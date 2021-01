Le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, a axé le message de son discours inaugural sur la nécessité de surmonter la polarisation politique et de parvenir à une plus grande unité nationale. «Si nous réussissons, nous n’échouerons pas», a déclaré le 46e président du pays nord-américain.

Monde de Miami / Infobae

«À tous ceux qui ne nous ont pas soutenus, je fais cette promesse. Je serai le président de tous les Américains », a-t-il déclaré depuis le Capitole. «L’histoire, la foi et la raison nous montrent le chemin, qui est celui de l’unité. Il faut voir l’autre non pas comme un adversaire, il faut le voir comme un voisin. Sans unité, il n’y a pas de paix », a-t-il ajouté.

Biden a déclaré à son tour que cette approche sera essentielle pour faire face à la pandémie. «Nous entrons dans la période la plus dure et la plus meurtrière de la pandémie. Nous devons mettre la politique de côté et y faire face en tant que nation », a-t-il dit, avant de demander une minute de silence pour honorer les plus de 400 000 personnes décédées dans ce pays nord-américain.

Il a ensuite lancé un appel à l’action: «Nous avons beaucoup à faire en cet hiver dangereux. Beaucoup à réparer et beaucoup à guérir, beaucoup à construire et beaucoup à gagner », a-t-il déclaré. Il a ajouté: “Peu de gens dans l’histoire de notre pays ont fait face à plus de défis ou ont vécu des périodes plus difficiles et plus difficiles que celles-ci.”

Le président a également évoqué l’invasion de partisans de son prédécesseur, Donald Trump, au siège du pouvoir législatif. Il a assuré que “la démocratie a prévalu” et a promis de “vaincre le terrorisme intérieur et le suprémacisme blanc”.

Et dans une référence voilée à ceux qui ont incité la foule, il a dit: «Il y a la vérité et il y a des mensonges. Des mensonges qu’on dit pour gagner du pouvoir et de l’argent ». Par conséquent, a-t-il dit, il est du devoir des Américains, mais surtout des élus, “de défendre la vérité et de vaincre les mensonges”.

«La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a prévalu. Nous avons appris à nouveau que la démocratie est précieuse et qu’elle est fragile. En ce moment, il a prévalu. C’est le jour des États-Unis, le jour de la démocratie. Une journée d’histoire et d’espoir, de renouveau et de volonté », a-t-il déclaré.

Dans cette ligne, il a également envoyé un message à «ceux de l’autre côté de la frontière». L’Amérique a été testée et est sortie plus forte. Nous réparerons nos alliances. Pas pour affronter les défis d’hier, mais ceux d’aujourd’hui et de demain. Nous ne dirigerons pas par l’exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple », a-t-il ajouté.