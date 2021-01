Alors que l’hélicoptère Marine One décollait de la Maison Blanche pour transporter le président sortant Donald Trump et sa famille à Andrews Air Force Base, les préparatifs de l’inauguration de Joe Biden se sont poursuivis dans la capitale nationale, avec une messe au Cathédrale de San Mateo Apóstol, où se rendit le président élu encore.

Miami World / Diario Las Americas

Le service religieux a présenté Biden et son épouse, Jill Biden, ainsi que la vice-présidente élue Kamala Harris et son mari, Douglas Emhoff, ainsi que des membres bipartis du Congrès, y compris les démocrates Nancy Pelosi, président de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat, ainsi que la figure principale des républicains dans le corps législatif supérieur Mitch McConnel et Kevin McCarthy, également du bloc républicain.

Pendant ce temps, le président sortant est monté à bord de l’avion présidentiel d’Air Force One, à destination de la Floride, pour résider à sa résidence Mar-A lago.

La veille, McConnel, lors de l’ouverture d’une session dans la chambre du Sénat, avait désigné le président sortant comme responsable des émeutes qui se sont produites sur la colline du Capitole le 6 janvier, lorsqu’une foule de centaines de personnes a pris d’assaut le palais législatif alors que le pouvoir exécutif se rassemblait. Je me préparais à certifier les élections du 3 novembre.

En fait, Joe Biden sera le deuxième président catholique à occuper la Maison Blanche. Le premier fut John F. Kennedy, qui dirigea le destin du pays de janvier 1961, dans le feu de la guerre froide, jusqu’à son assassinat en novembre 1963.

C’est à San Mateo qu’une messe de requiem a été offerte lors des funérailles d’État de Kenendy, avant que sa dépouille ne soit transportée au cimetière national d’Arlington, en Virginie, le 25 novembre 1963.

De même, chaque année, avant l’entrée en vigueur de la Cour suprême des États-Unis, la messe de rigueur y est célébrée pour demander la direction du Saint-Esprit.

Là aussi, le pape Jean-Paul II a offert une messe en octobre 1979 et plus tard, en 2015, le pape François a fait de même.

La cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre, qui fait partie du registre national des lieux historiques depuis 1974, est le siège de l’archidiocèse catholique romain de la capitale américaine.