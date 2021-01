Biden a signé 17 décrets lors de son premier jour en tant que président des États-Unis. Photo:. REUTERS / Tom Brenner

Le président des États-Unis, Joe Biden, Lors de son premier jour à la tête du pouvoir exécutif, il a signé 17 décrets qui renversent la politique de son prédécesseur, Donald Trump.. Celles-ci incluent des actions liées au changement climatique, à l’immigration, à la justice raciale et à la pandémie.

Plus précisément, Biden a déterminé le retour des États-Unis à l’Accord de Paris, principal instrument multilatéral de lutte contre le changement climatique, et a levé l’interdiction des vols de certains pays à majorité musulmane.

Lors de son premier contact avec la presse de la salle ovale, Biden a affirmé que le pays “reviendrait à l’Accord de Paris dès aujourd’hui”. “Nous allons lutter contre le changement climatique d’une manière que nous n’avons pas essayée jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

Le nouveau gouvernement avait déjà anticipé sa volonté de mener ces actions avant de prendre ses fonctions. UNE note du chef de cabinet de Joe Biden, Ron Klain, adressé aux hauts responsables de la nouvelle administration démocrate, a déclaré que l’objectif était de répondre “quatre crises qui se chevauchent et s’aggravent: la crise du COVID-19, la crise économique qui en résulte, la crise climatique et une crise d’égalité raciale». Tous, a-t-il souligné, «nécessitent une action urgente». C’est pourquoi dès votre entrée en fonction, et pour la première semaine à 10 jours, Biden prendra “Mesures décisives” contre les quatre et aussi “pour prévenir d’autres dommages urgents et irréversibles et restaurer la place des États-Unis dans le monde”.

Klain – qui était chef de cabinet pendant la La vice-présidence de Biden et la coordination de la réponse à Ebola nommée par Barack Obama– a évoqué l’héritage du président sortant: «Le président Biden n’agira pas seulement pour inverser la des dommages plus graves de l’administration Trump mais aussi pour que le pays commence à progresser ».

Biden suppose – a exprimé son chef de cabinet – au milieu de “quatre crises qui se chevauchent et s’aggravent: la crise du COVID-19, la crise économique qui en résulte, la crise climatique et une crise d’égalité raciale”. (REUTERS / Tom Brenner)

Ces mesures visent également à créer un climat de travail politique auquel le Congrès, qui était également dans mains démocratiques, avec les autres questions qui nécessitent une action législative. Avant la fin de janvier, Biden présentera également des propositions sur Capitol Hill, selon Klain, telles que «le facture d’immigration que vous expédierez le premier jour de votre mandat; la proposition de reprise pour créer des millions d’emplois syndiqués et bien rémunérés qui sera publié dans les prochaines semaines et son soutien continu à normes sur le droit de vote, le salaire minimum et la lutte contre les violences faites aux femmes».

En plus des deux mesures mentionnées, un autre décret empêche saisies et expulsions généré par la crise du COVID-19 et impose le utilisation de masques lors de voyages interétatiques et à l’intérieur des édifices fédéraux. Il étend également la moratoire sur les paiements aux crédits pour l’enseignement universitaire, qui constituent une dette importante que les étudiants contractent, avec le diplôme, une fois diplômés.

Ron Klain, le chef de cabinet du nouveau président américain, a rempli ce même rôle pendant la vice-présidence de Biden et a coordonné la réponse à Ebola nommée par Barack Obama. (REUTERS / Larry Downing)

Alors que Klain a reconnu que le Le “plein respect” du programme politique du nouveau gouvernement oblige le Congrès à adopter une loi d’aide de 1,9 billion de dollars et qu’un plan d’immigration nécessite également une réforme parlementaire, plusieurs autres actions peuvent être promues par des décrets du pouvoir exécutif et profiter entre-temps à de nombreuses personnes: selon le mémo, par exemple, plus de 25 millions d’Américains risquent d’être sans-abri à cause de la crise.

«Je veux être clair: la théorie juridique derrière les décrets est bien fondée et représente un restauration d’un rôle propre et constitutionnel du président», A écrit le chef de cabinet. Il a ainsi fait allusion au fait que de nombreux Les ordres exécutifs émis par Trump ont été contestés devant le tribunal (certains ont été bloqués) alors que Biden lui-même a souligné leurs limites lors de la campagne 2020: «Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec les décrets. Il est nécessaire de générer un consensus ».

Avec un sénat serré (48 démocrates, 50 républicains et 2 indépendants qui, à des fins électorales, se font concurrence au sein du nouveau parti au pouvoir, Bernie Sanders et Angus King) Biden devra travailler dur pour obtenir le Les républicains ne bloquent pas la législation, d’autant plus que les démocrates ont poussé à la mise en accusation Atout. Beaucoup ont déjà remis en question la nécessité d’une plus grande aide financière aux citoyens (le deuxième chèque récemment approuvé par le Congrès était de 600 $) et se sont prononcés contre l’augmentation des dépenses fédérales.

Selon le mémo de Ron Klain, Biden prendra “des mesures décisives” pour faire face aux multiples crises du pays et “pour prévenir d’autres dommages urgents et irréversibles et restaurer la place de l’Amérique dans le monde”.

Biden devrait également créer un chemin vers la citoyenneté pour quelque 11 millions d’immigrants sans papiers; restaurer le statut juridique – et aussi rétablir la voie de la citoyenneté – à des centaines de milliers de personnes qui étaient sous la protection de l’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) parce qu’ils sont entrés illégalement alors qu’ils étaient mineurs, emmenés par leurs parents. “Probablement aussi couvrir certains travailleurs de première ligne essentiels, dont beaucoup sont des immigrants », a ajouté Cloud.

Je sais aussi Les tests COVID-19 vont être étendus, la stratégie de vaccination accélérée et la réouverture des écoles et des entreprises sera encouragée. Biden “ordonnera aux agences de son cabinet d’agir immédiatement pour fournir une aide financière aux familles qui souffrent le plus de cette crise”, a ajouté Klain. De plus, il étendra la Politique “d’achat aux États-Unis” (une disposition permettant aux agences gouvernementales d’acheter des biens et de sous-traiter des services fournis localement), favorisera égalité et soutien aux communautés de couleur“Et élargira l’accès à Assurance médicale.

Bien que non inclus dans la note de service de Klain, Mic a rapporté qu’il est probable que dans ses premières 24 heures à la Maison Blanche Biden annuler le permis pour le pipeline Keystone XL, de plus de 1500 kilomètres, qui avait été annulée par les tribunaux et était l’un des premiers décrets exécutifs signés par Trump en 2017.

PLUS SUR CE SUJET:

Joe Biden proposera un projet de loi pour la naturalisation des immigrés

Joe Biden a choisi Ron Klain à la tête de son futur cabinet

Joe Biden est déjà à Washington pour son investiture en tant que président américain