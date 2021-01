Le président américain Joe Biden est entré mercredi à la Maison Blanche main dans la main avec son épouse Jill Biden, après la cérémonie d’inauguration au Capitole américain.

Le président se dirige vers la Maison Blanche entouré de fonctionnaires des services secrets et de sa femme. En marchant, on le voit s’arrêter pour parler avec des personnes sur le bord de la route.

Joe Biden et Kamala Harris ont déjà prêté serment et sont le nouveau président et vice-président des États-Unis, dans un événement sans public, avec une participation limitée et une distance sociale pour éviter les infections à coronavirus.

Biden prévoit de commencer sa présidence avec un large éventail de propositions législatives et de mesures, y compris une dizaine d’actions exécutives Lors de votre premier jour à la Maison Blanche liés à l’immigration, au coronavirus, à l’économie, à la crise climatique et à l’équité raciale.

Le président Joe Biden a quitté le portique du Capitole pour se rendre directement pour signer diverses proclamations et nominations officielles des élus au cabinet.

Accompagné du vice-président, Kamala Harris, et des dirigeants démocrates du Congrès, Biden a autorisé ces premiers documents. On s’attend à ce qu’aujourd’hui, en outre, il signe quelque 17 décrets exécutifs comprenant un mandat de masque national, la formation d’une équipe de la Maison Blanche pour lutter contre le covid-19, inverser l’abandon de l’OMS et restaurer le bureau de la sécurité nationale contre pandémies que l’ancien président Trump a abandonnées.