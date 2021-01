Le président élu américain Joe Biden a annoncé lundi qu’il avait choisi le diplomate vétéran William Burns pour diriger la CIA pendant son mandat.

Miami World / telemundo51

Burns, 64 ans, a été ambassadeur en Russie et en Jordanie, au cours d’une carrière de 33 ans au département d’État qui a englobé les gouvernements démocrate et républicain.

Il a gravi les échelons du corps diplomatique pour devenir sous-secrétaire d’État, avant de prendre sa retraite en 2014 pour diriger le Carnegie Endowment of International Peace.

Au moment de la tourmente au département d’État qui a commencé lorsque Donald Trump a pris ses fonctions en 2017, Burns a évité de faire des déclarations publiques sur la question jusqu’à l’année dernière, lorsqu’il a commencé à écrire des textes influents critiquant la politique étrangère de l’administration Trump. , entre autres publications.

“Bill Burns est un diplomate exemplaire avec des décennies d’expérience sur la scène mondiale qui a assuré la sécurité de notre pays”, a déclaré Biden.

«Il partage ma conviction profonde que le renseignement doit être apolitique et que les professionnels dévoués du renseignement qui servent notre pays méritent notre gratitude et notre respect. L’Ambassadeur Burns apportera les connaissances, le jugement et la perspective dont nous avons besoin pour prévenir et faire face aux menaces avant qu’elles n’atteignent nos côtes. Le peuple américain dormira paisiblement avec lui en tant que prochain directeur de la CIA. “