise et de défis”. «Nous devons affronter ce moment comme les États-Unis d’Amérique», a-t-il insisté, soulignant le mot uni.

Joe Biden lors de son discours liminaire. Photo: Patrick Semansky / via REUTERS

Dans cette ligne, il a également envoyé un message à «ceux de l’autre côté de la frontière». L’Amérique a été testée et est sortie plus forte. Nous réparerons nos alliances. Pas pour affronter les défis d’hier, mais ceux d’aujourd’hui et de demain. Nous ne dirigerons pas par l’exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple“, Il ajouta.

Pour conclure, Biden a appelé aux actions de son administration “montrer aux générations à venir que nous avons répondu à l’appel de l’histoire et nous sommes montrés à la hauteur».

“Faites-leur voir que la démocratie et l’espoir, la vérité et la justice ne sont pas morts sous notre garde, mais ont prospéré. Que les États-Unis ont assuré la liberté sur le plan intérieur et se sont une fois de plus montrés un phare pour le monde. Avec de la volonté, nous continuons à faire face aux tâches de notre temps. Nous le faisons avec notre foi et notre conviction unestra, confiées à l’autre et au pays que nous aimons de tout notre cœur », a-t-il conclu.

Biden avec son vice-président, Kamala Harris. Photo: REUTERS / Jonathan Ernst

Biden a anticipé sa volonté de changer les politiques de son prédécesseur dès sa première fois en tant que cadre. Un document rédigé par son chef de cabinet, Ron Klain, a indiqué que la nouvelle administration publiera de nombreux décrets pour faire face à ce qu’elle a décrit comme “quatre crises qui se chevauchent et s’aggravent».

Ce sont “la crise du COVID-19, la crise économique qui en résulte, la crise climatique et une crise d’égalité raciale”. Tous, a-t-il souligné, «exigent une action urgente». C’est pourquoi dès sa prise de fonction, et sur une période de sept à dix jours, Biden prendra «des mesures décisives» contre les quatre et aussi «pour prévenir d’autres dommages urgents et irréversibles et restaurer la place des États-Unis dans le monde.

Plus précisément, le premier jour, Biden signera 17 mesures par lesquelles il éliminera l’interdiction de voyager de quelques pays population majoritairement Musulmans (Iran, Libye, Somalie, Syrie et Yémen), ont le Les États-Unis reviennent à l’accord de Paris sur le climat, éviter saisies et expulsions généré par la crise du COVID-19 et imposer la utilisation de masques lors de voyages interétatiques et à l’intérieur des édifices fédéraux. Cela prolongera également la moratoire sur les paiements aux crédits pour l’enseignement universitaire, qui constituent une dette importante que les étudiants contractent, avec le diplôme, une fois diplômés.

Alors que Klain a reconnu que le Le “plein respect” du programme politique du nouveau gouvernement oblige le Congrès à adopter une loi d’aide de 1,9 billion de dollars et qu’un plan d’immigration nécessite également une réforme parlementaire, plusieurs autres actions peuvent être promues par des décrets du pouvoir exécutif et profiter entre-temps à de nombreuses personnes: selon le mémo, par exemple, plus de 25 millions d’Américains risquent d’être sans-abri à cause de la crise.

