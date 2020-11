Joe Biden a annoncé lundi les noms clés de son équipe d’économie, dirigée par Janet Yellen, qu’il a confirmée à la tête du département du Trésor.

Miami World / Telemundo 51

Biden a choisi Neera Tanden pour diriger le Bureau de la gestion et du budget et Cecilia Rouse pour présider le Conseil des conseillers économiques, ont confirmé plusieurs sources à NBC News.

Tanden est président et chef de la direction du Center for American Progress, un groupe de réflexion libéral, et ancien directeur de la politique nationale pour la campagne présidentielle d’Obama-Biden.

De son côté, l’économiste Cecilia Rouse est doyenne de la School of Public and International Affairs de l’Université de Princeton. Plus tôt cette année, il a dirigé une lettre signée par des dizaines d’économistes plaidant pour plus d’action pour endiguer les retombées économiques de la pandémie de coronavirus.

Si Rouse est confirmée, elle serait la première femme afro-américaine à présider le Conseil des conseillers économiques, selon le Wall Street Journal.

Biden a annoncé Adewale “Wally” Adeyemo comme sous-secrétaire au Trésor. Adeyemo a été conseiller principal en économie internationale de l’ancien président Barack Obama et a été nommé l’année dernière président de la Fondation Obama.

Les nominations interviennent un jour après que Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont annoncé leur équipe de communication entièrement féminine.